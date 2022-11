Mhoni Vidente: Los horóscopos y predicciones del fin de semana del 18 al 20 de noviembre

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Será un fin de semana de dudas con respecto a tu trabajo, recuerda que tu signo siempre es líder y tiene pensamientos muy cambiantes, así que trata de analizar tu mejor opción y no te dejes guiar por las emociones. Siempre analiza qué es lo mejor para tu futuro, cuídate de problemas de nervios y estrés, no dudes en tomar unos días de vacaciones para tranquilizarte. Este 18 de noviembre será un día de junta laboral y te pagarán un bono económico. Cuídate de problemas con tu expareja y trata de quedar en paz. No busques una reconciliación porque después te decepcionarás, es mejor avanzar en tu vida amorosa. Decides someterte a una cirugía estética y te pondrás a dieta. No olvides que la mejor inversión es en uno mismo, así que practícala. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 17. Tu color es el azul fuerte.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Será un fin de semana de complicaciones en cuestión laboral, por eso te recomiendo no alterarte por cualquier motivo e intenta no meterte en situaciones ajenas. Recuerda que los Tauro son muy impulsivos y siempre están a la defensiva, así que en estos días siempre piensa dos veces lo que vayas a decir. Sufrirás problemas de salud, es decir, seguirás con tu chequeo anual y trata de no dejar para el último tu tratamiento médico. Cambiarás el plan de pago de tu celular y tendrás un golpe de suerte el día 20 de noviembre con los juegos de azar y los números mágicos que son 05 y 23. Usa más el color amarillo. En el amor, si estás soltero, seguirás así, recuerda que el Tauro se quiere mucho a sí mismo y casi no deja entrar a cualquier persona a su vida. No olvides encomendarte a tu ángel de la guarda cuando tengas algún problema.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de estar con muchas ideas y pensamientos positivos para llevarlos a cabo en estos días, recuerda que tu signo atraviesa por una etapa de prosperidad así que no dudes en hacer esos cambios y proyectos nuevos, los cuales serán muy lucrativos en tu vida. Tendrás un golpe de suerte el día 20 de noviembre con los números 21 y 33. Trata de usar más el color rojo, que será de la abundancia para tu signo. En estos días arreglarás un asunto legal que saldrá a tu favor. Intenta no meterte en problemas y aléjate de personas que tengan algún negocio ilícito. Será un sábado de reacomodar todos tus sentimientos amorosos y empezarás a buscar el bienestar para ti mismo. Vivirás unos días ideales para convivir con tu familia y tener tranquilidad. Aprovecha los momentos en compañía de tus seres queridos.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un amor nuevo en tu vida llegará este fin de semana y te dará mucha felicidad, tu necesidad de crecimiento hará que tu mente trabaje al 100% para crear nuevos negocios, los cuales te dejarán mejores ingresos económicos los fines de semana. Sigue con tu rutina de ejercicio y buena alimentación, pues te verás de lo mejor. Planearás un viaje con tu pareja para finales de año, eres un gran comunicólogo y psicólogo, sigue por ese rumbo para que ayudes a más personas a encontrar la felicidad, es decir, impartir conferencias y ser maestro de vida. Tendrás un golpe de suerte el día 18 de noviembre con los números mágicos 07 y 19. Intenta usar más el color verde fuerte, que será de gran ayuda para tu buena fortuna. Si estás en trámites de divorcio, estos días arreglarás tus asuntos legales, solo evita empeñarte en destruir a tu pareja por culpa de resentimientos, el pasado se quedó atrás y tú sigue adelante.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te llegará abundancia este fin de semana y podrás darle continuidad a tus metas de vida, lo mejor que tiene tu signo es la fuerza para salir adelante y terminar cualquier proyecto que tengas en mente. Evita estresarte demasiado y verás cómo lo lograrás. Tendrás un golpe de suerte con los números 11 y 29, y tu color el naranja, así que trata de usarlo más. También te llegará un dinero que te debían en tu trabajo. Te buscará un nuevo amor del signo Sagitario o Piscis, el cual será muy compatible contigo, recuerda que las relaciones nuevas las debes llevar más despacio para no abrumar a tu pareja. Terminarás de hacer unas compras para tu casa y aprovecharás las ofertas. Aunque te dan miedo los compromisos de pareja, necesitas enfrentar los retos con madurez y encontrar el verdadero amor. Será un viernes de mucho trabajo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Serán días de buenas energías alrededor de tu signo y tendrás días de buena suerte en todo lo relacionado con la llegada de dinero por parte de un trabajo extra. Recibirás una invitación para salir de viaje a finales de año. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha alegría. Cuidado con los celos, trata de no controlar tanto a tu pareja para evitar caer en pleitos sin razón. Para los Virgo que están solteros, serán días de conocer personas muy compatibles con tu signo, así que vístete de colores fuertes y trata de ponerte mucho perfume para atraer más el amor. Este 18 de noviembre habrá suerte en todo lo relacionado con emprender un negocio, así que no lo dudes y hazlo. Tus números de la suerte son 04 y 55 y tu color el amarillo. Si vas a comprar cosas para ti, evita caer en excesos de gastos y no desajustes tu economía.