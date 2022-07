Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de reinventarse, sobre todo en el aspecto personal. Recuerda que vives tu mejor época, pues el Sol domina tu signo, así que trata de tomar unos minutos para caminar bajo la luz solar y recarga tu energía positiva. Si ya alejaste a esa persona importante, no la obligues a volver. Este viernes estará lleno de buenas noticias, por eso te recomiendo que te apliques mucho perfume desde las 9:00 horas y pidas a tu ángel guardián ayuda en lo que necesitas; después corta tu cabello. Cuídate de problemas de chismes y malas intenciones en tu contra, no todos son tus amigos. Tendrás una sorpresa este domingo que te llenará de felicidad. No seas tan celoso con tu pareja, lo más importante es la confianza. Tus números de la suerte son 20 y 03. A los Aries que están solteros les llegará una aventura amorosa nada formal, solo sexual.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Mucho trabajo extra se te acumulará a lo largo del fin de semana y realizarás tareas pendientes de tu carrera universitaria; no olvides que siempre debes administrar tu tiempo para que rinda más. Este viernes será un día lleno de buenas noticias y el amor se encontrará a tu alrededor. Además, dicha confianza te vuelve más carismático y sensual, así que te recomiendo vestir de colores fuertes. Cuídate de problemas de piel o infecciones, intenta acudir al médico. Si te invitan a salir de viaje, intenta posponerlo, pues serán días de tener un buen ambiente en casa y convivir con tu familia o seres queridos. No confíes tanto en tus amigos, recuerda que te envidian y, algunas veces, solo inventan falsedades para dañarte. Tus números de la suerte son 09 y 14. Escorpión, Capricornio y Piscis son tus signos más compatibles en el amor.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Entenderás que la vida es un suspiro durante el fin de semana y debes aprovechar lo que está a tu alrededor para ser feliz. Tu día de suerte será este viernes en cuestiones de proyectos laborales, por eso te recomiendo prender una veladora blanca a las 15:00 horas y pedir por lo que tanto necesitas en tu vida económica. Serán días de mucha fiesta con tus amigos y recibirás una invitación para salir de viaje en agosto. Invitas a un amigo a un concierto o espectáculo. Ya no seas tan rencoroso en tu vida amorosa, es mejor perdonar y, si ya no puedes seguir con tu pareja, tómate un tiempo para valorarte a ti mismo. Tus números de la suerte son 04 y 21. Intenta controlar los excesos de alcohol o drogas, tu signo se hace presa muy rápido de ese tipo de vicios.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Sigues con los festejos por tu cumpleaños y serán días maravillosos para tu signo zodiacal, que recibe regalos. Un amor te busca para volver contigo; solo ten cuidado de no platicar mucho tu vida personal, así evitarás problemas de envidias. Durante este viernes te cargarás de energías positivas y sorpresas agradables. Recuerda que este fin de semana te dominan las situaciones de buena suerte, por eso te recomiendo llevar 13 monedas a la Iglesia que más te guste, eso te ayudará a tener abundancia. Un amigo te invita para salir de viaje, acepta, la pasarás excelente y disfrutarás un tiempo libre que deseaste desde hace mucho tiempo. Cuídate de chismes o problemas con una expareja e intenta solucionar esa situación y quedar en paz. Tus números de la suerte son 08 y 23 y usa el color azul, que será un signo de buena energía.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes será un día de estar convencido que la suerte es tuya, recuerda que entrarás a tu mejor época. Será un fin de semana lleno de cambios radicales en tu vida, pues este mes de julio es muy importante para tu signo y causa una reinvención en tu vida. Cuídate de dolores de espalda o riñón. Por tus problemas de salud, intenta tomar más líquidos y hacer ejercicio, eso te ayuda a mantenerte más sano. Limpias tu casa y cambias unos muebles para refrescar tu energía. No le ruegues a ese amor que ya no está contigo, mejor decídete a conocer personas más compatibles con tu signo como Piscis, Sagitario y Aries. Sábado de fiesta con tus amigos. Te invitan a ir a un día de campo este domingo, asiste, eso te ayudará a tener más energía positiva. Tus números de la suerte son 11 y 29, juega la lotería que podrías obtener una jugosa recompensa.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La buena suerte reinará para tu signo este viernes y tendrás la fuerza en tu interior para salir adelante de cualquier problema o situación complicada. Te recomiendo prender una veladora de color rojo y pedir lo que tanto necesitas, verás que en menos de trece días se habrá cumplido tu petición. Viajas por cuestiones de trabajo y visitas a unos familiares. Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan, cierra ese capítulo en tu vida y evade este tipo de relaciones tóxicas. No te envuelvas en chismes del trabajo, deja que cada uno arregle sus propios problemas. Cuídate del insomnio, recuerda que a tu signo le da por pensar mucho en la cama y eso te roba el sueño; relájate y descansa. Sé cuidadoso con el alcohol o comidas muy picantes. Tus números de la suerte son 23 y 10. Usa más el color blanco para multiplicar tu suerte.