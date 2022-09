Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Nuestra vidente favorita, Mhoni Vidente, te dice qué es lo que habrá para ti este fin de semana en los temas del amor, la salud y la fortuna con sus mejores predicciones. Además de cuáles son los mejores rituales para atraer la buena suerte y alejar las malas vibras de tu vida.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Durante este fin de semana, te dominará la “Luna nueva”, lo que me indica que tu signo atravesará por una renovación espiritual y laboral, es decir, a tu vida vendrán nuevas esperanzas en cuestión de trabajo. En lo personal, una pareja estable llegará para que tu signo pueda disfrutar la vida. La “Luna nueva” para Aries es una fase de recompensa económica y golpes de suerte en juegos de azar con los números 09,13, 27 y su color es el naranja. El sábado será tu mejor día, con una invitación a salir y divertirse mucho. Arreglarás asuntos económicos de deudas del pasado y visitarás a unos familiares. No pienses más, adopta una mascota, te ayudará a llevar una vida más feliz. Tu punto débil será el estómago, acude con tu médico. No te acostumbres a descuidar tu salud, es mejor actuar a tiempo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La fase de la “Luna nueva” en Tauro significa que será un fin de semana de reinvención física y la realización de cambios radicales en su forma de pensar, que vendrán nuevas ideas y aspiraciones para triunfar en lo que te propongas. Esta etapa lunar hace soñar a este signo de tierra y estará en modo enamoramiento; en estos días, el signo Tauro recibirá la invitación a salir con un nuevo amor del signo aire, el cual será muy compatible contigo. Con respecto a la cuestión económica, te convertirás en alguien más consciente de sus gastos y empezarás a ahorrar para un patrimonio. Tus números de la suerte son 06,15, 24 y tus colores rojo y rosa. El domingo será tu mejor día, cuando te reunirás con amigos, familia o tus seres queridos. El insomnio es tu punto débil, trata de relajar tu mente en las noches.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Géminis atravesará por una etapa de prosperidad y cambios positivos en el ámbito laboral, gracias a la “Luna nueva”, por lo que este signo de aire tendrá la oportunidad, durante el fin de semana, de hacer los cambios necesarios de trabajo y negocios, los cuales se necesitan para mejorar económicamente. Gracias a esta fase lunar habrá una nueva oportunidad para sacar dinero debajo de las piedras, aunque la recomendación es no presumir ni platicar planes porque las envidias sobre este signo estarán muy fuertes el fin de semana. La “Luna nueva” le dará a Géminis la oportunidad de encontrar el verdadero amor entre sus amigos. El mejor día será el viernes y sus números de la suerte 02 y 19. El dorado será el color de la abundancia. Sin embargo, los puntos débiles estarán en el cuello y la cintura baja.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La “Luna nueva” traerá suerte para este signo en todo lo que desee realizar a lo largo del fin de semana, pero más en el amor, es decir, cualquier situación negativa o de rompimiento que pasaba Cáncer será resuelta y comenzará nuevas aventuras en su vida. Para los Cáncer que están solteros, les vendrá un amor muy compatible del signo de fuego y se les concederá la oportunidad de embarazarse y formar una familia. En cuestión laboral, esta fase indica que para el signo Cáncer es el momento de hacer una inversión en cuestión de negocio propio, comprar una casa o automóvil que se le dará sin problema. Tu mejor día será el sábado, con los números de la suerte 01 y 36. Los colores azul y verde serán de abundancia. Tu punto débil será el estrés, intenta relajarte este fin de semana.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La influencia de la “Luna nueva” este fin de semana, para este signo de fuego Leo, es de fuerza interior e impulsos, es decir, al momento en que esta fase lunar está presente te convierte en alguien invencible y con deseos de triunfar en todo lo que realiza. En este periodo, Leo domina sus emociones y se vuelve alguien más estable en su relación amorosa; deja de lado otros amores al mismo tiempo. Sin embargo, también vienen los impulsos, es decir, no sabe controlar sus enojos y arrebatos ante situaciones que no puede explicar y eso le hace mucho daño. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 53. Intenta usar más los colores azul y amarillo para atraer la abundancia. El domingo será tu mejor día, aunque tu punto débil será el exceso de comida y alcohol, así que trata de controlar tus impulsos.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para Virgo, la “Luna nueva” traerá determinación en favor de la estabilidad de este signo y progreso en todo lo que planee realizar en cuestión de trabajo o su vida sentimental. La fase lunar provocará un incremento de la fuerza o seguridad para ser exitoso en su nivel laboral; además, estará siempre con los ánimos necesarios para salir adelante de cualquier problema. Por eso, el signo Virgo será ayudado a curarse de todas las enfermedades mentales. Durante el fin de semana, arreglarás documentos de tu título profesional y regresarás a tomar un curso y diplomados. Recibirás una invitación para salir a cenar con un nuevo amor, Obtendrás un dinero extra por la venta de un coche. