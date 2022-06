Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Este fin de semana estará lleno de golpes de suerte, Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el trabajo, en el amor y la fortuna. Descubre lo que el destino tiene preparado para ti.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerda que somos lo que pensamos y tu mente es muy fuerte, siempre atrae lo que desea, por eso te recomiendo ponerla en modo positivo y, lo que no es para ti, déjalo ir para que pueda llegar a tu vida la verdadera felicidad. Evita que te afecte lo que dicen, tu signo es de luz fuerte y eso le molesta mucho a los demás, pero intenta ignorarlos y verás que triunfarás. Cuidado con problemas de nervios o infección en las vías urinarias trata de ir con tu médico. Un nuevo amor te invita a salir, déjate querer y no le busques pretextos al amor. Realizas mejoras en tu casa o decides comprar muebles. No descartes arreglos estéticos, te ayudarán a tu autoestima y ya no prestes dinero. Un amigo del signo de Virgo te buscará para pedirte un consejo y tendrás un golpe de suerte el día 05 de junio con los números 12 y 30.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de estar con mucho ánimo en todos los sentidos. Por fin decides ser feliz y dejas todas las situaciones que no puedes controlar, sobre todo en tu vida personal. Tendrás mucho trabajo este viernes y juntas con tus jefes para cambios de estructura de puestos y auditoría. Haces el trámite de un permiso de migración para salir de viaje. No te metas en chismes, puedes salir perjudicado por malentendidos. Te busca un amor para pedirte que regreses, trata de analizarlo bien y darle tiempo al tiempo. Sábado de salir de fiesta con los amigos. Eres el proveedor de tus seres queridos y siempre necesitas un buen ingreso, así que trata de poner un negocio los fines de semana o busca un trabajo extra. Tendrás un golpe de suerte el día 03 de junio con los números 07 y 19, siempre usa el color rojo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes de estar con buenas energías. Recibirás una sorpresa de un nuevo amor. Te depositarán un dinero extra por cuestiones de un bono o una deuda del pasado. A tu signo le gusta mucho divertirse y el pretexto ideal será organizar tu fiesta de cumpleaños este sábado, donde te llenarán de regalos y muchas muestras de cariño. Intenta estar tranquilo con tu pareja; si eres Géminis casado, no seas explosivo, disfruta del amor y relájate este fin de semana. Tu mejor compatibilidad, si eres soltero se encuentra con gente del signo Aries y Libra. Tendrás un golpe de suerte el día 05 de junio con los números 12 y 40. Tus padres te invitan a salir de viaje para mejorar la convivencia familiar, la necesitas, acude y diviértete. Viste de color amarillo para atraer la abundancia y juega a la lotería, puedes ganar.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Habrá energías encontradas en cuestiones amorosas, así que trata de llenarte de paciencia y tolerancia con tu pareja y no caer en provocaciones; recuerda que tu signo es de agua y eso te vuelve muy sentimental. Viernes de mucho trabajo y estar en juntas con tus jefes para cambios de puestos. Preparas un viaje este domingo con tu familia e intentas seguir con el ejercicio para liberar el estrés. Realizas el trámite de un permiso de migración para salir de viaje. Evita el consumo de alcohol u otro tipo de sustancias, es importante preservar tu salud y cuidar de ti. Tendrás un golpe de suerte este 04 de junio con los números 09 y 16. A los Cáncer que están solteros les llega un amor nuevo y apasionado del signo de Capricornio o Piscis que será muy compatible contigo. Abre tu corazón a las nuevas aventuras amorosas.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás una nueva propuesta de un proyecto de trabajo, así que trata de analizarlo y, si te conviene, acéptalo, porque son tiempos de cambios a fin de mejorar. A tu signo lo domina el vivir bien y gastar, razón por la que necesitas más ingresos en tu vida. En el amor seguirás conociendo personas muy compatibles contigo y eso te llenará de buenas energías; los Leo que están con pareja, tendrán un fin de semana de alegría. No descuides a tus amistades, toma el teléfono y escríbeles o llámalos, es mejor estar arropado por tus seres queridos. Cuídate de problemas de infección de la garganta y acude con tu médico. Aprovecha tu suerte y juega con los números 09 y 21 y viste con el color rojo. Arreglas cosas de tu casa y compras muebles para vivir más cómodo. El olvido no es perdón, es mejor sacar rencores del pasado.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te reinventas durante el fin de semana y sacas todo lo negativo que está en tu vida. Es momento de ser feliz y, por eso, empiezas a hacer una lista de lo que no quieres. Recibes una propuesta para viajar durante durante este mes; hazlo, te irá excelente. No seas tan complicado en el amor, permite que te quieran y habrá paz con tu pareja. A los Virgo que están solteros les llegará un amor muy apasionado del signo de Aries o Sagitario, con el que disfrutarás tu sexualidad. Tendrás un golpe de suerte el día 05 de junio con los números 06 y 61 y trata de ser más discreto con tu dinero para no tener envidias. Arreglas asuntos de préstamos y deudas de tu tarjeta de crédito. Atrévete a gastar en aquello que te gusta, también puedes darte un gusto de forma ocasional. Viste de color azul para atraer la fortuna a tu vida.