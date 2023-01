Mhoni Vidente: los horóscopos de febrero

Para que febrero lo inicies con la mejor actitud y con todas las precauciones necesarias, Mhoni Vidente te explica qué es lo que te depara el futuro para el amor, el trabajo y el entorno familiar. Además de conocer tus colores para la abundancia y tus números de la suerte para que la fortuna llegue a tu vida y la disfrutes al máximo, así como los rituales que debes seguir para que la energía positiva te proteja.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20.

Obtuviste la carta del “As de Oros”, la cual significa suerte en todo lo que vayas a realizar en este mes de febrero y te vendrá una propuesta de trabajo mejor pagado. Tus días mágicos serán 01, 07, 13 y 14 de febrero, tu color de la abundancia el verde y tu número mágico de la lotería el 07. En este mes, tu signo se encuentra más fuerte en cuestiones de negocios, pero debes tener cuidado con problemas de salud o cuidar más a tu familia. Recuerda que tu signo es el protector del Zodiaco. Vendrá una sorpresa económica, trata de administrarte en tus gastos, no olvides que el amor no se compra, se da de forma natural, así que no tienes que darle a tu pareja ninguna prueba económica para que te ame. Este mes saldrás dos veces de viaje por cuestiones de trabajo y placer. Prende una veladora de color rojo este día primero y ponte algo de plata.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21.

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mundo”, por lo que será un mes lleno de movimientos positivos y conocerás a personas importantes para tu desarrollo laboral. Tus días mágicos serán 02, 09, 18 y 21 de febrero. Tu color de la abundancia será el rojo intenso, úsalo más en tu ropa; tú número de la lotería y suerte será el 09. Vivirás días de estar más estable en cuestión de pareja y ya piensan en formalizar; a los Tauro solteros les vendrá un amor verdadero del signo Virgo, Escorpión o Capricornio. Este día primero de febrero te recomiendo que prendas una veladora de color blanco y te cortes el cabello. Deberás tomar las riendas de tu vida y empieza a ver por tu futuro. Habrá sorpresas agradables en cuestiones de tu trabajo. Intenta tener este mes de febrero puros pensamientos positivos y deja de lado todo lo que te puede hacer daño.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20

La carta de “La Templanza” indica que debes mantener la calma en lo que realices y pienses más de dos veces tus actos o los cambios que tengas en mente. Tus días mágicos serán 05, 09, 13 y 22 de febrero y tu color de la abundancia, el azul; tu número de la suerte será el 03. Vivirás días de reinventarte en todo lo que puedas para ser el mejor, recuerda que Géminis logra sus metas, solo es cuestión de concentrarte en lo que quieres y no platicarlo para que no te llenes de malas energías. Recibirás dinero por una comisión o pago de una deuda. Ya no seas tan coqueto, busca una pareja estable y vive con más armonía. Te buscará un amor del pasado del signo de Aries o Libra para una relación más formal. El 1 de febrero te recomiendo prender una veladora de color azul y ponerte mucho perfume antes de salir de tu casa.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “La Rueda de la Fortuna”, por lo que será un mes de crecer en todos tus asuntos profesionales y en cuestión de negocios propios; no dejes de estudiar, que eso te ayudará en tu futuro. Tus días mágicos serán 03, 11, 19 y 23 de febrero, y tu color de la abundancia será el rojo; tu número de la suerte será el 05. Durante este mes tendrás crecimiento laboral y empezarás a ver más por ti en todos los sentidos. Estos 28 días te conducirán a nuevas propuestas de trabajo y proyectos de negocios, solo trata de analizar bien todo lo que te proponen, recuerda que es bueno tener confianza, pero no te excedas. En el amor, formalizarán, trata de cuidarte de problemas de nervios o espalda. Estás en tu etapa de renacimiento total, solo trata de ser más discreto con tus planes de vida.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22

La carta de “El Sol” te dará la oportunidad de brillar más que nunca en todos tus propósitos, por eso te recomienda que dejes a un lado la inseguridad y te atrevas a ser diferente y exitoso, algo que llegará sin problema. Tus días mágicos serán 05, 12, 14 y 27 de febrero, y tu color de la abundancia, el amarillo. Tu número de la suerte será el 06. Cambiarás por completo tu forma de pensar para tener más oportunidades de crecimiento laboral. Recuerda que tu signo es muy fuerte y bueno para los negocios, pero se desanima muy rápido, por eso debes aprender a controlar mejor tus emociones. Este 1 de febrero te recomiendo prender una veladora roja y ponerte agua bendita en la nuca para gozar de buena energía todo el mes, Ya no seas tan intenso en tu vida diaria y aprende a dejar los vicios que no son buenos para ti.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Carruaje”, la cual te indica que no tengas miedo, que sigas adelante y enfrentes los problemas, pues podrás resolver todo lo que tengas pendiente. Tus días mágicos serán 03, 09, 15 y 21, y tu color de la abundancia el naranja; tu número de la suerte será el 01. Este mes será de nuevas energías positivas, recuerda que eres el mejor administrador y el pilar de la familia, eso hace que todas las personas de buena fe estén alrededor de tu signo. Aprovecha esa corriente de abundancia y decídete a cambiar de trabajo o poner un negocio, pues te irá de lo mejor. No seas tan terco en situaciones amorosas, a veces esa persona no es para ti y no te das cuenta, es mejor dejar fluir los sentimientos y que el tiempo decida. Prende una veladora de color amarillo y ponte ropa nueva este 1 de febrero.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22.