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana para tomar con más calma todas tus situaciones sentimentales, recuerda que a tu signo lo domina el amor y por eso siempre quieres estar en pareja, pero es importante que controles tus sentimientos sin imponerte sobre los demás, así que te recomiendo que dejes que todo fluya y tu corazón se ilumine. Tus signos más compatibles son Aries, Tauro y Sagitario. Te proponen entrar a un negocio de publicidad o venta de celulares. Eres muy bueno para convivir y arreglar situaciones complicadas de eventos, por eso te recomiendo tomar un curso de relaciones públicas. Cuídate de los males de estómago y de los vicios, procura medirte en ese sentido para mejorar tu salud. Sigue ahorrando porque ya casi completas la meta que tanto deseas. Llegará dinero extra por la lotería con los números 03 y 70.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes tendrás muchas presiones de trabajo, así que te recomiendo analizar bien todo lo que vayas hacer, recuerda que las decisiones que tomes cambiarán tu futuro y es importante que pienses dos veces antes de actuar. Te invitan a una fiesta en estos días, pero cuídate de los excesos. El punto débil de tu signo son los problemas del corazón o la presión alta, procura seguir con la dieta sana y el ejercicio. Harás unos cambios en tu casa o cuarto, eso te ayudará a renovar energías. En el amor seguirás muy apasionado, tu signo es el más sexual del zodiaco y eso te hace buscar amores nuevos. Tus signos más compatibles son Tauro, Cáncer y Capricornio y tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 08 y 32. Ya no busques al amor que se fue, si no fue para ti es mejor darle vuelta a la página.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tu signo se altera muy fácil y más con las presiones de trabajo que tendrás este viernes por los cambios de proyectos que te pedirán, te recomiendo que tengas paciencia para que no caer en provocaciones con tus compañeros. Terminas con los arreglos de tu casa y tus amigos te invitan a salir de paseo. No te desanimes si tu negocio aún no funciona, debes pintarlo con colores vivos para atraer la suerte. A tu signo se la complica el amor, recuerda que eres fuego y eso te hace ser demasiado intenso, debes ser más tranquilo en tu relación de pareja. A los Sagitario solteros les va a llegar un amor fugaz y apasionado. Cuídate de los problemas de espalda o cuello, trata de no cargar cosas pesadas. Si estás en algún curso de verano, aprovéchalo porque te llenará de energía. Tus números de la suerte son 06 y 19.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de mucho trabajo extra y arreglar asuntos de venta o compra de una propiedad. Serán unos días de sentirte muy seguro en tu persona y saber para dónde vas en la vida, recuerda que tu signo siempre busca la seguridad en todo lo que realiza. Te vuelves a enamorar y va ser de alguien de Aries, Libra o Cáncer porque son tus signos más compatibles, así que a disfrutar del amor ya que estás en una etapa de mucha felicidad. Arreglas asuntos de pagos atrasados y te pones al corriente, pero trata de ahorrar más, eso te ayudará a no volver a tener problemas económicos. En tu casa tendrás una discusión con un familiar, pero trata de no tomarlo tan en serio y deja que todo fluya. Te vas de fiesta este sábado con tus amigos y te compras ropa o tenis para hacer ejercicio. Tus números de la suerte son 17 y 30.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes es el día de suerte para tu signo, estás viviendo una época de abundancia y bienestar en tu vida, cierra todos los proyectos que tienes en puerta, si tienes planes de vender un carro o casa hazlo porque se dará sin problema. Recibes dinero por comisiones de tu trabajo. Será un fin de semana de salidas con nuevos amores, tú eres el conquistador del zodiaco y siempre vas estar hablando de amores. Cuídate de las traiciones de amigos y compañeros de trabajo, trata de no platicar tus asuntos personales. Ya no pelees con tu expareja, recuerda que tu signo se caracteriza por tener una sonrisa en la vida, si esa relación ya no funcionó es mejor dejarla atrás y seguir con tu vida. Tendrás un dinero extra por parte de la lotería con los números 00 y 21 y tu día de nacimiento te llegará la suerte.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana para analizar un cambio en tu actitud, recuerda que tu signo es el analítico del Zodiaco y siempre busca la verdad de todo, eso te hace buscar pretextos para ser feliz, así que trata de quitarte eso del pensamiento y ser positivo. Saldrás de viaje y tomarás unos días de descanso. Arreglas tu carro para venderlo y comprar uno más reciente. Trata de confiar más en la familia porque siempre ven por ti. Tendrás una sorpresa de un amor del pasado que te va a buscar para regresar. Cuídate de los problemas de estómago o intestino. Este domingo disfrutarás de tus seres queridos. Te proponen cambiar de casa o irte a vivir con alguien, recuerda que son momentos de estar en pareja. Tu mascota estará delicado de salud por absorber las energías negativas que te llegan. Tus números de la suerte son 02 y 19.