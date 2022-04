Mhoni Vidente: Los horóscopos para iniciar la semana

Esta semana estará llena de golpes de suerte, siguiendo el color y el número que Mhoni Vidente recomienda para tu signo.

Aries Marzo 21 - Abril 20. Horóscopo de Mhoni Vidente. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta que te va estar dominando esta semana es Marte en conjunción al Sol. Esto te dice que tu buena racha económica va seguir sin límites. En el ambiente laboral te van a reconocer en un puesto de mayor jerarquía. Las energías fuertes estarán muy presentes en esta semana, solo trata de controlar tu temperamento y no decir palabras que después te vayas a repetir. Te viene un amor nuevo que va ser muy compatible contigo. Para los Aries en pareja habrá estabilidad y reinará el amor verdadero. Sabrás que un familiar va a estar enfermo, trata de darle todo tu apoyo moral. Sigue de cumpleaños y disfruta por completo porque habrá regalos sorpresas y reuniones inesperadas. Tu golpe de suerte va a ser el día 07 de abril con los números 09, 21, 33 y usa más el color naranja que te va traer felicidad.

Tauro Abril 21-Mayo-21. Horóscopo de Mhoni Vidente (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta que te va estar dominado es Mercurio, que nos dice que van a ser unos días de mucha comunicación con personas de poder en tu ambiente laboral. Te va a dar mucha energía positiva para resolver cualquier problema que tengas en tu vida. Este planeta también te dice que es el momento de volver a estudiar o terminar tu carrera universitaria, que eso se te va dar de lo más fácil. Eso sí, este planeta también estimula los problemas en cuestión amorosa, así que trata de no buscar problemas donde no los hay y trata de ser un poco más razonable. Te llega la invitación de salir de viaje en estos días por cuestión laboral. No busques ese amor del pasado, eso quedó atrás. Sigue siempre adelante. Tu golpe de suerte va a ser el día 6 de abril con los números 02,19 y tu color de la abundancia es el amarillo.

Géminis. Mayo 22 - Junio 20. Horóscopo de Mhoni Vidente (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta que te va estar rigiendo esta semana es Venus. Sin duda van ser tus mejores días en cuestión amorosa y encontrar el verdadero amor. También este planeta es, sin duda, uno de los mejores en cuestión de cerrar proyectos y cambios de trabajos positivos. No dudes que la buena suerte va a estar contigo. Van a ser unos días de gastos imprevistos y de sanar más tu economía para que no te estreses tanto en el día a día. Te llega la invitación a irte a vivir a otro país o cuidad, trata de analizarlo para que veas cual es tu mejor opción. Cuidado con problemas de nervios y de dolor de cuello, es una tensión negativa que vienes arrastrando de tiempo atrás. Trata de limpiar tu aura con energía purificadora. Tu golpe de suerte va a ser el 5 de abril con los números 04, 38, y tu color verde va ser de suerte.

Cáncer Junio 21 - Julio 22. Horóscopos de Mhoni Vidente. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta que te va estar dominando en esta semana es Saturno. Esto me indica que van a ser unos días de reinventarse en todos los sentidos, es decir, cambiar por completo tus pensamientos y proyectos a futuro. Es el tiempo de tomar la decisión de ser un triunfador y decidir que te hace feliz en tu vida. Este planeta también te indica que debes tener cuidado con las traiciones con amigos y amores. Debes ser muy cauteloso al momento de comentar algo de los demás. Trata de resolver todo de la mejor forma y oportuna. Este planeta te invita a poner un negocio y trabajes por cuenta, que eso te hará estar muy bien en tu vida. En el amor seguirás un tiempo solitario y aprovechando tu vida. Tu golpe de suerte es el 4 de abril con los números 04,55 y tu color el rojo intenso, que va ser de abundancia.

Signo Leo Julio 23 - Agosto 22. Horóscopos de Mhoni Vidente (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta que te va dominar estos días es Júpiter, lo que nos dice que vas a tener un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 03,07. Sin duda va ser una de tus mejores semanas en cuestión económica. No te dejes influenciar por amigos que solo te tienen envidia. También este planeta te dice que es el momento de formalizar en tu relación de pareja y pensar en tener familia. A los Leo solteros, les van a venir varios amores muy compatibles. Te llega la propuesta de salir de viaje para conocer otros países ¡Hazlo!, que eso te va ayudar a crecer más en tu cultura. Tu golpe de suerte va a ser el 3 de abril. Ese día te llegarán varias sorpresas que te harán muy feliz. Cuídate del dolor de huesos, es tu punto débil. Tu color de la prosperidad es el azul fuerte, úsalo más para tener más abundancia.

Virgo Agosto 23 - Septiembre 22. Horóscopos de Mhoni Vidente (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta que te va estar rigiendo en estos días es Marte, sin duda van a ser una semana de gran fuerza cósmica para lograr las metas que tienes en mente. Este planeta, junto a tu signo, es la explosión de ideas y nuevos ambientes laborales que te van a dejar más ingresos. Debes de ser cauteloso con lo que firmas en contratos, siempre trata de leerlo para que estés bien asesorado. Este planeta también es la energía de la pasión en cuestión amorosa, así que van a ser unos días de tener una aventura pasajera que te hará sentir de lo mejor. Cuidado con dolor de espalda y riñones. Tu golpe de suerte va ser el 6 de abril con los números 06, 20 y trata de usar más el color rojo y amarillo, que eso te va a dar prosperidad. La base de tu vida y felicidad es la familia así trata de juntarte más con ellos.

