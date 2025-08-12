UdeG y Setran mejoran transporte hacia CUCBA: estudiantes tendrán autobuses cada 15 minutos

Con el inicio del nuevo ciclo escolar, el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara (UdeG) pusieron en marcha mejoras en el transporte público que beneficia a estudiantes y personal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA).

Desde este este lunes 11 de agosto, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) incrementó de dos a cinco las unidades de Sitren que cubren el tramo de nueve kilómetros entre la Central de Autobuses de Zapopan, ubicada en Carretera a Nogales, y el ingreso al CUCBA. Con ello, se garantizan frecuencias de paso menores a 15 minutos en horas pico , lo que beneficiará a un promedio de 500 estudiantes por hora.

Más capacidad en la Línea 1 y rutas complementarias

Cabe señalar que la Línea 1 de Sitren, que recorre desde el Parque Revolución hasta Avenida Aviación, también recibió un refuerzo, pasando de cinco a 12 unidades, lo que permite reducir los tiempos de espera a ocho minutos en promedio.

La Secretaría de Transporte (Setran) supervisa de manera directa que la ruta C72 mantenga frecuencias de ocho minutos, mientras que las rutas C84 y C85 lo hagan cada cuatro minutos, brindando así una cobertura más ágil para la comunidad universitaria.

Recorrido de verificación

Para constatar las mejoras, autoridades estatales y universitarias realizaron un recorrido desde la Central de Autobuses de Zapopan hasta el CUCBA, monitoreando los tiempos y condiciones del servicio.

Entre los asistentes estuvieron Karla Planter Pérez, rectora General de la UdeG; Graciela Gudiño Cabrera, rectora del CUCBA; Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora General de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco; Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte; y Amílcar López Zepeda, director del Siteur.

Secretaría de Transporte. Autoridades de la UdeG y del Gobierno de Jalisco estuvieron presentes en la revisión de unidades. CORTESÍA

Convenio para transporte universitario

Este plan de mejora forma parte del convenio firmado en abril entre la Setran y la UdeG, con el objetivo de identificar y aplicar soluciones de movilidad para centros universitarios, comenzando con el CUCBA.

El acuerdo busca asegurar que estudiantes y personal cuenten con un servicio eficiente, seguro y con frecuencias adaptadas a sus horarios.