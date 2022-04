Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Esta semana estará llena de golpes de suerte, Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el trabajo, en el amor y la fortuna para esta semana.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana en el horóscopo del tarot te salió la carta de El Loco, van ser unos días de cuidar tus pensamientos y no caer en situaciones negativas, recuerda que tu signo es muy envidiado y eso hace que a veces no puedas controlar tus energías, por eso se te recomienda protegerte con agua bendita, por lo que tienes que ponerla en todo tu cuerpo. Tu día mágico será el jueves, va a ser un día lleno de buenas noticias relacionadas con el ámbito laboral y familiar. Tus números de la buena suerte son 9 y 31, tu color es el amarillo. Te busca un amor del signo de tierra, será muy compatible contigo. Arreglas situaciones de migración, terminas de estudiar y decides empezar una maestría, la carta de el Loco es sinónimo de felicidad, dinero extra y sobre todo que son tiempos de madurar en todos los sentidos.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de el Juicio, esto para tu signo significa un cambio positivo en cuestión de tu vida amorosa, es decir, por fin te llega el amor verdadero del signo de agua, tú déjate querer, es tu tiempo de ser feliz. El día de tu cumpleaños festéjalo con tus seres queridos, te llegarán muchos regalos que no esperabas. Además, sales de viaje por cuestión de trabajo, esta carta te recomienda que saques un crédito bancario para una casa, también te regalarán una mascota que te dará muchas alegrías. En juegos de azar tendrás buena suerte con los números 4 y 39. Tu mejor dÍa va ser el martes y tu color de la abundancia es el naranja, no dudes en ningún momento de que puedas llegar a ser un triunfador, cuídate de problemas de tarjeta de crédito, así que paga tus deudas.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te sale la carta de La Rueda de la Fortuna, para tu signo va ser una semana llena de firma de contractos y cambios positivos de trabajo, se te recomienda ser más discreto con tus éxitos para que no te llenes de envidias. Realizas una examen para la aprobación de tu universidad. Esta carta la Rueda de la Fortuna te dice que tus números de la suerte en los juegos de azar son el 1 y 29. Además de que tu día mágico será el jueves, tu color de la prosperidad es el azul, por eso debes usarlo más en tu vestimenta, también son días de cambiar tu look y renovarte con toda la actitud. No duermas tanto, solo lo necesario para después no te sientas tan cansado, sales de viaje para visitar a unos familiares, ten cuidado con tu dinero, no prestes a nadie para que no te roben la suerte.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Mundo, la ultima semana de abril va ser de triunfos, aprovecha todo lo que estás realizando y verás cómo vas a lograr lo que deseas. Ten cuidado con las envidias, sobre todo de amigos cercanos, en este tiempo es mejor no confiar en nadie. No busques ese amor que se alejó de ti, es época de cerrar círculos y empezar a conocer personas más compatibles. Van a ser días de presiones en el trabajo y con problemas en tu revisión mensual. Sigue con la dieta porque te ves de lo mejor. La carta de El Mundo te dice que ya vas a tener las soluciones para tus problemas. Tu mejor día será el martes, tus números de la suerte son 4 y 55, tu color el naranja y azul, úsalo más en tu vestimenta, para los signo de cáncer que están casados hay un embarazo en puerta.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopos del tarot te salió la carta de El Mago, la última semana de abril atravesarás por decisiones importantes en tu entorno laboral, así que debes de tener en cuenta todas las posibilidades para un mejor trabajo, vas estar viajando en estos días, trata de no platicar mucho tus planes para que no te llenes de envidias, mandas arreglar tu coche, preparas tus papeles para estudiar una carrera universitaria. En el amor decides estar en una relación formal, quienes están solteros conocerán personas del signo de sagitario o cáncer que van ser muy compatibles contigo. Tendrás un golpe de suerte el jueves con los números 7 y 16. Trata de pagar tus deudas y recuerda que aunque te dan miedo las decisiones importantes, como casamiento o cambios de residencia, no pienses tanto tus planes porque la buena fortuna está de tu lado.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta Dos de Espadas, es el Ángel protector, indica que la buena suerte te sonríe en todo lo que quieras realizar. Será una semana de mucho estrés laboral y de juntas con tus superiores, debes mantener la calma en los peores momentos y verás cómo sales triunfante de cualquier adversidad. Tendrás un golpe de suerte el miércoles con los números 3 y 29. Van ser días de claridad y confianza en todo lo que realices en tu vida personal, un amor te busca para pedirte perdón, recuerda que son tiempos de quitarte rencores del corazón. Debes tener seguridad y confianza en ti mismo para que puedas lograr lo que tanto deseas, además de pedir ayuda a tu ser espiritual. Recuerda que tus amigos envidian lo bien que te va en la vida, así que trata de ser más discreto para tener éxito.

