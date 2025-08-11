Guadalajara enfrenta problemática de baches en medio del temporal de lluvias

Los expertos coinciden en que la repavimentación y reparación del drenaje son clave contra los baches. ESPECIAL/ GOBIERNO DE JALISCO

La ciudad de Guadalajara enfrenta una gran cantidad de baches en sus calles en lo que va del 2025, lo cual ha requerido reparaciones urgentes para mantener la seguridad y movilidad de sus habitantes.

Recordemos que recientemente el Gobierno Municipal de “La Perla Tapatío” y la alcaldesa Verónica Delgadillo informaron que se implementará el programa de “Bacheo Emergente” en los puntos críticos de la ciudad. Este programa, explicaron, tendrá una inversión de 72.5 millones de pesos (mdp), mismo con el que se planea atender las zonas más dañadas por el presente temporal de lluvias.

Baches y socavones en Guadalajara. ESPECIAL

Causas de fondo y retos para una solución definitiva

Aunque las lluvias intensifican el daño, las causas estructurales son un factor importante a tomar en cuenta para su reparación. De acuerdo con el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, la falta de mantenimiento en los asfaltos y la necesidad de sustituir aquellos que han cumplido su vida útil son causas importantes de la aparición de baches en Guadalajara.

De esta manera, las lluvias de temporada solo aceleran el deterioro, complicando la situación y aumentando el costo de las reparaciones.

Fondos y planes de emergencia en marcha

Cabe señalar que las autoridades compartieron que el municipio, con el programa “Bacheo Emergente”, ya cuenta con fondos asignados y planes de emergencia para atender los daños inmediatos.

El Ayuntamiento de Guadalajara detalló que estas acciones buscan reparar baches puntuales y garantizar la transitabilidad en zonas críticas durante la temporada de lluvias.

“En este plan atender los 11 puntos críticos que además se agravan en el temporal de lluvias. Todo este gran equipo se va a distribuir en ocho puntos estratégicos y vendrán ocho equipos externos. Esto nos va a permitir habilitar al mismo tiempo 16 puntos en la ciudad”, explicó la alcaldesa tras el anuncio del programa.

Bacho en Guadalajara. (IMAGEN ILUSTRATIVA)/ ESPECIAL

Repavimentación y drenaje: la solución a largo plazo

Especialistas y funcionarios coinciden en que para acabar con la problemática es necesario realizar una repavimentación completa utilizando materiales resistentes y adecuados al clima y tránsito de Guadalajara.

De la misma manera, señalaron que se debe intervenir el sistema de drenaje debajo del asfalto para evitar que el agua dañe nuevamente las calles desde su base.

¿Cómo reportar baches en Guadalajara?

Para reportar baches en Guadalajara y Zapopan, los ciudadanos pueden comunicarse al teléfono 070 o utilizar medios digitales a través del canal GuaZap, una plataforma habilitada para atender estas solicitudes.

También está disponible el servicio de WhatsApp en el número 33 3610 1010, facilitando así la denuncia y seguimiento de los reportes para mejorar la infraestructura vial de la zona.