En el horóscopo te salió la carta de “La Torre”, por lo que podrás resolver asuntos legales y de trabajo, ya que tendrás el éxito en las manos, pero debes tener cuidado con problemas de pareja para no llegar al divorcio. Tus días mágicos son 06, 08, 12 y 24, tus colores de la abundancia son rojo y verde, y tu número de la suerte es el 02. Dejarás de ser rencoroso y empezarás a perdonar para no cargar energías negativas. Eres el signo más sociable y siempre otorgas equidad a cualquier situación. No utilices tu dinero en compras que no necesitas, mejor paga deudas. No te recomiendo hacerte ninguna cirugía estética, mejor cambia tu régimen alimenticio. Un amor te hablará de compromiso formal. Este día primero te recomiendo que prendas una veladora blanca para que las energías positivas estén contigo más tiempo.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21

Tu carta es “El Juicio”, por eso es tiempo de madurar, aprender a callar y ser prudente para no meterte en problemas. Tus días mágicos son 03, 12, 16 y 25, tus colores de la abundancia son blanco y azul, y tu número de la suerte el 04. Entras a un curso de ingeniería o administración, tu signo es el negociante e inventor, por eso te va muy bien en esa profesión. Te vas de viaje con tu familia, sigue con la dieta y el ejercicio. Cuida lo que dices, más con tu pareja porque hieres sus sentimientos. Ten cuidado con los robos en la calle o lugares públicos. Febrero estará lleno de muchas fiesta y conocerás personas muy importantes. Tu mejor compatibilidad en el amor es con Cancer, Leo o Piscis. Este día primero te recomiendo prender una veladora azul y ponerte mucho perfume para que la abundancia reine en tu vida.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21

Tus días mágicos son 01, 07, 16 y 25, tus colores de la abundancia son azul y amarillo, y tu número de la suerte el 08. En el horóscopo del tarot te salió la carta “El Emperador”, es tiempo de crecer en todo lo que hagas en tu vida laboral, te llegará la propuesta de irte a vivir al extranjero. Eres el signo consentidor y siempre te gusta dar el mejor regalo a tu pareja, este mes del amor le darás una sorpresa para irse de viaje. Ten cuidado con dolores de cabeza o cuello, tu signo guarda mucho los corajes y eso hace que te enfermes, trata de quitarte ese malestar con el ejercicio. Los Sagitario que están solteros encuentran amores nuevos más compatibles del signo Aries o Leo. Este día primero te recomiendo que prendas una veladora amarilla y te pongas zapatos nuevos para que pises el éxito durante todo el mes.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20.

Este día primero te recomiendo que prendas una veladora blanca y uses ropa de colores fuertes y algo de plata para que la abundancia reine en tu vida. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Estrella”, lo que implica que es el tiempo de que te llegue el éxito, de reacomodar tus sentimientos y saber qué quieres para tu futuro. Te ofrecen un nuevo trabajo. Tus mejores días serán 02, 07, 13 y 14, tus colores de la prosperidad son verde y azul, y tu número el 43. Tu signo es el más vanidoso y temperamental del zodiaco, te recomiendo ponerte a dieta para que te veas y te sientas más seguro. Eres muy apasionado y coqueto, te gusta andar con dos o más a la vez, pero si ya tienes una pareja estable, no te busques problemas. Los que están solteros tendrán la oportunidad de renacer otra vez en el amor con los signo Aries, Cáncer y Libra.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18

Para esta semana la carta de “El Mago” es la que te corresponde, pide todo lo que deseas porque se te dará sin límites. Debes quitarte corajes y rencores del pasado que no te dejan fluir en tu vida. Tus días mágicos son 04, 16, 20 y 23, tus colores de la abundancia son amarillo y azul, tu número de la suerte es el 17. Tu signo es el único en forma de ser humano del zodiaco y eso te vuelve muy temperamental. Cuidado con el amor porque una persona que acabas de conocer te causará problemas con tu pareja formal. El amor y los negocios no se mezclan, aprende a buscar a tu pareja fuera de tu entorno laboral. Estos días puedes hacer cualquier ritual para atraer la suerte. Te recomiendo que este día primero prendas una veladora roja y uses algo de oro o plata para que te sirva de protección contra las envidias.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20

En el horóscopo te salió la carta de “El Loco”, por ello es tiempo de que madures y te quites problemas que no son tuyos. Eres el signo más dinámico y con más carisma, trata de usar esas virtudes a tu favor. Será tiempo de tener más dinero con tu número de la suerte, que es el 19. Tus colores de la abundancia son azul y amarillo, y tus días mágicos son 08, 09, 14 y 21. Te llegará la oportunidad de crecimiento en tu trabajo. Tu signo es muy místico y por eso atraes mucho las energías negativas, carga un limón verde para cortar lo negativo. Los Piscis que están solteros, tendrán la oportunidad de renacer con amores de Cáncer o Escorpión. Trata de ahorrar este mes para que te vayas de vacaciones en tu cumpleaños a la playa. Te recomiendo que prendas una veladora amarilla y te pongas perfume para que reine la abundancia en tu vida.