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El viernes habrá muy buenas noticias en tu trabajo, por fin reconocen tu esfuerzo y te ofrecen un cambio importante en tu ambiente laboral. Recuerda que necesitas ahorrar para que tu patrimonio crezca y puedas comprar una casa o departamento. Será un fin de semana de mucha diversión con tus amigos, así que a disfrutarlo al máximo. Mandas a arreglar tu carro por cuestiones de mantenimiento, decides hacerte unos arreglos estéticos para verte de lo mejor. Recuerda que los Libra son los más vanidosos y el mejor gasto que pueden hacer es en uno mismo. Te busca un familiar para invitarte a salir de viaje y esto te dará nuevas energía, por lo que debes aceptar la salida. Tendrás un golpe de suerte este día 04 con los números 03 y 10, trata de que no se te olvide el regalo para esa persona especial que cumple años.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de estar con muchas presiones laborales y escolares, debes de aprender a solucionar los problemas en su momento, no pienses tanto en algo que no tiene solución, lo mejor que puedes hacer es dejar que las energías fluyan en todos los sentidos. Recibes dinero por una comisión, trata de ahorrarlo. Vas con el dentista para arreglarte una muela y tramitas el permiso de migración para salir de viaje. Cuídate de problemas del intestino y trata de dejar a un lado los nervios, recuerda que lo mejor que puedes hacer para que te sientas más saludable es el ejercicio. Seguirás muy estable y amoroso con tu pareja, los Escorpiones que están solteros les va venir un amor muy apasionado de Piscis o Cáncer que será muy compatible, tus números de la suerte son 15 y 27 y trata de jugarlo este domingo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Las tareas de tu trabajo y escuela se te van a juntar este fin de semana, pero recuerda que siempre debes ser responsable con tus obligaciones para después no tengas ningún contratiempo. Recibes la invitación para salir este viernes y va a ser con un nuevo amor, así que dale una oportunidad a la felicidad. Aunque quieres ayudar a todos los que te rodean en cualquier situación, a veces no se puede, que eso no te estrese demasiado porque todo se va dar en su momento. Ya no seas tan celoso con tu pareja, si no puedes estar en paz es mejor estar un tiempo solo y pensar las cosas. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 21 y 38. El domingo saldrás al campo o irás a una carne asada con los amigos, un amor del pasado que te va a buscar, así que tú déjate querer y pasa un momento de felicidad.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana saldrás mucho con los amigos, serán días de mucha diversión para tu signo, solo cuídate de los excesos, pero en cuestiones amorosas seguirás con un rencor guardado y el sentimiento de culpa, trata de hablar con tu pareja y explicar lo que pasó para llegar a un acuerdo y estar en paz. Tu signo es muy explosivo y eso nada más enferma tu alma, debes de aprender a liberarte de esa situación para ser feliz. Te llega la invitación para salir de viaje, esto te va ayudar mucho en renovar energías. Tendrás dinero extra por cuestiones de lotería con los números 30 y 21, usa más el color azul en tu ropa. Te regalan una mascota, decides arreglar tu cuarto o pintar tu casa. Para los Capricornio que están solteros va venir un amor nuevo del signo de Aries o Virgo que va ser muy compatible.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El viernes estarás muy enamorado y te sentirás pleno, recuerda que tu signo no sabe estar solo, así que este fin de semana será de mucha convivencia con tu pareja. Los Acuario solteros saldrán a fiestas y se divertirán mucho en ellas. Toma en cuenta que no tienes que cargar con problemas que no son tuyos, es mejor mantenerse al margen sobre todo en cuestión laboral. Siempre quieres ayudar a todos, pero a veces te cargas de energías negativas, por eso aprende a decir que no. Terminas de hacer unos pagos atrasados, compras ropa y cambias el look. Tendrás un golpe de suerte con los números 14 y 23, combínalos con tu día de nacimiento para que personalices tu suerte. Este domingo prende una vela amarilla al Arcángel Gabriel y verás cómo te va ayudar a salir de las malas situaciones que tienen ahora.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El viernes es el día de suerte para tu signo, las energías cósmicas van estar de tu lado y se reflejará la fuerza que tienes en tu interior para salir adelante de cualquier problema. Te busca un amor del pasado para pedirte volver, deja ese tipo de relaciones tóxicas en tu vida y sigue avanzando. Ten cuidado con el insomnio, a tu signo le da por pensar mucho en la cama y eso hace que pierdas el sueño, trata de relajarte y descansar. Serán días de mucha convivencia con tu pareja y pasarla de lo mejor. Ten cuidado con el alcohol o comidas muy picantes porque te alteran la digestión. El domingo pensarás qué hacer en el futuro y organizar un negocio. Tus números de la suerte son 17 y 23, recuerda que son tus días de abundancia y el dinero te va llegar por cualquier medio, así que ten confianza en tu suerte.