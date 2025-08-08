Tlajomulco invierte casi 15 mdp en calle Cuauhtémoc

Con concreto estampado, árboles y señalética buscan mejorar la imagen de esta vialidad. CORTESÍA

Con una inversión de casi 15 millones de pesos, el Gobierno de Tlajomulco dio inicio a la renovación integral de la calle Cuauhtémoc , ubicada en la delegación de Cajititlán, uno de los pueblos más tradicionales y visitados del municipio.

El arranque fue encabezado por el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, quien, acompañado por vecinas, vecinos y autoridades locales, explicó que esta intervención es parte de una estrategia de transformación urbana para dignificar la imagen del centro histórico y facilitar la movilidad de residentes y visitantes.

Gerardo Quirino encabezó el arranque de la intervención a la vialidad. CORTESÍA (CHAFF)

Obra pensada para quienes caminan y viven la calle

La primera etapa contempla 358 metros lineales de concreto estampado, iluminación, señalética, cruceros seguros y arbolado. Además, se busca conformar un circuito vial completo, con la futura intervención de calles como Morelos, lo que facilitará el tránsito en la zona, especialmente durante las fiestas patronales de Reyes, que cada año atraen a miles de personas.

El alcalde resaltó que esta intervención no solo es funcional, sino también simbólica, ya que busca proyectar una imagen positiva y renovada del pueblo, en sintonía con otras acciones como la mejora de la plaza principal.

Redes nuevas para 90 años más

Una de las prioridades del proyecto es el cambio de las redes hidrosanitarias y de agua potable, debido a que estudios previos detectaron tramos colapsados y tuberías deterioradas.

Se instalarán tuberías PVC Serie 25, de mayor grosor y durabilidad, con una vida útil estimada de hasta 90 años, lo que reducirá riesgos de fugas o reparaciones futuras. Aunque estas obras suelen pasar desapercibidas a simple vista, son esenciales para garantizar servicios eficientes y sustentables a largo plazo.

Cuatro meses para transformar Cajititlán

Las autoridades compartieron que obra está proyectada para completarse en cuatro meses. Conforme se finalicen los tramos, se abrirán al paso vehicular para afectar lo menos posible a los negocios y hogares de la zona.

Con esta intervención, el gobierno municipal aseguró que ya refuerzan su apuesta por un Tlajomulco ordenado, accesible y con servicios de calidad, donde la tradición convive con el progreso.