Mhoni Vidente: los horóscopos de agosto

Mhoni Vidente te revela todo lo que te depara el mes de agosto en temas laborales, amorosos y los mejores rituales que atraerán la abundancia y prosperidad para este mes. También te dice los días que tendrás más suerte, tus números mágicos, los signos más compatibles con el tuyo y los colores que te ayudarán a mantener la buena racha.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Agosto será un mes de reconciliación contigo mismo, es decir, por fin decides dejar de autosabotearte y te abres al éxito. Tus números de la suerte son 09 y 21, tendrás abundancia y cierre de contratos. En cuestiones de salud, el estrés te desgasta, por eso te recomiendo mejorar tu alimentación y practicar ejercicio al aire libre. Estarás confundido en el tema amoroso, no sabrás si seguir con tu pareja, recuerda que tu signo es muy intenso y apasionado; te recomiendo analizar tu situación de pareja antes de tomar una decisión. Recibes un dinero que no esperabas por unas comisiones y el pago de vacaciones. A los solteros les vendrá un amor del signo Capricornio o Piscis que será muy compatible contigo. Es tiempo de abrir un negocio para obtener más ingresos. Tendrás un golpe de suerte los días 03,14 y 25 de agosto.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Decisiones radicales y fuertes te esperan en tu vida personal durante este mes. Tendrás la oportunidad de crecer en lo económico y conseguirás estabilidad en lo personal; vendrá alguien del signo Acuario o Escorpión que te ayudará a crecer en lo profesional. Recibirás la propuesta de un cambio de trabajo en estos días y será con mejor sueldo. Cambiarás tu look y renovarás tu forma de vestir, como te ven te tratan, así que siempre intenta lucir bien. Recibirás dinero por un golpe de suerte con los números 05 y 07. Tus mejores días del mes serán el 06,12 y 24 de agosto. No pongas tanta atención a lo que dicen de ti, si hablan es porque te haces notar. Muchas fiestas te esperan a lo largo del mes, solo cuídate de los vicios. Un amor del pasado volverá a ti este mes, decídete a olvidar y evita hacerte más daño.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En este mes tomarás decisiones para progresar en tu vida. A tu signo lo domina la indecisión de hacer algo en su futuro y eso es normal porque te llenas de miedos, más por ser del elemento aire, pero en este mes de agosto vendrá a ti la oportunidad de crecer económicamente. Comprarás una casa, solo evita platicar para evitar problemas de mal de ojo. Los Géminis tendrán discusiones con su pareja porque son muy posesivos e imaginan situaciones, trata de relajarte y disfrutar tu vida amorosa. Arreglarás asuntos legales y te invitarán a salir de viaje. A los Géminis solteros les vendrá un amor muy intenso del signo Piscis, Leo o Escorpión. No intentes componer el mundo, solo aporta tu opinión y deja que los demás hagan su vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 17. Tus mejores días serán el 04,19 y 23 de agosto.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El mes de agosto será de éxitos y logros personales, por lo que decidirás reinventarte en todos los sentidos y aplicarte en cuestiones de dieta y ejercicio. Deberás cuidarte del mal de ojo de personas que trabajan contigo, tu profesionalismo y carisma les duele mucho a los demás, por eso te recomiendo no platicar mucho sobre tu vida personal. A los Cáncer que están pareja les hablarán de compromiso o boda este mes. En cambio, a los solteros les vendrán dos amores muy intensos del signo Libra o Aries. Tus mejores días en este mes serán 12,19 y 24 de agosto. Las buenas energías estarán de tu lado para poner algún negocio y cerrar contratos importantes. Tus números de la suerte serán 15 y 33. No compres nada a crédito y enséñate a controlar tus gastos en este mes. Pensarás mucho en formar una familia.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Será un mes de superación personal en cuestión laboral y tendrás la oportunidad de crear un patrimonio para tu futuro si decides sacar un crédito bancario para comprar un inmueble. Las energías fluirán a tu favor y podrás reiniciar los ciclos en diferentes temas; no te dejes vencer por los obstáculos. Deberás cuidarte de problemas de infección de intestino que será tu punto débil en estos días. Recibes una invitación para salir de viaje por cuestiones de trabajo, pero prepararás las vacaciones con tu familia. El amor es fundamental para Leo y ya debes tener una pareja formal, no varios amores a la vez; además, tu energía fluye mejor cuando estás en compañía de tu pareja. No lo pienses y formaliza tu relación amorosa. Tendrás un golpe de suerte los días 07,13 y 24 de agosto. Tus números mágicos son 08 y 19.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Habrá cambios radicales para tu signo en este mes de agosto, recuerda que eres el más inteligente de todos y, sobre todo, el más insistente en cuestión de hacer dinero, por eso vendrá abundancia con respecto a negocios propios. Cuídate de problemas familiares, es mejor platicar y evitar que la energía negativa llegue a tu vida. Arreglarás tu coche y decidirás cambiarlo por uno más nuevo. Tus puntos débiles son la presión alta y el estrés, tu puedes cambiar dicha situación al practicar más ejercicio y con una buena alimentación. Tus mejores días del mes serán el 05,10 y 21 de agosto, cuando las energías positivas estarán presentes para hacer los cambios necesarios. Llegará un golpe de suerte con los números 03 y 28. Usa mucho el color rojo. Aclararás los problemas con tu pareja o conocerás a alguien Aries o Cáncer.