Mhoni Vidente: Los horóscopos y predicciones del fin de semana del 25 al 27 de noviembre

Este fin de semana trabaja para ti mismo, si tienes la oportunidad, y busca la forma de ganar autonomía en un negocio propio; aprovecha el tiempo mientras te reinventas en tus habilidades. Tendrás este viernes una junta en tu trabajo para cambios muy positivos en tu desempeño, solo evita platicar tus logros para no defraudarte después. Recibirás un golpe de suerte con los números 08 y 17, trata de usar más el color rojo fuerte, el cual te atraerá más abundancia. Un amor del signo de Capricornio o Géminis volverá más fuerte a tu vida, trata de estar en paz en tu vida amorosa y concéntrate en una sola pareja. Te comprarás un perfume, te pedirán un préstamo. El domingo saldrás de paseo con tu pareja. No dejes que la flojera te gane, haz más ejercicio para verte excelente en las fiestas navideñas.

Será un fin de semana de éxito en cuestión de trabajo y atravesarás una buena racha en cuestión económica, pero no debes dejar todo al azar ni caer en tentaciones que te desvíen de tus objetivos; concéntrate en tus metas, pues se abrirán grandes posibilidades si inviertes en un negocio. Viernes de mucha prisa por terminar todo lo que tenías en tus planes de trabajo, recuerda que debes ser más ordenado en tu tiempo. Un amor del pasado te buscará para volver, trata de analizarlo bien y, si no te conviene, no andes con alguien solo para no sentirte solo; busca a una pareja más compatible contigo. Cuídate de problemas de riñón e intestino, sigue una dieta más saludable. Te invitarán a una fiesta este sábado y la pasarás de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 19, tu color de la suerte es el amarillo.

Serán tiempos de analizar qué es lo mejor para tu futuro y no dejes de perseguir tus sueños, recuerda que tu signo siempre busca el bienestar en todos los sentidos y es el momento ideal para lograrlo, pero trata de respetar las normas establecidas en tu vida, pues eso te dará prosperidad. Viernes de una junta de cambios de puesto y reacomodo de personal en el que podrías estar involucrado. Te invitarán a una cena en la que te divertirás mucho. Ten cuidado con problemas con tu expareja y mejor intenta quedar en paz; no busques una reconciliación porque después te podrías decepcionar. Arreglarás tu casa con adornos navideños y decidirás someterte a una cirugía estética. Tendrás un golpe de suerte este fin de semana con los números 13 y 29. Usa más los colores amarillo y dorado para atraer la abundancia a tu vida.

Estás en el momento ideal para que la buena suerte te sonría en todos los sentidos, así que trata de aprovechar el momento que atraviesas y logra todos los objetivos que tienes entre tus planes. Recuerda que tu signo es fuerte y, si tienes algún tropiezo en tu vida, es para aprender como una experiencia, lo cual te hará más exitoso y no cometerás los mismos fallos. Recibirás una invitación para salir de viaje en estos días con tu pareja. Te regalarán una mascota que te dará mucha felicidad. Ten cuidado con problemas de infección respiratoria y acude con tu médico, lo primero es la salud. Eres el más cariñoso del Zodiaco y eso siempre te hace tener una pareja a tu lado; eres compatible con Escorpión, Acuario y Piscis. Tendrás un golpe de suerte con los números 11 y 35, tu color es el azul fuerte.

Recuerda que el universo es abundante y tú estás en el momento de conectarte con esa abundancia, solo trata de pensarlo y lograr lo que tanto deseas. Como buen Leo, tu defecto es la soberbia, eso te hace alejarte de personas positivas, trata de ser más humilde y verás cómo se te abren más caminos de éxito. Será un viernes de estar con mucha presión de trabajo, trata de calmarte que ya tendrás tu recompensa laboral. Recibirás una invitación a una fiesta este sábado y te vas a divertir en grande. Arreglarás situaciones familiares y no guardes rencores, recuerda que estamos en la época del perdón y eso no te hace sentir más tranquilo. Cuídate de los problemas de tus dientes y trata de ir con tu dentista. Tendrás un golpe de suerte con los números 12 y 38. Usa más los colores dorado y rojo en todo lo que uses para atraer la prosperidad.

Estás en la etapa de ser fiel a ti mismo y creer en tus ideas, ser grande en todo lo que te propongas. A veces tu signo cae en depresiones y baches económicos hasta desanimarse, pero ya estás en una nueva fase de tu vida en la que te llegará lo que tanto deseas, solo evita cambiar de metas. Este viernes harás pagos de tarjeta de crédito o de tu coche, recuerda que necesitas administrarte más en tus ingresos. Ya no busques a ese amor del pasado, si no te valoró es mejor dejarlo atrás. Te invitarán a una fiesta, asiste que te divertirás mucho y encontrarás un nuevo amor que te gustará mucho. Vendrá un golpe de suerte con los números 09 y 18, y tu color es el verde fuerte, recuerda que lo más importante es tu familia, trata de salir más con ellos en este fin de semana para pasar tiempo de calidad con tus seres queridos.

