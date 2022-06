Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el trabajo, en el amor y la fortuna. Descubre lo que el destino tiene preparado para ti en sus horóscopos para este fin de semana.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tres días de recordar a un amor del pasado y pensar cómo volver con esa persona, solo recuerda que eso ya pasó y es mejor avanzar en tu vida amorosa. Tu signo está en su mejor época para encontrar el amor verdadero del signo de Capricornio, Leo o Libra. Haces el trámite para realizar un pago atrasado de tu auto y decides ponerlo en venta. Te inscribes a un curso de Administración y Ventas los fines de semana. Cuídate de las caídas y trata de ser más precavido, sobre todo en las calles. Eres muy buena persona y servicial, por eso siempre te rodeas de buenas energías. Ayudas a tu padre que atraviesa por una situación económica difícil y viajas con tu pareja. El viernes será tu mejor día, con los números 02 y 13. Intenta usar más el color rojo. Domingo de comunicación con lo espiritual y meditación para tranquilizar el alma.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de mucho ánimo y mantenerte rodeado de buenas energías. Por fin se empiezan a alinear los astros a tu favor y te llegará una sorpresa económica. En el trabajo, el día viernes intenta no pelear con tus compañeros y no les enfoques tu atención para que no te sientas mal. No olvides que eres uno de los signos del Zodiaco con más luz propia. Concluyes tu etapa con un amor que era muy problemático, lo cual fortalecerá tus energías; recuerda no volver con dicha persona, pues te contaminarás nuevamente con su vibra negativa. Intenta pagar tus deudas y evitar preocupaciones; debes finiquitar dichos compromisos, con el objetivo de garantizar tu tranquilidad. El domingo tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 19. Le abres las puertas de tu casa a una nueva mascota.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás visitas de familiares a lo largo del fin de semana para aprovechar las vacaciones escolares; eres el pilar de la familia y siempre buscas tener compañía de tus seres queridos. Solicitas tu permiso de migración y residencia, solo recuerda que debes tener en orden tu papelería. Evita los corajes, no guardes tanto rencor, así tu energía positiva se mantendrá en crecimiento. Acude a un río o playa y hazte una limpia para quitar todo lo negativo. Hace falta que demuestres tus sentimientos y te enamores. Un nuevo amor llega en estos días y será muy apasionado. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 15. Un viejo amor que contrajo matrimonio te buscará para volver; no lo intentes más, cierra ese episodio en tu vida. Compras nuevos muebles y renovarás por completo la decoración de tu casa.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los festejos estarán presentes a lo largo de tu fin de semana; además, pasarás tiempo con muy buenas personas a tu alrededor. Recuerda que siempre llegará lo que necesites en cuestión de felicidad; estás en tu mejor momento, más por la celebración de tu cumpleaños y que disfrutas un año más de vida. Recibes como regalo un perfume y una cena con tu familia. Cuídate de los problemas de trabajo e intenta no platicar con nadie; mantente al margen y recuerda ser más discreto. En el amor seguirás con una buena racha para conocer personas muy afines contigo y tus signos compatibles son Acuario, Piscis y Escorpión. Eres el más encantador de los signos del Zodiaco y eso acerca a tus amigos. Una amiga que se divorcia acude a ti por un consejo. Tendrás un golpe de suerte el día viernes y será con los números 07 y 16. Usa más el color blanco.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Será un fin de semana de reflexión que te pondrá triste y pensativo por todo lo que te ha pasado, experimenta todas las emociones, vívelas y avanzarás en tu vida personal. Un amor verdadero llegará a tu vida, solo intenta ser paciente. Vivirás tres días de reinvención en tu forma física, decides cambiar de look y empezar una dieta que te mantendrá excelente. Intenta hacer todas tus tareas pendientes y evita problemas en tu trabajo. Sales de viaje. Controla tu carácter y no seas tan controlador, lo mejor en la vida es darse su propio espacio como personas. Un golpe de suerte llegará el día sábado, será con proyectos nuevos y cierres de contratos, así que intenta vestirte de colores como el rojo y azul fuerte para atraer la abundancia. Tus números de la suerte son 11 y 23. Te ofrecen un negocio los domingos.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Juntas de trabajo y cambios de proyectos durante este viernes, tu labor es muy importante, por eso trata de organizarte en tu oficina; este viernes recibes un dinero extra por vacaciones o comisiones de ventas. Realizas el trámite de un crédito personal a fin de pagar una casa. No seas tan exigente contigo mismo y sé más soñador en tu vida, recuerda que las cosas que uno vive jamás se volverán a repetir, así que trata de ser menos dramático en tu vida diaria. Disfruta tus logros personales. Cuida tu espalda y cuello, es importante que no te lastimes y puedas continuar con tu buena rutina de ejercicio. Tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 17 y 66; juégalos en la lotería. Usa más ropa de colores claros y multiplicarás la suerte. Recibes una invitación para pasar algunos días en la playa.