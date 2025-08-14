Seguridad en Jalisco: Deportado por ICE es vinculado a proceso por desaparición

La Fiscalía informó que el acusado permanecerá un año en prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía del Estado de Jalisco (FE) informó que un hombre identificado como Ismael “N” fue vinculado a proceso el pasado 11 de agosto por su presunta participación en la desaparición de dos hombres en Tlajomulco de Zúñiga.

La medida judicial se dictó después de su deportación desde Phoenix, Arizona, el pasado 05 de agosto, como resultado de un procedimiento de control migratorio realizado por autoridades estadounidenses.

Ismael “N” fue deportado desde Arizona a México desde el pasado 05 de agosto. CORTESÍA/ FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO (FE)

De esta manera, el imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante un año, mientras que la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas tiene un plazo de cuatro meses para concluir las investigaciones complementarias.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2022

La carpeta de investigación señala que, en diciembre de 2022, las dos víctimas se encontraban dentro de su automóvil en la colonia Villa Fontana Aqua cuando fueron abordadas por un grupo de individuos. Entre ellos, se presume, estaba Ismael “N”.

De acuerdo con testigos, los agresores emplearon violencia física para obligar a los hombres a salir del vehículo y privarlos de la libertad. Tiempo después, los cuerpos fueron hallados enterrados en un domicilio de la misma colonia, donde se había reportado su desaparición.

Intento huir, pero fue capturado

De acuerdo con lo compartid por la Fiscalía de Jalisco, tras los hechos, Ismael “N” presuntamente intentó huir a Estados Unidos. Sin embargo, fue detenido por la patrulla fronteriza y entregado al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que coordinó su deportación a México.

Una vez que el acusado se encontró en territorio nacional, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales de Jalisco.

Con esta vinculación a proceso, la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas asegura que su objetivo continúa siendo el garantizar que los presuntos responsables enfrenten la justicia y evitar, de esta manera, que no haya espacio para la impunidad en casos de desaparición cometida por particulares agravada.