Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Esta semana Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el amor, cuál es tu carta del tarot, cómo te irá en el trabajo y la fortuna. Descubre lo que el destino tiene preparado para ti.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás mucho trabajo pendiente a lo largo de la semana y te pondrás al día con tus proyectos. Recuerda que no debes jugar con dos amores al mismo tiempo, tarde o temprano se darán cuenta, así que trata de ser fiel en tus relaciones amorosas. Recibirás un regalo que no esperabas de un nuevo amor. Evita sobrepensar las cosas, empieza a actuar en tu vida y encamínate a ser exitoso. Alguien del signo Capricornio o Virgo te habla de formalidad en una relación amorosa. Compras boletos de avión para viajar con tu familia. Tus números de la suerte son 01 y 07, y tu color es el naranja. El arcángel Miguel te guía en tu vida y debes invocarlo para no tener dificultades, sobre todo, cuando sientas la presencia del maligno; lleva una imagen del ser divino como protección, que te ayude a alejar las malas energías y las envidias en tu vida diaria.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Las prisas por pagar deudas te abrumarán esta semana, pero recuerda que tu signo es tierra y eso te hace ser muy cauteloso en tus compras; eres muy administrado. Sufrirás problemas de espalda o cuello, pues estás sometido a mucho estrés, así que intenta seguir con el ejercicio, te ayudará a estar más tranquilo. Intenta convivir con tu familia. No pelees en tu espacio de trabajo, todas las cosas fluyen, ten calma y capacidad de análisis sobre qué dices. No pienses en lo que no ocurrió, más en el amor, decide con quién estar, lo más bonito de una pareja es la convivencia y la felicidad. Escorpión y Acuario son tus signos más compatibles. La suerte llegará a ti con los números 03 y 11, y tu color es el amarillo. El arcángel Gabriel te guía en tu vida y significa la fuerza y el poder de Dios, no dudes en invocarlo siempre que necesites una protección.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Mucho trabajo durante esta semana, debes administrarte más en el aspecto laboral para evitar problemas con tus superiores. No platiques tanto sobre tu vida personal, pues a tu signo lo rodean los chismes y malas intenciones, por eso te recomiendo ser más discreto. Recibes un dinero extra proveniente de un premio en la lotería con los números 05 y 17. Usa más el color verde para la abundancia. No sostengas discusiones con tu pareja, que es algo bipolar, te aconsejo mucha paciencia y disfruten. Tus signos más compatibles son Virgo, Sagitario y Piscis. Eres el más conquistador del zodiaco y eso siempre te ayudará a estar en pareja. El arcángel Camael, representante de la serenidad, dice que estés tranquilo y cuando necesites algo lo invoques. Siempre usa algo de plata para protección y su imagen en la cartera.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de renovación personal profunda, es decir, cambiará radicalmente todo lo que te rodea. Recibes una invitación para salir de viaje con unos amigos y haces el trámite de un crédito bancario de un automóvil. No caigas en los celos y pensamientos negativos porque te pueden traer problemas sin razón con tu pareja. Tu lado negativo es ser ambicioso y egocéntrico, sobre todo controlador, por eso debes de empezar a limitar esas acciones en tu vida. El jueves es tu día mágico y tus números de la suerte son 09 y 21; viste de color rojo. Un amor te busca para estar en paz y llevar una relación de pareja estable. El arcángel Rafael es tu protector, así que, cada vez que te sientas enfermo y con alguna presión, acude a él para que te ayude a sanar. Te recomiendo usar un listón verde en el tobillo y traer una imagen en tu cartera.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Arrancarás un nuevo proyecto de trabajo que sacará lo mejor de tu signo. Las energías cósmicas positivas te ayudarán a mejorar en el aspecto económico, no desaproveches estas oportunidades de crecimiento. Vienen problemas en cuestión de salud por culpa del exceso de alcohol y comida, debes aprender a estar más saludable y llevar una dieta balanceada. Cuídate de problemas y no comentes nada de tus planes para evitar llenarte de energías negativas. En el amor, llegará alguien Acuario, Virgo o Escorpión que será muy compatible en tu vida; dale una oportunidad al amor, no te cierres a nuevas experiencias. Tu mejor día será el martes, tu color el blanco y tus números 08 y 27. Tu arcángel Zadquiel indica que cada vez que tengas un problema legal o económico le llames y te recomiendo traer su imagen en tu cartera, él te iluminará en tu semana.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Energías cruzadas llegarán a tu vida, por eso debes aprender a ser más cauteloso y evitar problemas con personas en tu trabajo. Sigues con tus estudios y decides empezar el negocio de tus sueños. Tu mejor día será el jueves, tu color es el azul fuerte y tus números de la suerte son 16 y 33. Un nuevo amor del signo Capricornio o Aries te invita a salir y será muy compatible contigo. Eres muy noble e inteligente, por eso siempre tendrás soluciones para ayudar a quienes te necesitan. En lo negativo, eres manipulador y superficial, razón por la que siempre te envuelven las polémicas o situaciones comprometedoras; no te metas en esa clase de problemas. Tu arcángel Rafael te ayudará a solucionar problemas de amor o legales, así que no dudes en invocarlo y coloca su imagen en el sitio donde duermes.