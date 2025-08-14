Chapala se suma a estrategia para erradicar el trabajo infantil y proteger a niños en todo Jalisco

Chapala se suma a la red estatal contra el trabajo infantil.

El municipio de Chapala se integró formalmente a la Estrategia Estatal para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, con la instalación de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Derechos de Adolescentes Trabajadores (CITI).

El Gobierno de Jalisco compartió que con esta acción busca alinear esfuerzos con compromisos internacionales en materia de derechos humanos y trabajo decente , especialmente en sectores como la agroindustria, la pesca y el turismo, donde persisten riesgos para la niñez y adolescencia.

Buscan proteger el presente y futuro de la niñez

Durante el acto, autoridades estatales y municipales subrayaron que la prioridad es garantizar que los menores dediquen su tiempo a estudiar, jugar y desarrollarse en entornos seguros, evitando que actividades laborales limiten su educación o comprometan su bienestar.

En Chapala, un polo turístico y económico de la región, se pondrá especial atención a prevenir el trabajo infantil en zonas agrícolas y turísticas, con políticas públicas que atiendan sus causas y brinden alternativas seguras para los adolescentes en edad laboral permitida.

“Tenemos áreas de oportunidad en todo el estado de Jalisco, en diferentes ámbitos (como) la agroindustria, la pesca, el turismo y otros sectores importantes; y sobre todo, en Chapala, al ser un municipio tan relevante que es polo de inversión y generación de empleo en esos rubros”, explicó el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPyS), Ricardo Barbosa Ascensio.

Con esta estrategia se fortalece la protección de más de cientos de menores. CORTESÍA

Primeras acciones en Chapala

Entre las actividades iniciales de la CITI destacan:

Campañas de sensibilización en comunidades y centros de trabajo.

en comunidades y centros de trabajo. Detección y canalización de casos de riesgo.

de casos de riesgo. Fortalecimiento de inspecciones laborales mediante coordinación interinstitucional.

mediante coordinación interinstitucional. Promoción de entornos laborales libres de trabajo infantil en todo el municipio.

Estas medidas buscan reducir la vulnerabilidad de los niños y adolescentes, así como generar conciencia en empleadores y familias sobre la importancia de erradicar estas prácticas.

Parte de una red estatal

Con esta instalación, Chapala se suma a la red de municipios que colaboran con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

De acuerdo con lo compartido por las autoridades, este trabajo en conjunto permitirá reforzar la vinculación entre el ámbito escolar y laboral, así como el construir un tejido social que priorice la protección de las infancias y juventudes.