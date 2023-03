Mhoni Vidente: horóscopos del fin de semana del 24 al 26 de marzo

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de muchos festejos, estarás con muy buenas personas a tu alrededor, recuerda que siempre llega lo que necesitas para ser feliz. Te regalarán un perfume y unos amigos te invitarán a cenar. Ten cuidado con los problemas de trabajo este viernes, trata de evitar cualquier situación de confrontación. En el amor, seguirás con la buena racha de conocer personas muy afines a ti y hablarás de enamoramiento muy pronto con alguien del signo de Géminis o Virgo. Harás el pago de un curso de idiomas, saldrás de viaje para visitar a tu familia y serán solo unos días. Eres el más encantador de los signos del Zodiaco y eso hace que siempre estés rodeado de mucha gente que te quiere. Tendrás un golpe de suerte el día viernes y será con los números 13 y 07. Tus colores son naranja y rojo, úsalos más en tu ropa.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vendrán tres días de renovación, por eso te recomiendo que dejes todos tus pensamientos en positivo. Viernes de cierre de mes y auditoría en lo laboral. Tomarás un curso de administración y ventas los fines de semana. Ten cuidado con las pérdidas o robos, trata de estar más precavido en las calles. Eres muy buena persona y servicial, por eso siempre estás rodeado de energías positivas. Saldrás de viaje y será rápido, cerca de tu ciudad. Tu mejor día será el sábado, tendrás un golpe de suerte en el amor y te sentirás de lo mejor. Vendrá un domingo de comunicación con lo espiritual, por eso te recomiendo salir al campo y estar en contacto con la naturaleza. Tendrás ganas de llorar y es normal, recuerda que a tu signo le afecta todo lo que le pasa a los demás. Juega con los números 05 y 40, y tus colores son verde y azul fuerte.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La buena suerte reinará en todos los sentidos, ten cuidado en el trabajo este día viernes. Evita discutir con tus compañeros y no les pongas tanta atención para que no te sientas mal. Recuerda que tú eres un signo del Zodiaco que siempre quiere imponer su decisión ante los demás, trata de ser más político y dialoga, pues las energías están muy revueltas. Terminarás con un amor que era muy problemático y eso hará que tu energía se renueve. Aprende a seleccionar con quién convives, trata de saldar deudas, pagar hace que se libere una mala energía. Vendrá una sorpresa amorosa en estos días. Tendrás un golpe de suerte el domingo y será con los números 09 y 18. Tus colores de la suerte serán verde fuerte y blanco, utilízalos más en tu vestimenta y atraerás la abundancia a tu vida. Evita los conflictos o discusiones en tu entorno laboral.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de visitas a familiares y amigos por una celebración de cumpleaños que te hará pasarla de lo mejor. Harás los trámites de tu permiso de migración para hacer un viaje al extranjero, no seas tan rencoroso y trata de no guardar tanto dolor para que tu energía positiva crezca, por eso te recomiendo darte una buena limpia con agua bendita y un limón verde. Ten cuidado con agentes de tránsito o policías, sé más precavido al conducir. Eres muy fuerte en tus sentimientos, te llegará un amor nuevo en estos días y será del signo de Tierra. Tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 09 y 21. Tus colores de la abundancia son rojo y amarillo. Te invitarán a salir de viaje y serán tus padres. Seguirás con tu curso de meditación o yoga, eso te hace más espiritual. Días de sorpresas de amores del pasado.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estarás algo pensativo durante el fin de semana por todo lo que te ha pasado, recuerda que tienes que experimentar todo eso para que puedas avanzar en tu vida personal y más en tu signo. Es necesario seguir así de fuerte en todos los sentidos y que estos días sean de reinventarse. Te invitarán a ir al cine este viernes, cuidado con el alcohol porque tendrás muchas fiestas este fin de semana. Trata de ahorrar y no gastar en exceso, no olvides que debemos prepararnos para los tiempos difíciles. Tendrás un golpe de suerte el día domingo y será con proyectos nuevos de negocios, así que trata de vestirte de colores fuertes. Tus números de la suerte serán 31 y 08, tus colores de la suerte serán rojo fuerte y morado. Un amor nuevo del signo fuego vendrá en camino, el cual se quedará en tu vida, no lo desprecies.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás muchos compromisos de trabajo este viernes, recuerda que tu labor es muy importante, por eso trata de organizarte más en tus tareas y tu desempeño laboral; habla por ti mismo. No hagas caso a los chismes, si hablan de ti es que estás avanzando. Harás trámites de un crédito personal para pagar tarjetas o deudas del pasado. Virgo, ya trata de no ser tan exigente contigo mismo y sé más soñador en tu vida, lo que uno vive jamás se vuelve a repetir. Ten cuidado con tu espalda y cuello, recuerda que necesitas ir con tu médico para una revisión. Tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 00 y 21, tus colores de la suerte serán azul fuerte y rojo. Te recomiendo darte unos baños de pétalos rojos y sal en grano para purificar tu energía.