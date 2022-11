Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “El Ermitaño” y significa que tendrás que esforzarte más en la búsqueda de tu encuentro contigo mismo y no sabotear tu felicidad. Recuerda que esta carta también ayudará a tu signo Aries a ser más organizado y no ser tan despilfarrador de dinero; ahorra para tu futuro. También la carta de “El Ermitaño” señala que tendrás unos días de mucha espiritualidad que ayudarán a tu ángel de la guarda a realizarte más en lo personal. Convivirás con tu familia y tus seres queridos, algo que te llenará de energía para seguir con tu vida. Será un fin de semana de salir de viaje con tu pareja y convivir más con tus seres queridos; toma en cuenta que tendrás unos días de descanso y un golpe de suerte con los números 09 y 18. Tu color de la suerte es el azul, úsalo más.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mundo” en el horóscopo del tarot significa que tendrás un cambio muy positivo en tu vida laboral y vendrá una persona del signo Libra o Acuario que te ayudará a tener más éxito en tu profesión. Recuerda que estás en tu época de progresar en todos los sentidos, solo trata de ser discreto con tus planes para que no generes envidias. Gracias a esta carta empezarás a ver tu vida de otra manera, sin tantas complicaciones y vendrán días de vivir en plenitud tu vida de pareja. Fin de semana de hacer compras para la cena con tu familia, solo evita tomar mucho alcohol y controlar los vicios, ese es tu punto débil. Te invitarán a un concierto o te irás a bailar con tus amigos. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 16. Tu color de la suerte es el amarillo, atrévete a usarlo más.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En tu horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mago”, la cual dice que estás en una buena etapa de tu vida para dejar de lado todo lo negativo y quitarte a esas personas que te hacen daño. Es momento de tomar decisiones, aunque sean drásticas, pero eso te ayudará a crecer más como persona y liberarte de cargas negativas. Recuerda que esta carta del tarot es muy fuerte y eso te ayudará a reinventarte en todo para estar mejor. Este fin de semana te buscará un familiar para invitarte a una fiesta. En el amor decidirás estar más tranquilo y no saldrás con nadie; recuerda que también necesitas tiempo para ti. Vendrá un dinero extra por lotería con los números 13 y 49, y tu color el verde. Te buscará alguien del signo Virgo o Aries para tener una relación de pareja con compromiso.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Deberás superar los temores y los problemas que te han ocurrido, estás en un momento de tu vida de sacar esa fuerza interior para lograr los planes de tu futuro, dice la carta de “La Luna” en tu horóscopo del tarot. No olvides que la carta es mística, por eso te recomiendo que estés en contacto con tu ángel de la guarda y le pidas lo que necesitas para que te pueda ayudar. “La Luna” también representa el amor verdadero, por lo que este fin de semana estarás muy feliz con tu pareja y seres queridos. Trata de no hacer dramas donde no los hay y pásala de lo mejor. Recibirás un regalo que no esperabas y trata de cumplir con todos esos pendientes que tenías en mente. Comprarás un boleto de avión para irte el fin de año con tu familia y tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 31. Tu color de la suerte es el blanco.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Fuerza” en el horóscopo del tarot significa que tendrás todas las energías positivas de la ley espiritual y si tienes algunos casos legales pendientes, saldrán a tu favor. También, te recomienda que ya no seas tan controlador en tus ideas y trates de negociar todas las alternativas en la vida; verás que tendrás más éxito en lo laboral y calma en tu vida personal. Deberás estudiar un curso de leyes o servidor público referente a relaciones humanas, eso te ayudará en tu futuro. Este fin de semana organizarás una fiesta familiar que te hará sentir de lo mejor. Realizarás pagos atrasados de tarjeta y te buscará un amor del pasado para volver, pero trata de cerrar ese círculo y conoce personas más compatibles contigo. Tus números de la suerte son 16 y 50. Tu color es el rojo intenso.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “La Estrella” en el horóscopo del tarot, la cual significa que la suerte estará de tu lado y por fin realizarás eso que tanto deseas en lo laboral y personal, solo sé más prudente con tus planes y no los platiques con nadie. Obtendrás un dinero extra por cuestiones de trabajo, recuerda que esta carta te ayudará a progresar en tu vida amorosa. También, si tienes pareja, en este momento te sentirás muy bien, y si estás soltero, conocerás a alguien del signo Aries o Escorpión muy compatible contigo. Será un fin de semana de estar con muchas ganas de arreglar tu casa y cambiar los muebles de tu recamara. Te regalarán unos pases para ir a un juego deportivo y tendrás un golpe de suerte con los números 24 y 55. El blanco es tu color de la suerte, atrévete a usarlo más en tu vida diaria.