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Miguel te ayudará toda la semana, serán días de fuerza espiritual y de tener la oportunidad de vencer cualquier obstáculo que se presente. Solo invoca a este arcángel y verás cómo su ayuda llegará para que puedas tener el éxito que deseas. En cuestión laboral, te ayudará a cortar brujerías y energías negativas que tengas a tu alrededor, solo trata de pensar positivo. No esperes más y pon en orden tus papeles personales, el tiempo se va y no regresa. Un amor del pasado te busca para regresar, date oportunidad de volver a amar. Para los Libra con pareja, serán días de mucho amor. Si sientes que no logras tus objetivos, no te alteres, ya que las energías cósmicas se alinean a tu favor. Tus números de la suerte son 20 y 41, los colores de la abundancia son morado y blanco, tu día mágico: miércoles.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana te ayudará el arcángel Metratrón para que tengas días de fortaleza espiritual y de salud, ya que es fundamental en nuestra vida. Debes pedirle con toda tu fe para que logres lo que tanto deseas y te sea cumplido casi de inmediato. Este arcángel tiene la facultad de quitar de tu vida las malas amistades y amores tóxicos. Debes de entender que tu signo es muy terco y a veces no mide el peligro de las situaciones, por eso te recomiendo pensar más de dos veces lo que vayas hacer y decir para que después no te veas en situaciones complicadas. Semana de cambios repentinos de trabajo, además te buscan para invitarte de viaje. Encontrarás el amor en tu ambiente laboral y será muy compatible. Tu día mágico será el jueves. Tus números de la suerte son 02 y 29 y tus colores el amarillo y verde.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Estos días te va a guiar el arcángel Gabriel para que tu vida se reacomode y saques todo lo negativo que te rodea. Gabriel significa la fuerza de Dios, por eso es momento de pedir lo que deseas, como un cambio positivo en tu trabajo, un amor verdadero, una protección divina. Este arcángel tiene la facultad de ayudarte y ser el mensajero de lo divino. También te elevará en el sentido de la intuición y adivinación por sueños, así que ponte muy atento con los que sueñes. Semana de estar con muy buena actitud por la llegada de dinero extra con los números 15 y 23, tus colores de la suerte son naranja y azul y tu mejor día el martes. Trata de no pelear con tu pareja, si ves que ya no hay remedio date un tiempo y busca un amor más compatible. Te invitan a un negocio, acepta para tener más ingresos en tu vida.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de estar con mucho trabajo y juntas de última hora, serán días muy ocupados. También realizas trámites escolares y pagos bancarios, siempre cumple con tus compromisos y no dejes al último tus deudas. Serán días de mucha felicidad porque el amor que esperabas estará a tu lado. Cuídate de infecciones sexuales y de la piel, ve con tu médico para que te revisen. Llega dinero extra con la lotería al jugar los números 12 y 3, tus colores de la fortuna son rojo y gris. Saldrás adelante en todos tus proyectos, pero siempre ten cautela para que no caigas en fraudes. A los Capricornio que están solteros les llegara un amor de Aries o Cáncer. El arcángel Uriel, que significa belleza de Dios y está encargado de la sabiduría y rectitud, será tu protector y te ayudará a solucionar todos los problemas que tengas.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de estar con mucha energía positiva, esto te ayudará a crecer profesionalmente y llegar a puestos mejor pagados. Eres muy inteligente y carismático, eso hace que tengas éxito en todo lo que desempeñas, pero no caigas en la soberbia y arrogancia para no tener energías negativas. Ten cuidado con problemas de enojos, a veces dices palabras que lastiman mucho, así que trata de medirte y tener prudencia. Haces unos cambios en tu apariencia para verte más jovial y saludable. En el amor te sentirás de lo mejor, esta semana tendrás una relación con alguien de Aries, Tauro o Libra. Te llega un dinero extra por juegos de azar con los números 14 y 25. Tus colores de la fortuna son verde y naranja. El arcángel Chamuel, que significa plegaria a Dios, será el encargado de solucionar los problemas de tu espíritu.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de estar con muchas presiones laborales y de estudios, te recomiendo controlarte y no alterarte porque siempre vas a poder salir adelante. Te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo. Recuerda que el amor no debe relacionarse con el trabajo, así que trata de no involucrarte con nadie en tu ámbito laboral. Sigues con la remodelación de tu casa. Recuerdas mucho a alguien que ya no está contigo, estamos en la época del perdón, así que busca a esa persona especial y dile que lo sientes. Tus números de la suerte son 18 y 40, usa más los colores rojo y blanco para atraer la abundancia. El arcángel Rafael te ayudará a tomar las decisiones más importantes de la vida, te recomiendo prender una vela roja y hacerle una petición para que te ayude en cualquier problema legal y sentimental.