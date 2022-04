Mhoni Vidente: los horóscopos de abril

Descubre en los horóscopos de Mhoni Vidente todo lo que te depara abril, los días en los que tendrás más suerte, tus números mágicos y los signos más compatibles con el tuyo.

Aries

Abril será un mes de grandes retos para lograr los planes de trabajo y cerrar contratos. Vienen ganancias, abundancia y logros personales. Cuídate de las envidias, trata de no platicar mucho tus planes. En el amor, seguirás con tu pareja a pesar de los malos momentos que has vivido los últimos meses. Para los solteros vendrán nuevos amores, los signos más compatibles son Capricornio, Piscis y Leo. Recuerda que en el amor ni todo el dinero ni todo el cariño. Trata de mantenerte tranquilo y sobre llevar la relación amorosa para vencer los obstáculos y seguir juntos. Se viene un viaje pronto, este mes. Se ven cierres en estudios, recuerda que eres de los signos mas inteligentes del zodíaco y tienes que estar siempre preparándote. Puedes vender un vehículo. Tus días del mes son 03, 06, 09, 13, 16, 19, 21, 23, 28. Tu color es el rojo fuerte y tu número de la suerte el 13 y el 21. Tendrás un golpe de suerte el 13 de abril en juegos de azar, así que aprovecha tus números.

Tauro

Abril será un mes de reconciliación con los demás. Decidirás quedar en paz y empezar este mes con una nueva energía positiva, Recuerda que a finales de mes empieza tu mejor época del año, la de tu cumpleaños y eso hace que la energía de abundancia te acompañe. Decidirás cambiar de trabajo y poner un negocio propio y se ve que te irá bien. En el amor, trata de no ser tan terco, a veces esa persona no es para ti. Los Tauro solteros, conocerán a alguien de signo de cáncer, escorpión o acuario que será la pareja ideal. Se ve una invitación de viaje pronto, anímate a ir porque renovará tus energías. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En los estudios siguen los exámenes y la posibilidad de cursar otro curso. Tus días del mes son 04, 06, 09, 12, 17, 18, 21, 22, 27, 30 estos días las energías estarán a tu favor para realizar cualquier cambio positivo. Tu color será el amarillo tu número de la suerte es 07, 39. Tendrás un golpe de suerte el 11 de abril en los juegos de azar.

Géminis

Treinta días de abundancia que preparan tu energía para entrar a una época de cambios positivos que necesitAs en tu vida personal y laboral. Te recomiendo que tengas una moneda de plata en tu cartera como amuleto de buena suerte. Eres fuerte espiritualmente y eso hace que lo que pienses se haga realidad, así que trata de mantener pensamientos positivos. Alguien de signo fuego te propone un negocio o sociedad, hazlo. Ten cuidado con el estrés, trata de descansar. En el amor seguirás estable con tu pareja, recuerda darse su espacio y mantener una buena comunicación. Los Géminis que están solteros, vendrá una persona de signo Libra, Sagitario o Piscis. Ten cuidado con los papeles que vayas a firmar, revisa siempre el proceso legal. Tus días del mes son 04, 07, 09, 10, 15, 19, 21, 24, 28. Se ve un cambio de trabajo o negocio, la energía se ve bien aspectada. Tu color es el naranja, tu número de la suerte 06, 50. Tendrás un golpe de suerte el 13 de abril en juegos de azar.

Signo Cáncer

Abril es un mes de renovación y depuración de todo lo negativo. Recuerda que por ser un signo de agua eres más sensible y puedes tener energías encontradas a tu alrededor. Te invitan a viajar y decides visitar a unos familiares. Concéntrate en tu trabajo para no tener ningún reporte durante el mes. Los cursos que tomes hoy, te ayudarán mucho en el futuro. En el amor, en estos días va fluir todas las buenas energías alrededor de ti. Tus mejores días del mes son 04, 06, 09, 12, 16, 19, 21, 25, 29. Estar positivo te ayudará a lograr cualquier objetivo. Tendrás un golpe de suerte el 11 de abril y va ser con los números de tu mes que son 09, 27. Trata de usar mucho el color azul que eso te va dar fortaleza. Te ofrecen un proyecto nuevo, no le tengas miedo que te va ir muy bien. Si te haces una cirugía estética, todo te va salir bien. Te busca un amigo para pedirte dinero prestado trata de no darle para que no te roben la suerte. Sé como hasta ahora, muy original en todo lo que haces.