Signo Libra

Te salió la carta El Carruaje en el horóscopo del tarot, la cual representa tu gran deseo para sobresalir entre los demás, y también te indica que estás en el momento de tomar las riendas de tu vida para ser mejor persona, pero la energía de la carta es suprema, si la sabes utilizar en tu favor te ayudará a crecer en lo profesional, así que debes ser astuto y fuerte de mente para que logres lo que deseas. En esta última semana de abril te enfocas en proyectos de trabajo. Cuídate de problemas de riñón. Ya no pienses lo que no es, tu signo siempre se adelanta a lo que dicen los demás y más en cuestión de pareja; no te precipites. Te llega un dinero extra por lotería con tus números mágicos 08 y 66. En el amor seguirás en tu aventura de conquistar y no tener ningún compromiso firme. Planeas comprar un coche.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopos del tarot te salió La Templanza, que junto a tu signo es una explosión de ideas y proyectos laborales. Mide tus palabras y negocia lo que tengas en planes de trabajo para que no salgas perjudicado. La carta te dice que tendrás una revelación en tu vida e indica que triunfarás, por lo que no debes dejarte influenciar por personas que solo quieren aprovechar tu talento. Pon atención a las coincidencias y casualidades que se dan en tu vida para que te guíen por dónde ir, a fin de lograr lo que tanto deseas. Te proponen retomar tus estudios o iniciar una maestría. Ya no busques tantos amores a la vez, organiza tus sentimientos y define realmente qué deseas en cuestión de pareja. Recibes un dinero extra por la lotería con los números 13 y 40; tu mejor día será el martes; usa el color verde.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

En el tarot te salió la carta El Diablo, implica aventuras en tu vida personal; es decir, que no tendrás límites para alcanzar tus metas, pues es el momento de que salgas adelante con todos tus proyectos; no tengas miedo, esta semana tomarás la mejor decisión. La carta te indica también la necesidad de libertad o viajar. Vas por buen camino en cuestiones amorosas con quien estás; de hecho, es el momento indicado para que formalicen su relación. Los que están solteros conocerán a un amor del signo Acuario o Aries que será muy compatible. Ten cuidado con traiciones en el trabajo, no te metas en problemas ajenos. Pagas colegiaturas. Tus números de la suerte son 02 y 14, usa el color amarillo, te ayudará a atraer la fortuna. Esta semana empieza con el ejercicio y sigue una dieta, tu punto débil es el estómago.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta El Sol fue la que te salió en el horóscopo del tarot, significa que podrás realizar cambios positivos en tu vida y que eres el indicado para sacar adelante a tu familia de cualquier problema. Saldrás de viaje por cuestiones de trabajo. Eres muy carismático y gentil con las personas, pero eso te provoca envidias alrededor, por eso necesitas protegerte y nunca confiarte de nadie. Recibes un dinero extra por un pago atrasado. Te busca una ex pareja para regresar y tener una relación formal, pero tu signo es tajante en sus decisiones y nunca piensas en volver atrás, así que mejor deja todo claro. Compras ropa para una junta o compromiso laboral. Ya no te preocupes por lo que piensan de ti. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 23, tu mejor día será el martes, y tus colores, el blanco y rojo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta As de Oro en el horóscopo del tarot, implica que tu vida entra en una etapa de crecimiento, así que no dudes de tu capacidad para triunfar y pon en práctica lo que sabes para alcanzar el éxito. Tus pensamientos reflejan tus acciones, por eso deja a un lado todo lo negativo y guíate con la verdad; te evitarás problemas en tu vida personal. Tus planes son para ti, no para el mundo, aprende a ser discreto en todo lo que realices. Semana de emociones encontradas, no sabrás qué hacer con un amor del pasado, pero ten en cuenta que las mejores decisiones se toman en calma. Evita estar molesto en tu trabajo, si no te valoran busca algo mejor. Eres el más coqueto del Zodiaco y por eso siempre tienes pareja. Tu mejor día será el lunes, tus números de la suerte son 12 y 39, y tu color el amarillo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta El Ermitaño en el horóscopo del tarot, indica que debes evitar las malas amistades que te aconsejan mal por envidia, es tiempo de que madures y depures a las personas tóxicas que te rodean y te quedes con las mejores personas. La carta te dice que no debes agobiarte por las situaciones difíciles, ten paciencia para resolverlas, que tendrás todos los elementos para solucionar tus problemas. Esta semana tendrás mucho trabajo o pendientes de tus estudios; ponte al día. Te llega un dinero extra o te pagan las utilidades. Ya no dudes de tu pareja actual, déjate querer, es tiempo para que tengas una pareja estable. Tus números de la suerte son 09 y 78. Un amor del signo de Cáncer o Escorpión llegará a tu vida. Tu mejor día será el miércoles, y tus colores de la abundancia, el azul y el rojo.