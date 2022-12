Mhoni Vidente: Los horóscopos del fin de semana del 9 al 11 de diciembre

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Será un fin de semana de aprovechar tu tiempo y dejar a un lado la flojera, recuerda que ya no regresa, así que debes intentar estar en movimiento y lograr todos tus objetivos para sentirte pleno en tu vida. Trata de ir con tu médico y explícale que tienes problemas de ansiedad, él sabrá qué darte para que tu mente se tranquilice, verás que estarás de lo mejor. Cuídate de malas inversiones, siempre debes pensar dos veces en qué gastarás tu dinero. El día 11 de diciembre te recomiendo prender una veladora color blanco y pedirle a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas, pues se te cumplirá. Coloca rosas blancas en tu casa para que la buena energía reine en tu vida, tus números de la suerte son 09 y 17. Te llegará un regalo que no esperabas por parte de un nuevo amor, abre la puerta a algo inesperado.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Pensarás qué debes hacer para lograr lo que tanto necesitas en tu vida, recuerda que tu signo es de tierra y eso lo hace siempre persistente en sus asuntos laborales. Llegarás al éxito pero casi siempre tienes que lidiar con muchas energías negativas en tu vida, por eso te recomiendo que este 11 de diciembre prendas una vela de color rojo y pidas a los seres de luz que te ayuden a crecer más en todo lo que necesitas; todo te será cumplido. Ponte mucho perfume antes de salir de casa, sigue con el ejercicio, eso te ayudará a sentirte de lo mejor y pondrá tu mente más activa. En cuestiones amorosas, tendrás algunas diferencias y pleitos con tu pareja por culpa de malos entendidos, así que trata de platicar para estar en paz en tu relación. Tus números de la suerte son 05 y 66, no dudes en usarlos en la lotería este jueves.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana tendrás muchas tareas pendientes de tu trabajo, así que trata de organizar más tu tiempo. Yo sé que a tu signo le gusta mucho llamar la atención y que todo mundo lo admire, pero recuerda, lo más importante es la labor que haces con los demás para que sean felices. Ya no pelees tanto con tu pareja, trata de comprender que a veces no estamos de buenas y nos enojamos, así que trata de llevar tu relación de pareja de manera excelente. Este 11 de diciembre vendrá una sorpresa muy agradable y la luz espiritual estará más fuerte en tu vida, así que te recomiendo prender una veladora blanca y pedir lo que tanto necesitas. Cuídate de dolores de cabeza y cuello, a veces es mucho el estrés que tienes, así que sigue con el ejercicio y una dieta para que te sientas mejor . Te regalarán una mascota, tus números de la suerte son 01 y 22. Tu color es el rojo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Empezarás de nuevo en todos los sentidos de tu vida, no olvides que tu signo atraviesa por una época de metamorfosis y elevación espiritual, por eso te recomiendo que este día 11 de diciembre prendas una veladora blanca y pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas para estar bien en tu vida. Date unos baños de flores ese día para que te llegue la abundancia. A los del signo Cáncer que están en pareja, les llegará un embarazo en su vida. Cuídate de dolores de espalda y riñón, trata de ir con tu médico y deja un poco los refrescos y azúcares en tus comidas. Ahorra y no gastes solo por gastar, recuerda que ya necesitas un ahorro para sentirte seguro. Estudia los fines de semana, eso te servirá mucho en el futuro. Tus números de la suerte son 00 y 13, no dejes de aprovecharlos en tus juegos de azar.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de muchas tareas pendientes de trabajo, así que trata de verte de lo mejor y mantén buena actitud. Tomarás un curso de comunicaciones y liderazgo, lo que te ayudará a desenvolverte mejor en tu vida. En cuestiones amorosas nunca esperes lo que no llegará, a veces esa persona no es para ti, por lo que no debes obsesionarte y da vuelta a la página. Vendrá un nuevo amor del signo Aries o Libra que será muy compatible contigo. El día 11 de diciembre viste ropa clara, nueva y ponte mucho perfume para estimular la buena suerte en tu vida. Prende una vela de color rojo para que la fuerza espiritual esté de tu lado. Tus números de la suerte son 07 y 88. A los que están casados, les vendrá un embarazo en puerta. Evita involucrarte en chismes y polémicas en tu trabajo para no provocar problemas.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vivirás muchas sorpresas a tu alrededor y por fin verás la luz al final del camino, es decir, lo que tanto deseabas llegará a tu vida. Seguirás con tus estudios, pues recuerda que el signo Virgo siempre querrá conocer más de todo y eso lo convierte en el más inteligente del Zodiaco. Cuídate de dolores de cabeza y evita tomar mucho alcohol en las posadas, que es tu punto débil. Este 11 de diciembre te recomiendo que te pongas agua bendita en la nuca y prendas una veladora blanca para atraer la fuerza espiritual. Tus números de la suerte son 16 y 55. Usa más el color verde. Un amor del pasado te buscará para volver, date la oportunidad de ser feliz. Recibirás un regalo que no esperabas. Es tiempo de reacomodar tus muebles y pintar tu casa para que entres el próximo año con todas las buenas energías.