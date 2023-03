Mhoni Vidente: horóscopos del fin de semana del 17 al 19 de marzo

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “La Muerte”, la cual significa el perdón y cortar todo lo negativo de tu pasado que solo frenaba tu energía positiva. Esta carta te recomienda reinventarte en todo lo que necesitas para estar mejor y por eso también se refiere al renacimiento de tu ser y la buena suerte en todo lo relacionado con trámites personales. Esta carta indica que tu número es el 13, el cual atraerá la buena fortuna para tu signo en cuestiones de juegos de azar y lotería; juega también con los números 07, 13 y 21, la suerte estará de tu lado. Vivirás un fin de semana largo con buenas energías a tu alrededor y podrás salir de viaje para festejar tu cumpleaños y sentirte feliz con tu pareja y familiares. El viernes harás pagos atrasados y te pondrás al corriente. Recuerda que para Aries empieza una etapa de crecimiento profesional.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21.

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Templanza”, es decir, tu signo dice que ya debes entrar en una etapa de madurez mental en tu vida y que son tiempos de crecer en todo el ámbito laboral. Significa que Tauro no se dejará llevar tanto por los impulsos, que deberá pensar bien antes de actuar para que no se comentan errores, sobre todo en cuestión amorosa y encontrar la pareja ideal en tu vida. Vivirás un fin de semana en el que te sentirás renovado y con buenas energías a tu alrededor, eso te ayudará a tener mejores días para tu futuro. Un familiar te buscará para invitarte a una fiesta, decidirás arreglar tu casa y comprarás muebles. Ya no busques ese amor que se fue, es mejor que aprendas a valorarte y saber que todo lo que pasa es porque te conviene. Tus números mágicos serán 05, 66 y 81, usa más el color azul fuerte.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20

Obtuviste la carta de “El As de Espadas” en el horóscopo del tarot, lo que significa que debes tener bases sólidas para tu futuro y que ya no dejes nada inconcluso en tu vida. Recuerda que somos lo que pensamos, así que trata de poner en tu vida a las mejores personas a tu alrededor. Será un fin de semana de mucho trabajo atrasado y ponerte al corriente. Te invitarán a un día de campo o salir con los amigos para que te puedas distraer. Recibirás un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo que te dará mucha alegría. Para los Géminis, esta carta es la combinación perfecta para hacer dinero, la carta te da la autoridad y suerte en cualquier negocio o trabajo. Tus números de la fortuna son 12, 30 y 99, así que aprovecha y juega la lotería. Evita involucrarte en problemas de trabajo, mejor enfócate en tus propios asuntos.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22

En el Horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mago” y significa que tu signo entrará en una etapa de abundancia y fuerza espiritual. Si estabas atravesando por problemas de cualquier índole, verás soluciones de la mejor manera. Este viernes tendrás una junta laboral para cambios positivos en tu vida, recuerda que esta carta atrae las puertas de la prosperidad, así que no lo dudes, vendrán cosas muy buenas para ti. Tus números mágicos serán 06 y 55, y tu mejor día será el sábado. No dudes en ser un líder en todo lo emprendas, tu talento de comunicación y creatividad te llevará al éxito. En el amor, son tiempos de comenzar de nuevo. Esta carta de “El Mago” te indica que tienes enemigos ocultos en tu trabajo, no confíes demasiado en las personas, trata de cuidarte de las envidias y las malas energías.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22

Obtuviste la carta de “El Loco” en el horóscopo del tarot, por lo que tu signo estará atravesando por decisiones complicadas que tienes que enfrentar para cambiar tu destino. Son tiempos de madurar en todos los sentidos, yo sé que eres el eterno inmaduro del Zodiaco y eso te vuelve muy carismático, pero son tiempos de pensar hacia el futuro. Es momento de tomar más fuerza en el ámbito profesional y comenzar ese proyecto que tienes en puerta. En cuestiones amorosas, seguirás con tu pareja muy estable; te buscará un amor del pasado pero trata de ya cerrar ese ciclo y estar bien en tu presente. Vivirás un fin de semana lleno de muchas ideas nuevas para empezar ese negocio que tienes en planes. Realizarás la compra de boletos para salir de viaje. Tus números mágicos son 04 y 39, y trata de usar más el color rojo para atraer la abundancia.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22

En el horóscopo del tarot te salió la carta del “As de Oros”, por lo que seguirás con suerte en todo lo que te propongas. Te dará resultado casi de inmediato, pero te recomiendo que no platiques tus planes ni tus metas, trata de ser más discreto en tu vida profesional. Deberás buscar amores y amigos que sean leales y no interesados económicamente por lo que puedas dar. Recuerda que tu signo es tierra y eso siempre lo hace avanzar paso a paso. A esta carta la domina el numero 1, es decir, la perfección humana, por lo que tu signo atravesará en la forma de reinventarse y empezar a progresar en todo lo relacionado con lo económico. Tus signos más compatibles son Aries, Capricornio y Piscis. El amor verdadero llegará a tu vida, tus números mágicos son 21 y 30 y tu color oro. Fin de semana de arreglar asuntos familiares.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22.

