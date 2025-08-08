Tala: Lemus encabeza la entrega de 56 patrullas nuevas para la región Norte, Valles y Centro

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó la entrega de 56 patrullas totalmente nuevas a 28 municipios de la entidad.

El acto de la entrega se llevó acabo en el municipio de Tala, donde los alcaldes recibieron vehículos equipados, rotulados y con tanque lleno de gasolina.

El gobernador Pablo Lemus destacó que las unidades no son improvisadas ni de baja calidad, sino camionetas de primer nivel, adquiridas con las especificaciones que marca el secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Federal.

“Implementamos este programa para poder equipar a los municipios que tienen menos recursos para el equipamiento policial. Compramos 259 patrullas para los municipios de Jalisco; nunca se había visto esto. Es un recurso federal combinado con un recurso estatal”, externó.

El objetivo es que la ciudadanía las identifique fácilmente y tenga la certeza de que están a su servicio para responder en caso de emergencia.

Piden que vehículos seas sólo de uso exclusivo para la seguridad

Durante la entrega, el gobernador subrayó que las patrullas deben permanecer enfocadas en tareas de vigilancia y patrullaje, evitando que se utilicen para otros fines como servicios municipales o actividades administrativas.

La instrucción fue directa: “les pedimos que las dediquen única y exclusivamente a las labores de seguridad, que no nos las distraigan para otras cosas”.

Esta entrega forma parte de un total de 259 vehículos para seguridad. CORTESÍA

Entrega de patrullas es parte de la estrategia estatal

Estas 56 patrullas forman parte de las 259 unidades adquiridas para fortalecer la seguridad en 119 municipios de Jalisco. La última entrega se realizará en la región de Los Altos, donde se asignarán 75 vehículos más.

El mandatario emecista también resaltó que, en los últimos meses, los indicadores de seguridad han mostrado mejoras gracias al trabajo coordinado entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno.

“Estábamos viendo cómo afortunadamente los índices delictivos han venido a la baja: homicidio doloso, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo de transporte de carga, etcétera. Todos van a la baja”, resaltó el gobernador.

Hizo un llamado a mantener comunicación constante con las autoridades estatales, así como con la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Marina, para garantizar que las acciones de seguridad tengan un impacto real en la población.