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes lo dedicarás a arreglar papeles de tu trabajo porque viene un cambio de puesto, pero procura no platicarlo para que no tengas problemas de envidias. Tu signo atraviesa por una etapa de abundancia. Durante el fin de semana te vas a encontrar con esa persona que significa mucho para ti, así que trata de disfrutar al máximo estos momentos. Te llegará una noticia que te va a dejar preocupado porque involucra a tu familia, por eso te recomiendo estar muy atento y no enojarte por cualquier cosa. Te invitan a salir de viaje, recuerda que lo tuyo son los paseos y conocer personas de otras partes del mundo. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 24 y 50, agrégales tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. El sábado tomas un curso de yoga y pagarás tu tarjeta de crédito.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes de estar con juntas de trabajo y mucha presión, trata de tranquilizarte y poner en orden tus obligaciones y dejar a un lado tu celular para que no te quite el tiempo. Será un fin de semana para visitar a unos familiares, te invitan a un día de campo porque a tu signo le encanta estar en contacto con la naturaleza. Llega dinero extra y pagas deudas del pasado, pero trata de ahorrar para el futuro. Estarás algo preocupado porque uno de tus familiares enfermará, lo mejor que puedes hacer es apoyar moralmente. Eres muy carismático y siempre te rodea el amor, este fin de semana llega a tu vida alguien de Aries o Virgo. Una expareja te buscará para hacerte algún reclamo. Te proponen poner un negocio de carros, acéptalo porque te va a ir muy bien. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 01 y 29.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Este viernes te recomiendo arreglar tus papeles del trabajo y ser propositivo en las juntas con tus jefes, ya que te consideran para un puesto de mando, solo trata de cuidarte de los chismes en tu ámbito laboral y ser más discreto con tu vida personal. Sales de viaje el fin de semana y visitarás a tu familia. A tu signo le gusta estar en constante movimiento para renovar su energía, por eso no dejes de esforzarte para poner un negocio para los fines de semana. Te llegará un dinero extra o te pagan las vacaciones que no tomaste. Un amor de Cáncer o Libra te buscará para formalizar una relación. Decides consentirte porque la mejor inversión eres tú mismo. Tus números de la suerte son 19 y 30, trata de usar más tu intuición, recuerda que los Sagitario tienen ese don que es muy útil en la vida diaria.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Dedicarás el viernes para arreglar papeles del trabajo y personales, ya que los ocuparás en el futuro. También ese día te irá increíble en el trabajo, no le des importancia a problemas que no son tuyos. Tu signo es muy fuerte y siempre sale victorioso en todo. Un amor de Aries o Libra te buscará para tener una relación formal en tu vida. Procura ser más saludable en tu alimentación. Te van a proponer un negocio para los fines de semana. Tus números mágicos van ser 30 y 41, usa mucho perfume antes de salir de casa para cortar lo negativo. Recibes la invitación para trabajar en otra empresa más importante. Recuerda que los Capricornio son muy apasionados y muchas veces se relacionan como amores que no son para ellos, porque confunden amor con el sexo; debes madurar y decidir a quién quieres en tu vida.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El fin de semana tendrás muchos problemas en tu relación sentimental, tu signo es muy controlador y a la vez muy libre de su espacio, por eso te recomiendo darte un tiempo solo y así conocer más personas afines con tu vida amorosa. Llega un dinero que no esperabas por parte de un pago o deuda del pasado. Serán días de renovación completa en tu alimentación y mantener una dieta más saludable. Recuerda que como te ven, te tratan, por eso debes verte de lo mejor. Compras unos boletos de avión para irte de vacaciones con tu familia y tramitas el seguro de automóvil. Ya no busques problemas con tus amigos, por eso ya no le des importancia a todo lo que dicen de ti. Tus números de la suerte son 35 y 60. Este domingo préndele una vela a tu ángel de la guarda y pide todo lo que necesitas para estar mejor.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Será un fin de semana con mucho trabajo, pero también analizarás poner un negocio, recuerda que los Piscis son los negociadores y siempre les gusta vivir bien, así que administra más tu tiempo. Este día viernes será de suerte para tu signo, por eso procura hacer un movimiento laboral, también arregla asuntos legales porque saldrán a tu favor. Te recomiendo prender una vela blanca para estar en sintonía con la buena energía del universo. Te invitan a salir de viaje y compras de muebles para tu casa. Ya no busques pelear con tu pareja, recuerda que tu signo es muy desconfiado y siempre le dan celos por todo, debes controlar esa inseguridad. Un amigo de Cáncer o Escorpión te buscará para hablarte de amor verdadero. Festejas a un familiar en este fin de semana, y recibes la propuesta de irte a vivir a otra cuidad.

