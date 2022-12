Mhoni Vidente: Los horóscopos del fin de semana del 23 al 25 de diciembre

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El regente de Aries es el planeta Marte, por lo que son de una personalidad magnética y muy fuerte, además, son grandes líderes capaces de entusiasmar a los demás. Están dotados de una gran energía positiva que contagia a casi todo el mundo y pueden solucionar cualquier problema que se les presente. A veces, su forma de ser los lleva a ser realistas, porque no se dan cuenta que los demás signos no tienen esa capacidad de energía, por eso tienden a ser así. Su naturaleza es siempre estar en movimiento, no les gusta seguir una misma línea por mucho tiempo y eso los hace constantemente exitosos en todo lo que realizan. Los Aries tendrán un golpe de suerte el día 23 de diciembre con los números 03 y 21. Te llegará un amor este fin de semana y arreglarás asuntos laborales en estos días.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A este signo se le otorga una personalidad muy fuerte y controladora, su regente es Júpiter y tiene una mentalidad recta y trabajadora que lo convierte siempre en un gran empresario o servidor público. Lo negativo de los Tauro es que les dura mucho tiempo un enojo, o sea no saben pedir perdón o reconocer sus errores, por eso casi siempre son muy tajantes con su vida amorosa. Su capacidad para mandar o dirigir los hacen siempre jefes o directores de su trabajo, pero suelen caer en la soberbia y eso hace que tengan tropiezos en su vida laboral. Será un fin de semana de reacomodar todos tus sentimientos. Cuídate de dolores de huesos y trata de que no te afecte tanto el cambio de clima. Eres muy apasionado y este sábado te buscan para pasar una excelente Nochebuena. Tus números de la suerte son 13 y 40.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Su regente es Mercurio, el planeta del ingenio y es un impulsor del negocio y el bienestar humano; casi siempre son empresarios o médicos por esa fuerza que tienen en desarrollar su intelecto. También, se les considera grandes negociantes y muy buenos para el sistema del ahorro, por eso casi siempre logran sus objetivos materiales en su vida. A los Géminis se les da muy fácil ser sociables y alegres, pero casi siempre son presas de los vicios, deben medirse en todo lo que consumen. En el amor, a Géminis le encanta conquistar y cortejar a su amor, eso causa que casi siempre tenga pareja a su lado. Este fin de semana será de posada navideña con la familia. Recibirás un dinero extra por aguinaldo o fondo de ahorro, harás unas compras navideñas. Tus números de la suerte son 09 y 18, tu mejor día será el 25 de diciembre.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este signo es muy emocional y profundamente sensible, lo rige la Luna y por eso toma decisiones mediante su intuición. Cáncer es de los signos más psíquicos y eso lo hace ir siempre hacia adelante de los demás, pero su desconfianza en sí mismo lo lleva a autosabotearse constantemente. Siempre necesita de una guía que le ayude a alcanzar el éxito. En el trabajo son maestros, analistas de sistemas y las mujeres son las mejores madres. Este fin de semana recibirás un dinero extra por lotería con los números 01 y 29. Tu mejor día será el 23 de diciembre. Ten cuidado con lo que comes, trata de ser más prudente en la fiesta de Navidad para que no te enfermes. En el amor, tu pareja seguirá cerca de ti y muy enamorada, así que disfruta tu relación. Te sacarás un premio en una posada con tus seres queridos.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Como a este signo lo rige el Sol, los Leo son muy alegres, con una personalidad extrovertida y, sobre todo, son los mejores amigos, muy leales, y casi siempre son emprendedores con negocios propios; cuando trabajan para alguien no les gusta que les manden. Lo negativo es que la ira y el coraje sin control los hace presa muy rápido, lo que los lleva a tener problemas con las personas que más quieren. Siempre necesitan controlarse en todo lo que digan. Este fin de semana será de fiestas y diversión en Navidad y recibirán muchos regalos. Te comprarás ropa para un evento importante. Tus padres te invitarán a un viaje a finales de mes. Harás el trámite de tu pasaporte o visa extranjera. Arreglarás tu casa con adornos navideños y te sacarás un premio con los números 05 y 17 el próximo 25 de diciembre.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta Venus rige a este signo, lo que lo hace ser muy trabajador y que siempre alcance sus metas por méritos propios. Virgo es el segundo signo de tierra y eso lo hace ser muy realista en todo lo que se propone, su organización lo lleva a ser un verdadero administrador de sus bienes materiales. Siempre son el pilar de su casa y ayudan a los demás a resolver sus problemas personales. Dentro de sus valores son seres muy honestos, sinceros y conservadores. Este fin de semana ayudarán a sus padres en cuestiones de su casa con la cena de Navidad y los adornos navideños. Deben cuidarse de problemas con policías si van a salir a algún evento social. Los Virgo comprarán ropa y cambiarán de look este fin de semana. Tus números de la suerte son 18 y 39. Tu mejor día será el 24 de diciembre y vendrán días de muchos festejos con tu familia.