Libra Septiembre 23 - Octubre 22. Horóscopos de Mhoni Vidente. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te regirá el planeta Urano en estos días, junto a tu signo implica que lograrás una metamorfosis total en todo lo que te rodea; es decir, realizarás cambios para crecer en lo económico y personal. El planeta te ayudará a tener ese éxito que tanto deseas, pero debes ser discreto con tus planes a futuro para que las energías negativas no te obstaculicen. Te llega un dinero extra por el pago de una deuda del pasado, inviértelo en ti. Este 07 de abril será de suerte para tu signo con los números 21 y 90, y usa el color naranja para atraer la abundancia. Tus padres te invitan de viaje en Semana Santa. A tu signo le encanta lo relacionado con los negocios y las ventas, el planeta Urano te dará la energía para lograr tus metas. Los Libra que tienen pareja enfrentarán conflictos y celos, así que trata de calmarte.

Escorpión Octubre 23 - Noviembre 21. Horóscopos de Mhoni Vidente. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te regirá en estos días el planeta Neptuno, que junto a tu signo implica que alcanzarás la plenitud en todos los sentidos; es decir, te llegó el momento para dejar atrás todos los rencores guardados; la parte negativa de tu signo es que no sabes perdonar a quien te hizo daño y guardas sentimientos del pasado, pero Neptuno te ayudará a estar mejor. Esta semana habrá cambios en tu ámbito laboral, emprende un negocio con unos socios, ¡funcionará muy bien! Visitas a tus familiares. Tienes un golpe de suerte el 07 de abril con los números 05 y 49, ese día usa algo de plata como unos aretes o cadena para protegerte de todo lo negativo. Decide tomar un curso de mecánica o comunicaciones, te ayudará en tu futuro. Un amor prohibido –es decir, casado– te invita a salir, pero mejor evita meterte en problemas.

Sagitario. Noviembre 22 - Diciembre 21. Horóscopos de Mhoni Vidente. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Plutón te regirá esta semana –el planeta (enano) más alejado del sistema solar–, esto quiere decir que evites encerrarte en ti mismo cuando tengas un problema; al contrario, es el momento para que expreses todas tus buenas ideas y salgas adelante. Plutón, junto con tu signo, te propiciará un cambio radical de todo lo que te rodea en el ámbito laboral; es decir, te dará éxito en tu trabajo. También rige tu ámbito económico, por eso te dará un dinero extra, pero debes cuidarlo para el futuro. Retoma el ejercicio y la buena alimentación. Te viene un golpe de suerte con los números 08 y 77, y usa mucho el color amarillo para atraer la abundancia. Tu punto débil será tu piel y cabello, cuídalos y no te expongas a los rayos solares. Un amor muy apasionado te llegará en estos días del signo de Aries o Acuario.

Capricornio Diciembre 22 - Enero 20. Horóscopos de Mhoni Vidente. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El astro rey, el Sol, te dominará esta semana; es decir, atravesarás por una etapa de renacimiento en todo. También te dice que te cuides de problemas de estómago e intestino irritado; mejor relájate. Tu signo es líder en todo, por eso es importante que no dejes pasar las oportunidades en tu ámbito laboral. En cuestión amorosa, el sol rige el diálogo, por eso si tienes dudas de tu pareja, es momento de aclarar todo y si ya no sientes que tu relación pueda seguir en paz, es mejor que se den un tiempo para conocer a personas más afines. Tendrás un golpe de suerte el 05 de abril con los números 07 y 30, y usa los colores verde y azul para atraer la abundancia. Un amor del signo de Aries, Leo o Libra llegará para quedarse. Sal a hacer ejercicio con los rayos del sol para que aumentes tu energía positiva.

Acuario Enero 21 - Febrero 18. Horóscopos de Mhoni Vidente.

Dominará a tu signo el planeta Júpiter, que rige la situación económica y las nuevas propuestas de trabajo, esto implica que para tu signo será una semana de analizar qué quieres en tu futuro y deberás poner todo tu empeño a fin de alcanzar tus metas. Una de las características de tu signo es que siempre alcanzas el éxito y eres constante en lo que te propones, y junto al planeta Júpiter lo lograrás. El planeta también te dice que es el momento de ver quién realmente sería tu mejor opción para establecer una relación duradera y formar una familia, solo recuerda que la pareja es para construir, no para destruir, y tu mejor compatibilidad es con los signos de Tauro, Virgo o Libra. Recibes un dinero extra por la lotería el 06 de abril con los números 13 y 40, y usa mucho perfume para cortar lo negativo.

Piscis Febrero 19 - Marzo 20. Horóscopos de Mhoni Vidente. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te regirá en estos días el planeta Marte, en conjunción con la Luna, por eso para tu signo serán días de reacomodar tus ideas y tener mucha fuerza interior para alcanzar lo que tanto deseas para ser feliz. Tu signo siempre piensa por dos a la vez debido a que es dos pescados; es decir, eres muy cambiante en tus decisiones y eso te hace dudar cuál dirección tomar para llegar al éxito, por eso te recomiendo que en estos días salgas en las mañanas a caminar y recibas toda la energía positiva del planeta Marte para resolver tus dudas y que canalices lo negativo y agresivo de tu carácter en algo positivo para tu vida. Tendrás una semana de sorpresas, un amor nuevo te invita a salir. Te ganarás un premio grande en la lotería con los números 18 y 70, y usa los colores blanco y rojo para atraer la abundancia.

