Laboratorio de la Cruz Verde Villa de Guadalupe abre con descuentos del 50% y consultas gratuitas

El nuevo laboratorio de la Cruz Verde Villa de Guadalupe en Zapopan ofrece desde el 11 de agosto hasta el 30 de septiembre paquetes de estudios y servicios médicos con precios accesibles para la comunidad. Además, la primera consulta de odontología y psicología serán sin costo para quienes lo necesiten.

Con la apertura de este laboratorio, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Zapopan acerca los servicios médicos a las colonias de la zona norte, especialmente a las cercanas a la carretera a Saltillo, como Villa de Guadalupe, Indígena de Mezquitán, La Higuera, entre otras.

¿Cuáles son los horarios de este laboratorio?

El laboratorio ofrece exámenes básicos para el control de glucosa, presión arterial, hormonas tiroideas y otros análisis clínicos esenciales para cuidar la salud de la población.

Los horarios de atención para toma de muestras son de lunes a viernes de las 07:00 a 10:00 horas, y los resultados se entregan al día siguiente, entre las 11:00 y las 14:00 horas.

El laboratorio de Cruz Verde Villa de Guadalupe con descuento del 50%. CORTESÍA

Promoción especial de inauguración

Por inauguración, los paquetes de rayos X estarán con un 50% de descuento durante dos meses. Además, la primera consulta en odontología y psicología será completamente gratuita para los usuarios que acudan a la Unidad de Atención Médica.

El director médico de Salud Zapopan, Juan Alfonso Cárdenas Ramos, explicó que aunque el municipio cuenta con un hospital de segundo nivel, no se puede cubrir toda la demanda, por lo que esta Cruz Verde es fundamental para brindar atención médica oportuna y cercana a la comunidad.

Paquetes de estudios con descuentos

Los paquetes que podrán obtenerse a mitad de precio incluyen:

Básico: glucosa, urea, creatinina, biometría hemática y grupo sanguíneo RH.

glucosa, urea, creatinina, biometría hemática y grupo sanguíneo RH. Completo: añade ácido úrico, colesterol y triglicéridos al paquete básico.

añade ácido úrico, colesterol y triglicéridos al paquete básico. Salud diabetes: incluye hemoglobina glucosilada, examen general de orina y electrolitos, además de los análisis completos.

incluye hemoglobina glucosilada, examen general de orina y electrolitos, además de los análisis completos. Salud masculina: química sanguínea, biometría, antígeno prostático y examen general de orina.

química sanguínea, biometría, antígeno prostático y examen general de orina. Salud tiroides: pruebas para hormonas tiroideas junto con química sanguínea y biometría.

Los resultados son entregados al día siguiente para mayor rapidez en los procesos médicos. CORTESÍA