Guadalajara: Retiran más de mil 500 árboles y reportan baja del 22% de caídas durante el temporal

La Dirección de Parques y Jardines del Gobierno de Guadalajara informó que desde el 01 de enero se han retirado más de mil 500 árboles que representaban un riesgo para la población. Cada retiro cuenta con un dictamen que avala que el ejemplar estaba seco, enfermo o en condiciones peligrosas.

Además del retiro, se han realizado más de 12 mil 500 podas preventivas con la supervisión de la Dirección de Medio Ambiente.

Cabe mencionar que estas podas incluyen acciones como eliminar follaje en exceso, retirar muérdago y equilibrar el peso del árbol, lo que ayuda a que se mantenga en pie incluso durante tormentas fuertes.

El trabajo preventivo redujo 22 % las caídas de árboles este año. CORTESÍA

Menos caídas gracias a la prevención

Ante este panorama, las autoridades tapatías aseguran que el trabajo preventivo ha dado resultados claros, pues durante el temporal de lluvias de este año se han atendido 970 reportes de emergencia, de los cuales 658 fueron por árboles caídos y 312 por ramas desgajadas. Esta cifra de ejemplares caídos es 22% menor que en el mismo periodo del año anterior.

Las autoridades explican que un árbol mal podado o con ramas debilitadas es más vulnerable a los vientos intensos, por lo que estas intervenciones anticipadas han reducido el riesgo de incidentes graves.

Reportes ciudadanos ayudan a priorizar la atención de árboles que representan un riesgo. CORTESÍA

Atención ciudadana y reportes

De la misma manera, compartieron que los reportes de árboles en riesgo o caídos pueden realizarse al teléfono 070 o mediante el GuaZap 333 610 1010. Se recomienda acompañar la denuncia con una fotografía para que los equipos técnicos evalúen la urgencia y el tipo de atención requerida.

En la atención de contingencias, se da prioridad a árboles caídos sobre vehículos o viviendas , seguidos de aquellos que bloquean vialidades principales.

También explicaron que los ciudadanos que detecten un ejemplar potencialmente peligroso deben acudir directamente a la Dirección de Medio Ambiente para que se determine si requiere poda o retiro.