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes para arreglar tus papeles de trabajo, debes de ser más cuidadoso con tus responsabilidades laborales y tener listas todas las facturas de impuestos para el cierre de mes,. Trata de estar muy atento de todo lo que pasa a tu alrededor porque tendrás una sorpresa amorosa. Estás en tu tiempo de crecer económicamente, así que trata de poner un negocio con un familiar y emplearte tu mismo. Te invitan a salir de viaje para abril, recuerda que lo tuyo son los viajes y el movimiento para que tu energía se renueve. Eres un encanto de persona, por eso siempre eres el invitado a todas las fiestas. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 33 y 99, tus colores son amarillo y verde. Te haces un tatuaje, tomas un curso de natación y hay un embarazo en puerta para las amigas de Libra que están solteras.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Durante este fin semana tendrás muchos recuerdos y pensamientos encontrados, no sabrás si volver con tu pareja o seguir soltero, es mejor darte tiempo y dejar que las energías se acomoden solas. A veces también es bueno vivir la soltería y saber qué deseas para tu futuro para que no te enredes con personas que no son para ti. Te llega dinero extra por prima vacacional y bono de trabajo. Tendrás algunas preocupaciones porque un familiar estará un poco enfermo, por eso trata de estar al pendiente de tu familia. Tendrás una sorpresa muy agradable este viernes por amores nuevos y apasionados. Te proponen poner un negocio de ventas de celulares o electrónica. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 11 y 47, tus colores son morado y blanco. Cuidado con los deportes extremos, sé un poco más precavido.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Este viernes arreglarás cosas de tu trabajo y tendrás exámenes de tu carrera universitaria. Necesitas estar ocupado para que tu energía se renueve más rápido y así no tengas pensamientos negativos. Tendrás dinero extra y te pagan una deuda, trata de ahorrarlo. Pones mayor atención a tu cuidado personal y sigues una dieta porque necesitas verte de lo mejor en esta primavera. Eres muy fuerte y siempre te buscan tus familiares y amigos para poder salir adelante, trata de siempre dar el mejor consejo. Será un fin de semana de muchos eventos sociales, así que prepárate para unos días de diversión. Haces tu maleta porque abril será de muchos viajes. Tus números de la suerte son 19 y 50, tus colores el naranja y rojo. Tendrás una sorpresa el viernes que será muy agradable para ti en cuestión de un trabajo nuevo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana con muy buena suerte en todo lo relacionado con el trabajo y proyectos internacionales, trata siempre de ver qué te conviene más para tu futuro. Trata de controlar tu carácter explosivo y dejar que las energías negativas se vayan de tu vida. Decides cambiar tu coche por uno más reciente. Cuídate de problemas del estómago e intestino, lleva una dieta más saludable. Sales de viaje para estar contacto con la naturaleza, recuerda que tu signo siempre necesita el aire puro para renovar sus energías positivas. Haces planes para irte de viaje este mes de abril con tus amigos en Semana Santa. Tus números de la suerte son 17 y 30, tus colores de la fortuna son rojo y amarillo, úsalos más en tu ropa para que tengas mayor felicidad. Un amor de Aries o Virgo te hablará de formalidad y relación estable.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para este fin de semana tus números de la suerte son 07 y 15, y tus colores de la fortuna son azul y rojo fuerte. Un amigo te pedirá dinero prestado, te recomiendo que no accedas y solo lo aconsejes para que su negocio mejore. Viernes de buena actitud para salir adelante y poner en orden tus planes. Tu signo es muy fuerte y siempre logra todo lo que se propone, te aconsejo hacer una lista de todas tus metas y empezar a llevarlas a cabo. Tendrás un sábado de buenas noticias y sorpresas amorosas, tomas un curso de natación y haces más deporte. Ten cuidado con problemas de vicios y modérate con el alcohol y tabaco. Tendrás una fiesta el sábado y decides comprarte ropa para cambiar de look. Debes tener más paciencia en el trabajo y siempre tener la mejor disposición, sobre todo porque es cierre de mes.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes tomarás decisiones en tu vida para crecer, recuerda que son tiempos de dejar todo lo que no es para ti y avanzar. Ten por seguro que llegará la persona indicada en el amor, solo no te desesperes. Te harán una propuesta para salir de viaje con tus amigos y será en Semana Santa, debes ir porque te ayudará a sentirte mejor. Tendrás mucho trabajo este fin de semana y decides dedicarle más tiempo a tu negocio. Te pones a dieta y haces más ejercicio para verte de lo mejor en la primavera y mejorar tu autoestima. Tendrás un golpe de suerte el domingo y será con los números 04 y 88, tus colores son amarillo y blanco. Un amor prohibido te buscará este fin de semana, pero solo para sexo, no será nada formal. Acudirás a un convivio familiar. Ya no seas rencoroso, mejor ve al mar para purificar tu energía.