Signo Leo

Abril será un mes de crecimiento en lo personal y dejar de lado las aventuras de hacer cosas sin pensar. Recuerda que tu signo es de fuego y eres el rey de la selva, eso hace que seas muy impulsivo y tomes decisiones apresuradas. Trata de calmarte y pensar siempre dos veces antes tus acciones en el amor y el trabajo. Te llega la propuesta de trabajo, un proyecto nuevo que te dejará más ganancias, acéptalo. Tendrás problemas de huesos y espalda. Inicias nuevos estudios, recuerda que tu signo tiene que mantener la mente siempre ocupada y este es el momento de hacerlo. Trata de usar mas el color blanco para conectar con lo espiritual. No seas tan celoso y controlador en tu relación amorosa, recuerda tener confianza y darle su espacio. Tus signos más compatibles son Aries, Sagitario y Géminis. Tus días son 04, 08, 10, 13, 17, 19, 20, 25, 29. Podrás pagar deudas y realizar cambios positivos en tu vida. Tendrás un golpe de suerte el 13 de abril con los números 03, 29.

Virgo

Abril vendrá a ti con trabajo nuevo y bien pagado. Recuerda que en este mes tu signo tendrá una metamorfosis en tu forma de pensar y de ser para elevar más tu energía a lo positivo. Se cierra un proyecto nuevo de trabajo, ten cuidado con problemas de tránsito, maneja con cuidado o saca tu licencia de conducir. Ten cuidado con los chismes o malas energías que van estar rodeándote en estos días, trata de no platicar tus planes. Tu signo es muy confiado y eso te hace ser presa de las malas personas, te recomiendo usar mucho perfume y agua bendita para cortar esas energías negativas. Sabrás de un embarazo de alguien de tu familia que te dará mucha felicidad. Los virgo solteros estarán entre dos amores. Tus días del mes son 02, 04, 07, 10, 12, 17, 21, 23, 28, 30. Trata de tomar un curso de redes sociales y edición de video, te va ayudar mucho en tu trabajo. Tendrás un golpe de suerte el 13 de abril con los números 08, 14.

Signo Libra

En abril se realizan todos tus deseos y se renueva tu energía, por eso te recomiendo usar mucho perfume para que tengas mucha suerte en todo. Recuerda no platicar tus logros hasta que los tengas en la mano para que no te los salen. Vas a tramitar papeles referentes a la visa o el permiso de migración. Te llega un dinero extra, trata de invertirlo. Te buscan para hacer un negocio nuevo de comunicación o publicidad, eso te va ayudar mucho para tener más trabajo extra. Pueden ofrecerte matrimonio o vivir juntos. Recuerda pensar antes de actuar para que no te arrepientas de las decisiones. Para los solteros, recuerda que el amor no se compra, no trates de impresionar así a la persona que te interesa. Tus días del son 02, 04, 08, 10, 15, 20, 21, 25, 29, 30. Aprovecha estos días para realizar nuevos proyectos de vida. Trata de terminar tus estudios profesionales y lo que tengas inconcluso. Tu número de la suerte todo el mes va ser el 13, 40 y tendrás un golpe de suerte el 11 de abril.

Escorpión

Abril tendrá cambios radicales en tu forma de actuar, decide ya poner toda la buena actitud y toda la fuerza de tu interior. Trata de mantener esa buena actitud y controlar tus impulsos, eso evitará que tengas contratiempos. Se alejarán de ti unas amistades por chismes y malas energías. Te recomiendo que cargues un limón verde en tu bolsa para cortar las malas energías. Saldrás de viaje por vacaciones. En el amor a veces piensas que nadie es para ti, pero como tu signo es de agua eres muy sentimental. Trata de conocer personas del signo de Tauro, Cáncer o Piscis serán tu pareja ideal. Tendrás que arreglar papelería del seguro social. Recibirás un dinero por una deuda del pasado. Sacarás un crédito bancario. Tus días este mes son 02, 06, 08,11, 17, 21, 24, 29, 30. La abundancia va a llegar a tu vida, trata de hacer cambios para estar mejor. Tu número de la suerte va a ser el 07, 66 y tendrás un golpe de suerte el 13 de abril en juegos de azar. Trata de usar mas el color verde y amarillo.

