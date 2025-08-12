Yo Jalisco, Apoyo al Transporte: ¿Cuándo se abre el registro para el calendario 2025-B?

El programa “Yo Jalisco, Apoyo al Transporte Público” antes conocido como “Mi Pasaje”, es uno de los apoyos más esperados de forma semestral por los beneficiarios debido a la ayuda que representa para las familias jaliscienses en materia de transporte público.

Aunque hasta el momento no se cuenta con información confirmada sobre las fechas correspondientes al registro para nuevos beneficiarios, sí se sabe que para aquellos que ya cuenten con este apoyo y que deseen refrendarlo lo podrán hacer a partir del 04 de septiembre de 2025 realizando su cita en la plataforma, esto de acuerdo con lo comunicado por el propio sitio oficial del programa del Gobierno de Jalisco.

Yo Jalisco, Apoyo al Transporte Público. YO JALISCO TRANSPORTE/ yojaliscotransporte-ssas.jalisco.gob.mx/

Los que ya sean beneficiarios y que cumplan con los requisitos podrán iniciar su solicitud para refrendo completamente en línea, generando un preregistro donde ingresan su CURP y seleccionan la modalidad que les corresponde.

Detalles del proceso y cobertura del programa

Como de forma habitual, el registro para el calendario 2025-B se estará realizando a través del sitio oficial del programa, donde también se puede consultar el mapa interactivo para ubicar los módulos más cercanos a los aspirantes.

Cabe este sistema también será de utilidad tanto para nuevos beneficiarios como para aquellos que deban refrendar.

El programa está dirigido a diversos sectores: estudiantes, mujeres sostén de hogar, personas con discapacidad y sus cuidadores, personas adultas mayores, y familiares de personas desaparecidas.

La convocatoria saldría pronto

De acuerdo con información compartida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SASS) a Publimetro México, la convocatoria oficial de la primera modalidad para registro 2025-B podría estarse publicando este martes 12 de agosto y sería para el grupo “Mujeres Sostén del Hogar de 18 a 59 años”.

También se compartió que en esta primera convocatoria traería consigo las fechas correspondientes para el registro del resto de las modalidades, por lo que invitaron a la ciudadanía a estar pendientes de la actualización de esta información a través de los canales oficiales del SASS y del Gobierno de Jalisco.

Recordemos que debido al padrón cero implementado este año no hubo renovaciones automáticas en el calendario 2025-A, por lo que todos los interesados tuvieron que registrarse nuevamente, incluso quienes ya contaban con el beneficio con anterioridad, por lo que la expectativa sobre si habrá registros para el subsidio del 100% en transporte público continúa.