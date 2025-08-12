El DIF Zapopan entregará 100 sillas de ruedas a personas en situación de vulnerabilidad

Este apoyo busca mejorar la movilidad y calidad de vida de los beneficiados.

Con el objetivo de facilitar la movilidad y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad motriz que enfrentan condiciones económicas difíciles, el Sistema DIF Zapopan lanzó una campaña especial para entregar 100 sillas de ruedas estándar. La convocatoria, vigente desde el 04 de agosto, permanecerá abierta hasta el 31 del mismo mes.

Este beneficio está dirigido a personas de todas las edades que vivan en el municipio , presenten una condición médica que les impida desplazarse y cuenten con un dictamen emitido por un especialista, ya sea del sector público o privado.

Campaña especial y apoyo permanente

Aunque en esta ocasión el programa contempla únicamente sillas de ruedas estándar, el DIF Zapopan mantiene todo el año una campaña permanente para otorgar apoyos ortopédicos como sillas de ruedas especiales o de uso rudo, bastones, andaderas y aparatos auditivos, adaptados a las necesidades de cada paciente.

El organismo municipal señaló que este tipo de acciones busca que los beneficiarios puedan recuperar la independencia y desplazarse con mayor seguridad en su vida cotidiana.

El trámite presencial o en línea a través del DIF Zapopan. CORTESÍA

Documentos necesarios y registro

Para acceder a este apoyo, las personas interesadas deberán presentar:

Clave Única de Registro Poblacional (CURP).

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Identificación oficial.

Acta de nacimiento si es menor de edad.

Parte médico que justifique la necesidad de la silla de ruedas.

El trámite puede realizarse de forma presencial e n el edificio central del DIF Zapopan, en Laureles, o con personal de trabajo social en cualquiera de los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC). También está habilitado el registro en línea a través del enlace oficial: https://bit.ly/100sillasDIF.

Como parte del procedimiento, el equipo de Trabajo Social realizará una visita domiciliaria para evaluar la situación socioeconómica de la persona solicitante. Una vez aprobada la solicitud, la silla será entregada en un evento oficial en las instalaciones del DIF Zapopan.