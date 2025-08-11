Seguridad en Jalisco: Vinculan a proceso a psicólogo por abuso sexual a adolescente en Tonalá

El acusado trabajaba como psicólogo en un albergue para menores en Tonalá.

La Fiscalía del Estado de Jalisco (FE) dio a conocer la vinculación a proceso de un psicólogo señalado por presunto abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores.

La investigación fue realizada por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, y el acusado permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones .

Presunto abuso en un albergue para menores

El acusado, identificado como Jesús “N”, trabajaba en un albergue para menores, donde conoció a la víctima, una adolescente internada en el lugar.

Cabe señalar que la denuncia inicial fue presentada por la Delegada Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) de Guadalajara, tras reportarse la desaparición temporal de la menor dentro del albergue.

Relato de la víctima y actuación de la Fiscalía del Estado

Al reaparecer, la adolescente relató que luego de salir de una clase, Jesús “N” la contactó por teléfono para invitarla a su domicilio, ubicado en la colonia Jalisco, municipio de Tonalá. La joven acudió en taxi y, según la denuncia, fue en ese lugar donde ocurrió el presunto abuso.

Ante estos hechos, la Fiscalía de Jalisco solicitó y cumplimentó una orden de aprehensión contra el imputado. La captura fue realizada por la Dirección General de Amparos, Segunda Instancia y de Mandamientos Judiciales. Posteriormente, el juez dictó el auto de vinculación a proceso el pasado 05 de agosto.

El acusado permanecerá en prisión preventiva durante las invetigaciones. CORTESÍA/ FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO

Medida cautelar y compromiso institucional

Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva oficiosa a Jesús “N” por seis meses mientras se desarrollan las investigaciones y el proceso penal, mientras que la Fiscalía del Estado (FE), reiteró, su compromiso de proteger a los niños y adolescentes, y de perseguir cualquier acto que atente contra su integridad y seguridad.