Sagitario

Abril será un mes de buenas oportunidades para crecer en lo personal y el lo laboral. Terminas de pagar tus deudas y empieza ahorrar para comparte un carro o cambiarte de casa. Un amor del pasado regresa a tu vida, ten cuidado platica bien lo que los hizo separarse. Te llega un dinero extra por pago de comisiones, Ten cuidado con dolores de cabeza y espalda por estrés. Sigue con el ejercicio, notarás resultados rápido. Sales de viaje, te invitan unos días en pareja. Si estas casado trata de no tener amores prohibidos para no tener problemas en tu relación. Sabrás de una enfermedad familiar y te regalan una mascota. Continúa con tus estudios, trata de no distraerte para que no tengas problemas con exámenes o tareas. Tus días de este mes son 02, 04, 06, 12, 17, 20, 23, 27, 30 y tu número de la suerte del mes va ser 16, 37. Tendrás un golpe de suerte el 07 de abril en los juegos de azar. Trata de usar mas el color azul para que las buenas energías entren en tu vida.

Capricornio

En abril tendrás unos cambios muy importantes en tu vida personal, recuerda que tu signo es de carácter muy determinante y eso te hace tomar decisiones radicales. Ten cuidado la presión alta y el estrés. Trata de mantener una dieta mas saludable. Tendrás junta con tus superiores para cambios de puesto y a ti te asigna un puesto con mas jerarquía que eso te ayudar a crecer mas en lo económico. Resolverás problemas legales a tu favor. Concretas tu tesis de tus estudios universitarios o trabajos finales de cursos. En el amor estarás compatible con Aries, Géminis y Libra. Te invitan a viajar. Pon orden en tu papelería de impuestos y pagos.Tus números de la suerte de este mes son 21, 30 y tendrás un golpe de suerte el día 03 de abril en los juegos de azar. Ten cuidado con los envidias y mal de ojo, trata de usar mucho perfume y ropa de colores fuertes antes de salir de casa para que te sirva de protección. Tus mejores días van ser 02, 04, 07, 11, 13, 15, 19, 22, 25, 29, 30.

Signo Acuario

Abril será un mes de estar con buena actitud para salir de los problemas que te agobian. Decidirte reinventarte en todo lo relacionado en tu trabajo, recuerda que tu signo siempre tiene que estar en movimiento para que las buenas energías estén más fuertes. Caminar o hacer ejercicio puede fortalecer tu energía. Te llega una propuesta de trabajo. No dejes tus estudios recuerda que es muy importante para que crezcas mas en lo profesional. Preparas una fiesta para alguno de tus hijos o tu pareja. Trata de ya no volver con parejas de tu pasado, recuerda que si ya tela hizo, te la va volver a hacer. Cierra círculos y conoce personas mas compatibles con tu signo como Aries, Libra y Sagitario. Reparas tu coche y sacas un seguro de gastos médicos. Tus días este mes son 02, 04, 07, 11, 13, 20, 21, 25, 30. Estos días brillarás en todo lo relacionado a negocios y cierres de contratos. tus números de la suerte son 15, 38. Tendrás un golpe de suerte el 07 de abril.

Piscis

Abril será muy bueno para seguir con tus proyectos de crecimiento en el trabajo y negocios. Te hacen un préstamo bancario, cambias el carro o mandas a renovar su seguro. Recuerda que es importante tener tus papeles en regla para cualquier situación. Cuídate de infecciones de la piel, ve con un dermatólogo. En el amor sigue muy enamorado de tu pareja actual que tu signo más compatible es Aries, cáncer y escorpión. Hablaras de casarte o vivir en pareja, hazlo. Mandas a hacer algo de ingeniería, realizas un trabajo para una empresa internacional. Estudias algo relacionado a idiomas y haces un diplomado. Este mes conocerás personas muy importantes para ayudarte a crecer más en lo profesional. Recuerdas mucho un amor del pasado, trata de hablar con él y llegar a un arreglo recuerda que los rencores no son buenos. Tus mejores días son 02, 05, 06, 09, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 30. Tendrás una ayuda divina, aprovéchala para jugar en la lotería con los números 18, 34.