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La fuerza de los astros estará de tu lado, significa que tu signo tendrá el máximo grado en cuestión de espiritualidad, procura pedir todo lo que quieras porque se te cumplirá. Debes poner en modo positivo tu mente para que te llegue todo lo que necesitas. Aleja de tu vida amores y amistades que son buenas para ti. Con tu pareja seguirás muy estable, solo trata de no ahogar la relación y cada quien debe tener su tiempo. Tu golpe de suerte será con los números 08 y 26, trata de vestirte de colores fuertes para atraer la abundancia. Este 11 de diciembre prende una vela blanca y pide a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas. Date unos baños de rosas rojas y agua bendita para atraer el amor verdadero. Trata de descansar de todo lo que haces, a veces por ser tan cumplido no te da tiempo de relajarte.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La energía solar del 11 de diciembre dará como resultado la buena abundancia por la que atraviesa tu signo, trata de prender una vela roja y pide a los seres espirituales lo que tanto necesita y verás cómo será cumplido. También te recomiendo cortarte el cabello para renovar energías o decidirte a hacerte esa cirugía estética que tanto quieres. A veces tu signo se queda donde no quiere estar y eso lo hace para no lastimar a los demás, pero recuerda que ya es tiempo de ver más por ti y no tanto por los demás, así que trata de poner en orden tus ideas y tus metas para cumplirlas aunque a los otros no les guste. En el amor seguirás en paz con tu pareja y piensan en llevar un compromiso más firme para considerar vivir bajo el mismo techo. Tus números de la suerte son 29 y 40, y tus colores el morado y amarillo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Fin de semana de muchas buenas noticias a tu alrededor, sobre todo en lo laboral porque por fin te ofrecen un puesto mejor pagado y comienzas un negocio con varios socios que te va dejar más abundancia. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un nuevo amor que te va a llenar de alegría. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 33, y tus colores de la fortuna son verdes y negro. Este 11 de diciembre te recomiendo que prendas una vela roja e invoques a tu ángel de la guarda para que le pidas todo lo que necesita y verás que pronto será cumplido. El signo de Sagitario es de doble personalidad y cada una de ellas es totalmente opuesta, como es un signo de fuego a su mundo lo mueven los intereses propios, pero también debes ayudar a los demás en todos los sentidos, eso será gratificante.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana habrá muchas sorpresas, por fin te llega el triunfo laboral, eso te hará sentir más tranquilo. Capricornio siempre busca controlar todo, cuando algo se le escapa de las manos lo hace sentir frustrado. Te recomiendo que trates de estar tranquilo y analizar todo lo que vayas a hacer en tu ámbito personal. Este 11 de diciembre prende una vela blanca y pide a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas. También te puedes cortar el cabello para renovar tus energías. Te llega una sorpresa económica en los juegos de azar con los números 23 y 30, usa más los colores azul y naranja. En el amor, si esa persona no te valora y no quiere nada contigo, ya no le ruegues. Recuerda que los sentimientos se dan, no son por obligación. Llegará alguien de Aries o Libra que hablará de amor verdadero contigo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana para cambiar tu vida sentimental, será el momento de decidir con quién quieres compartir tu vida de pareja y alcanzar la plenitud. Te buscarán para un trabajo nuevo que te ayudará a estar mejor económicamente, solo recuerda no platicarlo para que no se te arruine. Este 11 de diciembre será un día lleno de bendiciones, por eso te recomiendo que prendas una vela blanca y le pidas a tu ángel de la guarda su protección para sentirte más fuerte. Tus números de la suerte son 15 y 33, y trata de usar mucho el color blanco para tener abundancia. Acuario es un signo de aire, eres muy maduro porque buscas tu bienestar y el de tu familia y siempre trata de llegar a la cima, aunque le cueste trabajo. A veces tu fuerte carácter te mete en problemas con los demás, por eso debes medir tus palabras y acciones.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana lo ocuparás para ponerte al corriente con las deudas que tienes, recuerda que tu signo es muy ordenado con su dinero. Vas con el médico por el agotamiento mental y físico que has tenido últimamente, por eso te recomiendo que tomes vitaminas y trata de hacer una meditación para que tu energía se restablezca. Este día 11 de diciembre los astros estarán de tu lado y a tu signo le va a beneficiar un nuevo ciclo de prosperidad, por eso te recomiendo que prendas una vela blanca y te pongas mucho perfume antes de salir de casa para que crezca más esa buena suerte. A los Piscis que están solteros les llegará un amor de Aries, Cáncer o Escorpión que será muy compatible contigo. Tus números de la suerte son 04 y 67, y tus colores el verde y azul. Te invitan a salir de viaje para pasar fin de año.