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Agosto será el mejor mes para tu signo en cuestiones de crecimiento profesional. Recuerda que a tu signo le ayuda mucho el sol y te estimula las buenas energías a tu alrededor, por eso te recomiendo que hagas meditación al aire libre y salgas a caminar. Serán 31 días de muchas experiencias nuevas en cuestiones de trabajo y estudios, estarás decidido a ser alguien y eso hará que crezcas más en lo económico. Tu punto débil son los huesos y el riñón. El amor llegará para quedarse para los solteros. Tus signos más compatibles son Acuario y Géminis. Será un mes para formalizar y hablar de tener una familia para los Libra que están en pareja. Si quiere tramitar un crédito es el momento ideal. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 40. Usa el color amarillo para estimular tu suerte. Días de la suerte: el 01, el 14 y el 26.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Agosto será un mes de buenas noticias. Ten cuidado con hacer malos comentarios a los demás. Controla tu temperamento, recuerda que no siempre tienes la razón, sé más tolerante. Estos 31 días tendrán nuevos retos para ti. Inicias una licenciatura en administración o ingeniería que te ayudará. Tu punto débil son los nervios y los pulmones, por lo que debes tener precaución. En temas de cirugías será un mes para reinventarte en lo físico. Será un mes de embarazos imprevistos. Come más saludable y has ejercicio. En el amor seguirás estable con tu pareja y hablarán de formar un hogar. Los Escorpión solteros tendrán un mes de aventuras. Los días 02, 14 y 20 serán positivos para hacer cambios en el trabajo y los negocios. Tendrás suerte con los números 21 y 27. Usa el color azul intenso.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Este mes será para reinventarse y dejar lo negativo atrás. Inicias una nueva etapa con proyectos que te dejarán ganancias. Cuídate de las traiciones, revisa bien lo que firmas. Retomas tus estudios, tu preparación académica es importante. Estudia administración, leyes o comercio exterior. Te invitan a un negocio y arreglas asuntos legales que saldrán a tu favor. Cuídate de problemas de estómago, sigue una dieta y ejercitarte más para evitar problemas de colesterol. Te van a invitar a salir de viaje. En el amor tendrás conquistas, no te aferres a una pareja que no es para ti. Conocerás personas más compatibles. Será un mes de altibajos para los Sagitario casados o que viven en pareja. Los números de la suerte son el 16 y el 22. Tus mejores días son el 02, el 09 y el 21. Tendrás suerte en los juegos de azar.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Agosto será de cambios en tu vida amorosa y laboral. Serán 31 días que van a marcar tu vida, por eso es importante pensar en las decisiones que vas a tomar. Este mes es propenso a la separación de pareja, ten paciencia con tu familia. Te ofrecen otro puesto con mejor salario que será un reto para ti. Cierra trámites legales. El ser el inteligente del zodiaco te ayuda a tener éxito, pero también te hace ser muy cambiante, por eso te recomiendo ser más coherente. Continúa estudiando, recuerda que tú eres el abogado o administrador del zodiaco. Tu punto débil son los vicios y adicciones, ve al médico para cuidar tus nervios. Un amor de Aries o Libra marcará tu vida. Usa el rojo y el azul. Tus días serán el 03, el 08 y el 24, tendrás suerte, pero cuida lo que platicas. Tus números son el 04 y el 30.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El elemento de tu signo es el aire y como este año lo domina el Sol, vas a estar muy conectado con lo místico. Por eso, tendrás más fuerza espiritual. En agosto tendrás la oportunidad de crecer económicamente y asociarte con más personas para poner un negocio. Cierras contratos importantes. Aprovecha esta racha de suerte para cambiar de trabajo y poner un negocio, busca tu éxito. Estos 31 días son muy positivos en el amor, vendrá una pareja estable de Libra, Tauro o Cáncer. Compran un departamento o casa. Te haces una operación médica para un cambio estético o para ya no usar lentes, reinvéntate por completo. Ten cuidado con las enfermedades de piel. Tus mejores días serán el 01, el 09, el 15 y 30. Tus números son el 12 y el 28. Tus colores son el azul y el amarillo. Tendrás un golpe de suerte en la lotería.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Agosto será un mes lleno de transformaciones radicales. Progresas en tu vida laboral y firmas contratos nuevos o te dan un puesto mejor. Ten cuidado con malas energías y el mal de ojo. Lleva un limón verde en tu bolsa para cortar envidias. No platiques de tus planes. Controla tus impulsos, sobre todo con tu pareja. Te invitan a un viaje familiar. Tramitas el crédito para un carro. Ten cuidado con el sistema nervioso y las hormonas. Sigue una dieta y sé constante para tener éxito. Eres el líder político del zodiaco, podrás tener un puesto en el gobierno. Te regalan una mascota. Los Piscis con pareja seguirán muy enamorados. A los solteros les llegarán dos amores al mismo tiempo. Cáncer o Libra serán tu pareja ideal. Tus mejores días son el 08, el 17 y el 26. Tus números son el 04 y el 13.