Este fin de semana analizarás un cambio en tu actitud, recuerda que debes aprender de todo lo que has vivido y así evitar los mismos errores en tu futuro. Tu signo cae constantemente en lo mismo por ser muy confiado, por eso debes de poner un límite y buscar la felicidad con una pareja sentimental de Aries, Géminis o Sagitario, ya que son los más compatibles contigo. Estos días saldrás de viaje para visitar a unos familiares. Recibes la invitación para un evento musical, ve que te vas a divertir mucho. Cuídate de problemas de estómago o intestino, trata de ir con tu médico, recuerda que si las dietas no las realizas bien, después te puedes enfermar. Arreglas tu casa con adornos navideños. Fin de semana de muchas tareas atrasadas. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 23, y tu color es el blanco.

Fin de semana para reflexionar lo que has hecho en tu vida y decides que es momento de reacomodar todos los sentimientos, así empezarás a ver lo que realmente te conviene para tu futuro, como decidir si continúas o dejas a tu pareja. Recuerda que a tu signo le da mucho por ser impulsivo, por eso necesitas pensar bien con la cabeza fría para saber qué vas a hacer para estar en paz y con crecimiento personal. Viernes para salir de viaje por cuestiones de trabajo. Sábado de fiesta, solo trata de controlar tu consumo de alcohol y la comida; necesitas seguir con la dieta, que ya te estás viendo de lo mejor. Decides arreglar tu casa con adornos navideños. Te invitan a comer el domingo y será alguien de Piscis o Géminis, esto te dará mucha felicidad. Tus números de la suerte son 03 y 21, y trata de usar más el color morado.

Es el momento de plantearte una meta en cuestión de trabajo y lógrala, recuerda que siempre que cumples años tu energía se multiplica, por eso la buena suerte está de tu lado, analiza qué necesitas para estar mejor y cambiarlo para prosperar. Te invitarán a salir de viaje con tus amigos para final de año. Realizas unos pagos atrasados de tu tarjeta. Te festejas este sábado, pero trata de no juntar a dos amores a la vez. Eres el más carismático del Zodiaco, por eso te recomiendo estudiar idiomas y trata de buscar un curso de relaciones públicas, eso te va llevar a estar mejor en todos los sentidos. Arreglas tu casa y compras unos arreglos navideños. Un amor de Aries o Virgo se acercara a ti para hablar de formalidad. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 33, tu color de la fortuna es el naranja.

No te obsesiones con el pasado, recuerda que eso quedó atrás y debes de aprender de lo vivido, tu signo es muy terco, pero a veces es mejor que todo pase en la vida y no te aferres. Este viernes estarás muy presionado en la escuela, así que trata de poner más atención a todo lo que te indican. Controla tus gastos y trata de comprar solo lo que vas a necesitar, recuerda empezar a ahorrar para tu futuro. En cuestiones amorosas, seguirás de lo mejor con tu pareja, solo trata de medirte en cuestiones de no ser controlador y recuerda que el amor se disfruta y tu mejor pareja es de Aries o Libra. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 30, recuerda que tu color de la suerte es el amarillo. Arreglas tu casa con adornos navideños. Ten cuidado con problemas de salud en la piel o de garganta.

Estás atravesando por una etapa de conocer personas nuevas para entablar una relación sentimental, así que no te cierres y déjate querer porque es momento de tener una pareja estable. Serán tres días de tener muy buena suerte a tu alrededor. A tu signo le gusta prevenir su futuro económico y este fin de semana te llegará la oportunidad de empezar un negocio familiar. Viernes de mucho trabajo y de juntas de última hora, así que trata de no discutir con tus compañeros de trabajo. Recuerdas mucho a un amor del pasado, por eso te recomiendo quedar en paz para no sentir remordimientos. Recibes dinero por el pago de una deuda. Tendrás un golpe de suerte con los números 15 y 66, trata de usar mucho los colores azul y rojo para estimular la suerte. Te buscan unos familiares para invitarte a salir de viaje.

El amor toca tu puerta en este fin de semana, tu signo siempre necesita de una pareja para motivarse a salir adelante, estás en tu época de tener una relación formal. Estos días los dedicarás a tramites, ponerte al corriente con la renta y salir de cualquier deuda. Recuerda que el elemento de tu signo es el agua, eso te vuelve muy sentimental y lleno de arte, así que esta época navideña trata de tomar un curso de diseño y de relaciones públicas, eso te ayudará a estar mejor en tu futuro. Haces unas compras para tu casa. Cuídate de problemas de pulmón y garganta, deja de fumar. Tendrás un golpe de suerte con los números 18 y 99. Te busca una expareja para volver, trata de no caer porque si ya te la hizo una vez, lo volverá a hacer. Vístete de verde y blanco este fin de semana para atraer a la alegría.