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 16. Intenta usar más el color rojo intenso, te ayudará a aumentar más la abundancia. Tu punto débil será el cuello.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La influencia de la “Luna nueva”, te hace un ser muy constante y progresista en todo lo que realizas en estos días, es decir, la luna te dará mucha ayuda energética para que puedas concretar tus planea, por lo que la buena suerte va estar de tu lado y más porque es tu cumpleaños y se renueva tu energía cósmica. Pero no olvides que esto también te hace muy explosivo y puedes cambiar de parecer al instante, eso puede provocar que pierdas proyectos de trabajo, te recomiendo madurar y crecer más en lo espiritual. Un nuevo amor te dará un regalo que no esperabas. Ten cuidado con lo que comes en estos días porque puede venir una infección estomacal. Tendrás dinero extra por un premio de la lotería con los números 29 y 80, trata de usar más los colores blanco y naranja, eso te va ayudar a crecer más en lo económico.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Todo lo que vas a realizar este fin de semana estará muy influenciado por la “Luna nueva”, ya que lo domina casi todo, así que debes prepararte para crecer en lo económico. Pasas por una buena racha que se reflejará en el crecimiento de tu patrimonio, por eso debes seguir con proyectos de negocios y trabajos nuevos en los que no tendrás ningún tropiezo. La “Luna nueva”, es el regente mayor de Escorpión, principalmente en lo financiero, te llegará la oportunidad de crecer en lo profesional y recibir dinero extra al jugar los números 04 y 38 en la lotería, tus colores de la abundancia son azul y gris y tu mejor día el domingo. Estos días cuidarás más tu persona, por eso te pondrás a dieta y seguirás adelante con varios negocios que tienes en planes. Ya no lo pienses más: es tiempo de ser padre y buscar trascender.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La influencia de la “Luna nueva”, sobre el tercer signo de fuego los hace tener un imán fuerte sobre lo que los rodean. Sagitario se hace irresistible cuando la “Luna nueva”, está en el firmamento, como consecuencia tiene mucha fuerza sexual y amorosa. También son fuertes económicamente y con el carácter necesario para todo lo que van a realizar, siempre buscan tener éxito y acumular el dinero que necesitan para ser felices. La luna también les proporciona días de buena suerte, más en juegos de azar y lotería con los números 19 y 30, así como con los colores rojo y naranja. Cuídate de los vicios, sigue mejor con el ejercicio, sales de vacaciones con tu familia, te compras ropa y decides cambiar de look. Para los sagitario que están en pareja, traten de no pelar y estar más relajados en su vida sentimental.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana terminarás un negocio que te va dejar buenas ganancias. Ten cuidado con las mentiras de tu pareja, ambos siempre deben hablar con honestidad para que pueda durar más. Te llegará dinero extra en la lotería con los números 21 y 33, usa más los colores amarillo y azul para atraer la abundancia. Tu mejor día será el sábado porque recibirás la propuesta de vivir en otro país. La influencia de la “Luna nueva”, afectará tu fuerza mental y evolución como persona, por eso te pondrás a recordar mucho el pasado y tener muy presente lo que no fue, por eso debes cambiar de actitud y ponerte las pilas para que puedas estar al cien en todo lo que realicen. Piensa más de dos veces lo que quieras decir y hacer para no tener rompimientos amorosos y enojos sin razón, principalmente con tu familia y amigos.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La influencia de la “Luna nueva”, te hace muy analítico, sobre todo te pondrás a pensar mucho en el futuro, esto provocará que seas más maduro en todo lo que vayas a realizar y buscar la estabilidad económica. Por eso no dudes en iniciar con los trámites para comprar una propiedad y así empezar un patrimonio. Pero esto no es todo, la luna también te hace ser una persona muy carismática, por eso siempre tienes muchos amigos a tu alrededor para acudir a los mejore eventos sociales y más porque eres el comunicólogo del zodiaco. Tus amigos te invitarán a salir de paseo, no dudes en acudir, solo cuídate de problemas de chismes. Te llega la propuesta de un trabajo extra y recibes dinero de un premio de la lotería con los números 13 y 40 y procura usar más los colores verde y azul porque atraerán la fortuna.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La “Luna nueva” afecta mucho a Piscis, más porque es su regente astral, por eso estará presente en las decisiones que tomes estos días. Este fin de semana lo que va a dominar es el dinero y el progreso, por eso te llegará una nueva propuesta laboral mejor pagada y la llegada de un dinero que no esperabas por el pago de una deuda del pasado. En los juegos de azar tendrás buena surte con los números 18 y 23, te recomiendo usar más el color verde para que te llegue la abundancia. También habrá efecto de la luna sobre tu sexualidad, en caso de que tengas una pareja estable, buscarás otra relación para satisfacer tu deseo sexual. El sábado te comprarás ropa y cambiarás de look para estar más a la moda. Un amor del signo de fuego llegará a tu vida para quedarse, tu punto débil es la piel y el cabello.