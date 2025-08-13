Lemus resalta el papel de la juventud en el desarrollo de Jalisco y ratifica su apoyo

Pablo Lemus y el Gobierno de Jalisco conmemoran el Día Internacional de la Juventud.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció a los jóvenes jaliscienses como un ejemplo de perseverancia y logros que colocan al estado en posiciones de liderazgo en distintos ámbitos.

En sus palabras, la juventud ha sido un factor determinante para consolidar a Jalisco como un referente en innovación, inversiones y resultados destacados en competencias deportivas, artísticas y culturales.

“Los jóvenes de Jalisco son ejemplo de perseverancia y logros; con ustedes, el Estado crece y se consolida como el oasis de las inversiones y la innovación, además, nos llevan a la cima en el ámbito deportivo, artístico y cultural”, escribió el mandatario emecista.

Un compromiso que se ha sostenido por más de una década

El gobernador también resaltó que desde hace más de 10 años el Gobierno de Jalisco ha implementado políticas y programas que buscan fortalecer la empleabilidad, el emprendimiento y el desarrollo integral de este sector de la población.

Entre estas acciones se incluyen el Seguro Médico, Yo Jalisco, que brinda atención a quienes no cuentan con cobertura médica, y el programa Yo Jalisco, Apoyo para el Transporte, diseñado para facilitar el acceso a oportunidades educativas y laborales.

Apoyo para alcanzar metas

Lemus subrayó que el impulso a la juventud no solo se basa en beneficios inmediatos, sino en la creación de condiciones que permitan a los jóvenes alcanzar sus metas profesionales y personales.

De la misma manera, resaltó que el Gobierno del Estado ha apostado por una combinación de inversión en infraestructura, fortalecimiento del ecosistema de innovación y programas sociales que estimulan la participación activa de la juventud en la vida pública y productiva.

“Seguiremos comprometidos con el desarrollo educativo, profesional y social de nuestra juventud”, escribió.

Día Internacional de las Juventudes en Jalisco. El gobernador Pablo Lemus resaltó el papel de Juventud jalisciense como protagonista en innovación y cultura en el estado. CORTESÍA

Una generación que construye el futuro

En su mensaje, el gobernador recalcó que los jóvenes jaliscienses están construyendo el futuro del estado, y que la administración continuará respaldando su desarrollo con programas que respondan a sus necesidades y aspiraciones.

El compromiso, aseguró, es mantener y ampliar las oportunidades para que cada joven pueda contribuir al progreso de Jalisco.