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana tendrás muchas presiones en cuestiones personales, por eso te recomiendo que tengas paciencia y trates de ser más cauteloso con lo que vayas a hacer, ya que tus acciones pueden hacer que te arrepientas más tarde. Recuerda que tu signo es muy impulsivo y siempre busca problemas donde no los hay, así que a mantenerse tranquilo y con buena actitud. Cuídate de los problemas de infección de garganta. Ya no extrañes al amor, si realmente lo quieres, búscalo otra vez, recuerda que el orgullo a veces no es tan bueno y necesitas quedar en paz contigo mismo. El 20 de noviembre te llega una invitación a comer y un regalo que no esperabas por parte de un nuevo amor. Libra es el más exitoso para tener una pareja a su lado. Tus números de la suerte son 05 y 16, y tus colores el azul y blanco.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Días de para salir de viaje por cuestiones de placer y visitar familiares. Tu signo siempre necesita mover su energía y estar con las personas que más lo quieren para sentirse protegido. Te llega dinero extra por el aguinaldo y pagas tu tarjeta de crédito. Tu mejor día será el 18 de noviembre porque la suerte te va sonreír en todos los sentidos y más en cuestiones de trabajo, ya que por fin te ofrecen un contrato nuevo que te va a dejar muchas satisfacciones. Ya no pelees con tu pareja, sí te quiere, pero deben darse un espacio para que no se sientan presionados. Tendrás exámenes en tu escuela, trata de ser más aplicado en tus estudios para que puedas avanzar. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 18 y 77, tu colores son el azul y amarillo. Tu compatibilidad en el amor será con Aries y Géminis.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Durante este fin de semana tomarás decisiones importantes en cuestiones amorosas, recuerda que estás en el momento de buscar un pareja para construir un futuro, así que trata de analizar bien la opción que vas a tomar y que sea la que te otorgue felicidad plena. En lo laboral, recuerda no dejarte llevar por tus impulsos y siempre busca lo mejor para ti. Tu signo atravesará por una etapa de crecimiento económico, esto se debe a que estás en la época de tu cumpleaños, así que trata de aprovechar todas las buenas energías que te van a rodear. Ve con tu médico para que controles la ansiedad y que puedas estar al cien por ciento en tu vida. Te viene un golpe de suerte el 20 de noviembre con los números 17 y 99, tus colores son naranja y rojo. Compras un boleto de avión para salir de viaje a finales de año.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de buena suerte para tu signo, así que lo que tanto deseas en cuestión amorosa y de trabajo te llegará sin límites, trata de aprovechar esta buena racha para concretar todos tus sueños. Cuídate de problemas de estómago e intestino que va ser tu punto débil en estos días. Procura no gastar de más tu dinero y solo compra lo que realmente vas a utilizar para no endeudarte. Las energías del dinero estarán a tu favor, pero trata de ser más discreto con todo lo que realices y no lo platiques para que no te llenes de envidias. A los Capricornio que están casados les vendrán problemas de celos, así que trata de ser paciente. Te viene un golpe de suerte el día 20 con los números 08 y 30, tu colores de la abundancia son rojo y verde. Compras un celular nuevo o cambias el plan de pagos.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana la buena suerte estará de tu lado porque tu signo atraviesa por una etapa de prosperidad económica y emocional. Recuerda que los Acuario son el signo que atrae más la riqueza en su vida, así que trata de aprovechar el tiempo y poner un negocio propio para tener ingresos extra. El día 18 será de tener juntas en tu trabajo para cambios muy positivos para tu desempeño, solo trata de no platicarlo para que no provoques la envidia de los demás. Te llega un golpe de suerte con los números 15 y 66, trata de usar más los colores azul y blanco para que atraigas a la abundancia. Un amor de Géminis o Libra llegará muy fuerte a tu vida, ya trata de estar en paz en tu vida amorosa. Consigues una mascota para que te haga compañía y pagas el seguro de tu coche o tus gastos médicos.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En estos días tendrás la oportunidad de estar con la persona ideal en cuestión amorosa, estás en tu etapa de tener una familia y ver para tu futuro y esa persona que está a tu lado será la indicada. Para los Piscis que están solteros, serán unos días de diversión con amores nuevos y fugaces. Este viernes tendrás mucha prisa por terminar planes de tu trabajo, recuerda que debes ser más ordenado con tu tiempo. Cuídate de problemas de riñón e intestino, por eso sigue una dieta saludable y no dejes el ejercicio. Tendrás un golpe de suerte con los números 27 y 80, tus colores son verde y amarillo. Si estás atravesando por un problema fuerte, en estos días vendrá a ti la solución que tanto deseabas. Trata de comprar los regalos de Navidad y aprovecha las ofertas para que tu dinero te rinda más.