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopos del Tarot te salió la carta de “La Torre”, significa que estás atravesando por un caos en tu vida personal, por eso necesitas pensar bien antes de tomar alguna decisión que te haga arrepentirte después. Recuerda que tu signo es muy sensible a todo lo que le sucede, eso hace que a veces tú mismo bajes la guardia, para que esto no pase te recomiendo que tengas paciencia y que analices más de dos veces que lo que vayas a hacer. Este fin de semana te invitan a un evento que te va a gustar mucho. Trata de superarte en lo personal y retoma tus estudios de comunicación o arte, ya que estas actividades se te dan muy bien. Procura dormir más y dejar a un lado tu celular, recuerda que también tu cerebro necesita descansar. Tendrás un golpe de suerte con los números 26 y 77, y con el color naranja.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para este fin de semana tus números de la suerte son 07 y 21 y tus colores el azul y rojo. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Sol”, esto significa que la buena suerte va estar de tu lado todo este tiempo. Esta carta, en conjunto con tu signo, representa toda la vitalidad y fuerza interior, esto hace que sea muy difícil que te puedan vencer, también es una carta de liderazgo y grandeza. A los que están en pareja, les vendrá un embarazo sorpresa que los hará muy feliz. Ten cuidado con las discusiones familiares y trata de no meterte en problemas ajenos. Te invitarán a salir de viaje y te regalan un perfume o reloj. Llegará dinero extra por tu aguinaldo o comisiones de venta. Ya no juegues con dos amores al mismo tiempo, recuerda que tarde o temprano se van a dar cuenta.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Estos días estarás protegido por la carta de “El Carruaje”, esto se debe a que tu inteligencia te va llevar a tener grandes logros personales, ten en cuenta que esta carta te va a ayudar a crecer más en lo profesional. Por eso, son los tiempos perfectos para poner un negocio propio y más porque estás en tu época de energías positivas, por lo que todo esto te ayudará más en todo lo que necesitas, solo ten cuidado con los fraudes o con las envidias de familiares o amigos. Te llega un amor nuevo de los signos Leo o Aries con el que te sentirás muy bien. Este fin de semana te invitan a salir de viaje y visitas a unos familiares. Arreglas papeles de migración o sacas tu pasaporte para ir al extranjero. Te cambias el look para verte más juvenil. Tus números de la suerte son 08 y 26, y tus colores el amarillo y verde.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Templanza”, por lo que debes estimular la paciencia y perseverancia en tu vida y dejar atrás el carácter que te personaliza mucho y te lleva a ser tan impulsivo. Debes cambiar para bien en este tiempo, esta carta te ayudará a estar en contacto con lo divino y con tu ángel de la guarda para que cada vez que los invoques vengan a ayudarte. Debes aprender a escuchar los consejos de personas que te quieren, aunque casi siempre creas que tienes la razón. Fin de semana en el que te llegará dinero extra o te pagan un bono. Compras boletos de avión para irte de viaje en diciembre con tus amigos. Conoces personas muy compatibles con tu forma de ser y más de un signo de fuego que será tu pareja ideal. Tus números de la suerte son 30 y 79, y tus colores el naranja y verde.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus colores de la abundancia para este fin de semana son azul y verde, mientras que tus números de la fortuna son 15 y 60. Además, en el horóscopo te salió la carta de “El Loco”, significa que te llenarás de buena suerte y te invitarán a trabajar en otra empresa con un mejor sueldo. Recuerda que tu signo, junto con esta carta, te indican que es momento de formalizar una relación amorosa o ser más estable en tu vida personal. Decides hacer cambios y te preparas para una operación estética y empiezas una dieta para verte mejor. Ten presente que la carta también te dice que vendrán muchas propuestas positivas, solo trata de cambiar un poco tu carácter para que ya no seas tan dramático. Fin de semana de muchas fiestas y convivencia familiar. También le ayudarás a un amigo a salir del clóset, dale todo tu apoyo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “La Justicia”, es la mejor que te pudo tocar porque simboliza la fe en uno mismo. Es decir, representa la fuerza interior que te ayudará a progresar en todo lo que tengas planeado. También te indica que no debes jugar con los sentimientos de las personas, más en cuestiones amorosas. Asimismo, significa que es el momento de empezar un negocio o cambiarte de casa para que puedas progresar más en tu vida. Este fin de semana lo dedicarás a viajar y conocer lugares a los que no habías ido. Serán unos días de mucho amor con tu pareja formal y de pensar en tener una familia. Ten cuidado con lo que comes, recuerda que tu punto débil es el estómago, así que toma tus precauciones. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 38, tus colores son azul y amarillo.