Lemus anuncia mesa técnica y ciudadana para mejorar movilidad en López Mateos Sur

El acceso Sur de la Avenida López Mateos, una de las vías más transitadas para entrar y salir de Guadalajara, enfrenta una problemática de congestión que afecta a decenas de miles de personas todos los días.

Ante esta situación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció la creación de una mesa técnica y ciudadana para buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo.

“He decidido convocar a una mesa técnica y ciudadana para atender la demanda de soluciones que nos exigen los vecinos, cámaras, colegios y asociaciones civiles para el corto, mediano y largo plazo”, escribió a través de su cuenta oficial de X -antes Twitter-.

Pablo Lemus Navarro, gobernador del estado. ESPECIAL/ GOBIERNO DE JALISCO

Continuidad con diálogo y acciones previas

De acuerdo con lo compartido por el mandatario estatal, esta nueva mesa tomará como base las conclusiones de los diálogos por la movilidad realizados entre noviembre de 2022 y mayo de 2023 por el Gobierno de Jalisco, donde se identificaron prioridades y primeras acciones para mejorar el tránsito en la zona.

Entre las iniciativas ya implementadas se encuentran los carriles a contra flujo, la puesta en marcha de la troncal de transporte público en López Mateos y restricciones al transporte de carga.

No obstante, el gobernador reconoció que estas medidas no han sido suficientes para resolver el problema.

Según lo dicho, este es un llamado para abrir el debate y ampliar las alternativas, sin cerrar la discusión entre opciones como viaductos, líneas de transporte masivo, acciones pequeñas o grandes soluciones.

“Se trata de resolver juntos un problema que le cuesta miles de horas al año a quienes viven, estudian y trabajan en ese corredor, y tiempo muy valioso para el traslado de mercancías desde Manzanillo hasta la frontera norte o el centro del país”, agregó.

Participación de distintos sectores

A la mesa técnica y ciudadana serán convocados representantes de cámaras empresariales, colegios profesionales, vecinos, asociaciones civiles, universidades y activistas, para asegurar que las propuestas y soluciones respondan a las necesidades reales de la comunidad.

De acuerdo con lo compartido por el mismo mandatario emecista, la convocatoria oficial será anunciada próximamente, para que todos los interesados puedan participar en este esfuerzo colectivo por mejorar la movilidad en uno de los accesos más importantes de Jalisco.