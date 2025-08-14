Guadalajara: Se invertirán 150 mdp para renovar 30 calles en la zona Centro y Oriente

El Gobierno de Guadalajara confirmó la inversión de 150 millones de pesos a un programa de repavimentación que abarcará 30 calles prioritarias en las zonas Centro y Oriente.

La decisión se tomó tras un estudio técnico que determinó que estas calles ya no podían ser reparadas con simples bacheos debido a su avanzado deterioro.

No sólo harán bacheo, también obras profundas

De acuerdo con lo compartido por la Dirección de Pavimentos, los trabajos incluyen el retiro de la carpeta asfáltica dañada, nivelación de las superficies y, en algunos casos, reparación de banquetas y cruceros. En ciertos puntos, como en el Barrio de San Antonio, la carpeta estaba tan alta que alcanzaba casi el nivel de los machuelos, lo que requería una intervención más profunda.

Además, se realizará la renivelación de pozos de visita y bocas de tormenta, garantizando una superficie uniforme para la circulación.

Son 150 millones de pesos los destinados a mejorar la movilidad en Guadalajara. CORTESÍA

Estos son los avances y las zonas intervenidas

Actualmente, cinco de los ocho polígonos programados están activos, cubriendo áreas clave desde el Centro hasta el Oriente de la ciudad. Entre las vialidades ya concluidas destacan la Calle Morelos (entre Enrique Díaz de León y Chapultepec), Amado Guadarrama y Agustín Villagrán, en la Colonia La Joya.

En el Barrio de San Antonio, la repavimentación de Rayón, Escorza y Penitenciaría presenta un avance del 50%. Próximamente se arrancará con Mexicaltzingo y, más adelante, la rehabilitación de la Calle Libertad, de Enrique Díaz de León a Federalismo.

¿Cuáles son las calles que se intervendrán?

En varias zonas, como San Antonio, se trabaja junto con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) para sustituir tomas domiciliarias y reparar fugas de drenaje, evitando intervenciones repetidas a futuro. También se colaborará con la Dirección de Obras Públicas para adecuar cruceros peatonales y garantizar su seguridad.

Entre las vialidades que entrarán al programa están la Calle Orquesta (Guadalajara Oriente), Ramón Alcorta, Calle Industria y Dionisio Rodríguez, entre otras, buscando mejorar tanto el flujo vehicular como el transporte público y la seguridad vial.