En el horóscopo te salió la carta “La Estrella”, significa que sigues con tu buena racha en lo económico, no pierdas la paciencia porque te llegará tu recompensa por tanto esfuerzo. Fin de semana con muchas sorpresas a tu alrededor, solo trata de no cometer el error de volver con esa persona que te trató mal en lo amoroso. Te invitan a un concierto en el que te vas a divertir mucho. Cuídate de problemas de nervios y estrés, sal a caminar y haz ejercicio para que tu salud se recupere. Esta carta también te dice que es momento de empezar un negocio o cambiar de trabajo porque te irá de lo mejor. Tus números mágicos son 08 y 19, trata de usar más el amarillo, eso te dará suerte y abundancia. Tu compatibilidad en el amor es con Tauro y Leo, son signos muy intensos, y eso te ayudará a tener una relación estable.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21

Tu carta es “La Torre”, significa que debes darle prioridad a todos tus planes y no dejarte vencer por cualquier comentario negativo que hagan. Este fin de semana será tuyo en cuestión de emprender un negocio y estudiar idiomas. Esta carta te indica que tienes que cuidarte de los pleitos familiares y que deberás tener más paciencia en tu vida. Tu número mágico es el 07, es decir, el comienzo y a la vez el final, por eso es tiempo de renacer en todo lo que quieras lograr en tu vida, como una pareja estable y tener un patrimonio para tu futuro, poder comprar una casa o coche. Tus números de la suerte son 05 y 67, recuerda que tu día de la abundancia es el viernes. Por lo sexual y social de tu signo, tu mejor compatibilidad en el amor es con Piscis y Leo, estos serán amores verdaderos en tu vida sentimental.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21

Para este fin de semana tu mejor día será domingo porque reinará la suerte en los juegos de azar con los números 01 y 21, tus colores de la fortuna son rojo y verde. Son tiempos de ahorrar para tu futuro. Tu carta del tarot es “El Carro”, por eso no debes detenerte para seguir adelante con todos tus proyectos de trabajo, no tengas miedo porque tomarás la mejor decisión para crecer en lo económico. Tendrás oportunidad de emprender nuevos proyectos profesionales con personas importantes que se acercarán a tu vida para ayudarte. Viernes de mucha diversión con tu pareja y amigos, recuerda que lo más importante para tu signo es saber aprovechar cada momento de la vida, también tienes la necesidad de libertad y estar constantemente de viaje. Tendrás un amor nuevo de Aries o Géminis que será muy compatible.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20.

“El Mundo” es tu carta para este fin de semana, significa que tendrás buena suerte para realizar cualquier cambio positivo en tu vida, la fuerza espiritual estará de tu lado y debes aprovecharla. Saldrás de viaje para sentirte de lo mejor junto a tu pareja y familia para reforzar el cariño. No desaproveches las oportunidades que te dará la vida en estos días de cambios en cuestión de mejores trabajos. Cuídate de problemas familiares, no discutas sin razón. Una luz espiritual muy fuerte te rodeará para poder terminar con tus proyectos de trabajo y realizarte en tus estudios universitarios, no lo dudes: la victoria está de tu lado. En cuestión amorosa, tu mejor pareja es Aries y Libra, con quien encontrarás el amor verdadero. Tu mejor día es el sábado, tus números mágicos son 08 y 30, y tus colores azul y rojo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18

En el horóscopos te salió la carta de “El Emperador”, por eso deseas con mucha fuerza ser alguien en la vida y sobresalir ante los demás. Fin de semana de estar con muchas alegrías a tu alrededor y sentirte pleno. Ten cuidado con tu dinero, trata de no prestar para que no te roben tu suerte. Estás en el momento de tomar las riendas de tu vida para ser mejor persona y asumir todo lo que haces ante los demás. Esta carta te ayudará al entendimiento de todo lo laboral para que puedas conseguir el éxito que deseas y mereces. El número mágico el 02 porque es la dualidad perfecta que te indica el tiempo de formalizar y tener una pareja, tus signos más compatibles son Aries, Tauro o Libra, así que no lo dudes porque el amor estará presente en tu vida. Tus números mágicos son 15 y 27 y tu mejor día el domingo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20

Para este fin de semana tu carta es “El Sol”, significa que alcanzarás el éxito. Como tu elemento es el agua, eres indeciso para tomar los grandes retos que se te presentan en la vida, pero esta carta te dice que es tiempo de crecer en lo económico. Así que no dudes de ti porque la suerte está de tu lado. Estos días los dedicarás a tu persona para sentirte de lo mejor con todo lo que realices y apapacharte porque sigues de cumpleaños. Recuerda que la vida no es complicada, el complicado es uno, así que a vivir sin drama y dejar ese amor que te traicionó. Tu número mágico es el 08, por eso es momento de invertir en tu futuro. Tu mejor día para jugar lotería y juegos de azar es el viernes con tus números de la suerte: 08 y 53. Procura usar los colores blanco y rojo, eso te ayudará a tener más abundancia.