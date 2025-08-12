Tlajomulco: Suben 30% los trámites de actas de nacimiento: reportan hasta 800 al mes

Las autoridades reportan hasta 800 trámites mensuales en las 15 oficialías del municipio. CORTESÍA

En el último mes, el Registro Civil de Tlajomulco reportó un incremento del 30% en la expedición de actas de nacimiento, motivado principalmente por los requisitos para acceder a programas sociales de los tres niveles de gobierno y por el inicio del nuevo ciclo escolar.

Uno de los factores que más ha impulsado la demanda es el programa federal dirigido a mujeres mayores de 60 años, lo que ha generado que muchas personas acudan a realizar este documento, junto con la actualización de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Trámites en Tlajomulco de Zúñiga. CORTESÍA (Picasa)

Cobertura municipal y atención inmediata

Actualmente, el municipio cuenta con 15 oficialías del Registro Civil distribuidas en localidades como Cajititlán, Santa Cruz de las Flores, San Miguel Cuyutlán, San Agustín, Buenavista y Santa Fe, entre otras. Además, se contempla que los nuevos Centros Administrativos incluyan módulos para este servicio.

Cabe mencionar que el trámite de expedición de actas de nacimiento se realiza, en la mayoría de los casos, con entrega inmediata . Solo cuando es necesaria una corrección al documento original se recurre a la Dirección General del Registro Civil del Estado.

Volumen de trámites y actos registrales

De enero a junio de este año, el Registro Civil de Tlajomulco atendió alrededor de cinco mil actos registrales en sus distintas oficialías. Actualmente, el promedio mensual de atención oscila entre 700 y 800 trámites de todo tipo, siendo las actas de nacimiento el servicio más solicitado.

La directora del Registro Civil, María Guadalupe Morales Robles, precisó que este incremento en la demanda es una constante cada vez que se abren inscripciones escolares o se anuncian programas de apoyo social que requieren documentación actualizada.

Trámites en Tlajomulco de Zúñiga. CORTESÍA (Picasa)

¿Cuáles son los costos y horarios?

El costo vigente para la expedición de un acta de nacimiento en Tlajomulco es de 128 pesos , conforme a la Ley de Ingresos municipal.

De la misma manera, el horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas en cualquiera de las 15 oficialías.