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A tu signo lo rige Neptuno, es quien domina la comunicación y entendimiento, es un planeta fuerte y se desarrolla fácil entre personas que siempre alcanzan sus metas. Entras a tus mejores días, más porque estás en etapa de renacimiento total de tu energía. Recuerda siempre que la época navideña es tu mejor etapa. Tu signo tiene la cualidad de salir adelante de todos los problemas y de siempre encontrar el éxito. A veces pasas por situaciones muy fuertes y de mucho dolor, pero tu signo está hecho para soportar todas las pruebas de la vida. Ten cuidado en el trabajo porque habrá varios conflictos que tendrás que enfrentar. En esta cena de Navidad recibirás una sorpresa amorosa que te dará mucha alegría, también te vienen varios regalos que no esperabas. Tus números mágicos son 08 y 27, tu mejor día el 23 diciembre.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Urano te regirá este fin de semana, recuerda que eres el político y social del universo, no olvides que esta es tu mejor etapa de crecimiento espiritual, y eso te ayudará a renovar todas tus energías positivas. Solo recuerda que te dominan mucho los sentimientos encontrados, trata de controlar esos síntomas para que puedas realizar todo lo que tienes en mente. En esta fiesta de Navidad te la pasarás de lo mejor. Los Escorpión casados tendrán un nueva etapa en cuestiones de embarazo, los solteros estarán muy cotizados y los buscarán amores nuevos del signo de tierra. En el trabajo habrá cambios de jefes y alistan un nuevo diseño de la empresa. Tendrás la oportunidad de sacar todo el talento que tienes para la ingeniería. Tus números de la suerte son 13 y 20, y tu mejor día el 24 de diciembre.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Marte y el Sol te regirán este fin de semana, esta es la combinación perfecta de fuerza y valor para realizar cualquier proyecto que tengas en mente. Los Sagitario siempre son líderes y les ayuda mucho su carisma para lograr todos sus objetivos. Te llegará una buena noticia que te hará muy feliz y será referente a cuestiones de un amor correspondido. Recuerda que en Navidad lo más bonito es regalar amor y afecto. Te buscan familiares para invitarte a salir de viaje en fin de año. Los solteros tendrán muchas aventuras sexuales con personas de Aries o Leo, y serán muy compatibles en la vida. Tus números mágicos son 19 y 40, tu mejor día será el 25. Recuerda que la cena de Nochebuena será en tu casa, así que trata de preparar todo de la mejor manera porque siempre eres el mejor anfitrión de las fiestas.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta que regirá a tu signo de tierra es Júpiter, también tendrás ayuda del Sol, esta es la combinación de la sexualidad y el amor propio, es decir, los Capricornio destacan por ser grandes amantes y sobre todo personas con el autoestima muy elevada. Esto significa el éxito en cualquier rama laboral en la que se desenvuelvan. Siempre buscan el amor de sus sueños y lo consiguen, pero son infieles por naturaleza. Estás en tu mejor etapa y preparándote para tu cumpleaños y en esta noche de Navidad recibirás regalos que no esperabas que te darán mucha alegría. Cuídate de problemas con el alcohol y comida, trata de ser prudente. Te llega dinero extra por la lotería con los números 16 y 30, tu mejor día será el 23 de diciembre. Te invitan a salir de viaje con la familia y eso te hará sentir más querido.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana te llegará dinero extra con los números 15 y 66, y tu mejor día es el 25 de diciembre. A tu signo lo regirán Mercurio y Marte, esta es una combinación de fuerza, carisma y fuerte liderazgo en tu vida. Son grandes vendedores y líderes de prósperos negocios, pero tienen un defecto y es que son muy soberbios y rencorosos, por eso no saben medir esa mala actitud y caen a veces en problemas con las personas que más quieren, como con su familia y amigos. Este fin de semana te toca hacer la cena de Nochebuena porque eres el pilar de las reuniones y siempre buscas juntar a todos tus seres queridos. Lo más importante es sanar el espíritu y saber perdonar. Ten cuidado con problemas de los fuegos pirotécnicos, trata de ser precavido. Un amor del pasado te busca para desearte una feliz Navidad.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A este signo lo regirán los planetas Venus y Júpiter, esta combinación fomentará los cambios y crecimiento laboral y se avecina un 2023 lleno de éxitos y logros personales. Este fin de semana será de mucha convivencia con tus seres queridos. Te aseguró que tendrás una Navidad inolvidable porque en esta ocasión toda tu familia se reúne en tu casa para celebrar la Nochebuena y te vas a lucir con los alimentos de la cena navideña. Yo sé que recuerdas a esa persona que ya no está contigo y que se te sale una lagrima, es normal, pero trata de estar feliz con tus recuerdos y con las personas que tienes a tu alrededor. Tramitas un permiso de migración para salir de viaje. Cuídate de problemas de dolor de cabeza, y cuando pase el frío te sentirás mejor. Tus números de la suerte son 13 y 54, y tu día el 23