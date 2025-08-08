Guadalajara honra a Fray Antonio Alcalde en su aniversario luctuoso

A 233 años del fallecimiento de Fray Antonio Alcalde (1701-1792), la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, encabezó una emotiva guardia de honor en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, acompañada por el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Chávez, representantes del Gobierno de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), los Hospitales Civiles y diversas instituciones.

Durante el evento en el Centro Histórico de Guadalajara, se recordó el papel fundamental que el fraile dominico jugó en el desarrollo de la ciudad, al ser el impulsor de tres pilares históricos:

La Universidad de Guadalajara

El Hospital Civil

El albergue conocido como “Las Cuadritas”, uno de los primeros esfuerzos por brindar vivienda digna a personas en situación vulnerable.

“Su memoria sigue viva, también cuando nos recuerda que la generosidad, la humildad y el trato digno a las demás personas, tiene que ser la ruta en el servicio público, pero también en lo privado. Honro la memoria de Fray Antonio y agradezco que ese hombre haya tomado a esta casa Guadalajara como su casa”, externó la alcaldesa.

Rinden homenaje a Fray Antonio Alcalde en su 233 aniversario luctuoso. CORTESÍA

Lemus se suma al homenaje en redes sociales

Desde sus redes sociales, el gobernador Pablo Lemus también se sumó al homenaje , resaltando el papel visionario y humanista de Fray Antonio Alcalde. Recordó que su impacto fue más allá de la salud y la educación, y subrayó la capacidad del fraile para administrar recursos con eficiencia y transparencia, sentando precedentes en la gestión pública.

“Su capacidad para administrar los recursos y rendir cuentas, así como muchas obras más, son parte de un legado que perdura a través del tiempo y en lo personal, una inspiración y ejemplo de cómo hacer bien el trabajo”, compartió.

Un legado que es parte de “La Perla Tapatía”

Aunque Fray Antonio Alcalde nació en España, es reconocido como un hijo adoptivo de Guadalajara , por la huella profunda que dejó en la identidad y evolución social de Guadalajara.

La alcaldesa Verónica Delgadillo expresó que los tapatíos llevan en su historia personal el legado de Fray Antonio Alcalde, cuya “generosidad, humildad y sentido comunitario”, dijo, siguen marcando el rumbo de la ciudad.

Se destacó también que el actual Palacio Municipal, sede del gobierno tapatío, fue el lugar donde Fray Antonio pasó sus últimos días. Hoy, ese mismo recinto continúa con la vocación de servicio al pueblo, inspirado por su memoria.

Guadalajara se construye en comunidad, aseguran las autoridades

Las autoridades tapatías señalaron que este homenaje no solo fue un acto simbólico, sino un llamado a recuperar el valor de la comunidad como el motor del desarrollo colectivo. Se recordó que las grandes obras impulsadas por Alcalde fueron posibles gracias al esfuerzo conjunto de muchas personas, lo que refuerza el mensaje de que la grandeza de la ciudad se construye entre todos.

El subsecretario general de Gobierno de Jalisco, Francisco Ramírez Salcido, representante del gobernador Pablo Lemus, coincidió en que la vida del fraile fue un ejemplo permanente de entrega, sencillez y visión, cualidades que siguen siendo guía para el presente.

Nuevos integrantes de la “Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde”

Como parte del homenaje a Alcalde, en el palacio Municipal de Guadalajara también se llevó acabo la toma de protesta de los nuevos integrantes “Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde”, quienes desempeñarán su trabajo enfocándose tanto en la conservación, como en la protección, promoción, restauración y mejora del Paseo Alcalde.

La fundación estará presidida por Enrique Ibarra, ex secretario General del Gobierno de Jalisco, y ex alcalde de Guadalajara.