Mhoni Vidente: horóscopos del fin de semana del 14 al 16 de abril

Mhoni Vidente te dice qué puedes esperar para este fin de semana en el trabajo, también quién será tu amor más compatible de los signos del zodiaco. Además sabrás cuáles son tus números de la fortuna y colores de la abundancia para que la fortuna esté de tu lado estos días que vienen.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tres días de tener la buena suerte de tu lado, recuerda que el elemento de tu signo es el fuego y eso te vuelve más extremista, trata de relajarte y concéntrate en tu ámbito laboral. Este viernes recibirás una propuesta de trabajo mejor pagada, trata de analizar mejor todas las oportunidades para que tengas mayores ingresos. Se juntarán los astros para ayudarte en el amor, recuerda que tus signos más compatibles son Capricornio, Géminis y Leo, así que no dudes en dejar entrar el amor a tu vida. Sábado de curso de actualización de tu carrera universitaria, y ya no le digas “no” al ejercicio. Tu punto débil es el estómago, trata de llevar una buena alimentación y régimen de ejercicio. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 09. Trata de usar más el color azul para que estimules la suerte.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de estar muy pensativo por lo que estás viviendo, recuerda que tu signo es muy extremista, a veces está muy alegre y otras triste, encuentra un equilibrio y practica ejercicio para alimentar tu espíritu y las buenas energías. Tendrás una junta de trabajo este viernes y una revisión de tus jefes, trata de estar muy atento a todo lo que te pidan laboralmente para que no tengas ningún problema. Recibirás un dinero extra por la venta de un coche. Ten cuidado con los chismes, trata de no platicar de más tu vida sentimental. A los Tauro que están solteros les vendrá un amor del signo Aries, Tauro o Virgo que será muy compatible. Aprende a conocer a tu pareja poco a poco y no seas tan intenso en la relación. Vendrá un golpe de suerte con los números 05 y 27. Usa mucho los colores amarillo con rojo, eso te ayudará a tener más suerte en todo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vivirás un viernes de muchas tareas pendientes y exámenes de tu escuela universitaria, trata de administrar más tu tiempo para que no te veas presionado. Acude con tu médico para que te hagan un chequeo de todo tu sistema sanguíneo. Llegará una propuesta de trabajo para los fines de semana, solo trata de fijar bien tu salario para que después no tengas ninguna dificultad de pagos. Harás unos cambios en cuestión de actitud y eso te ayudará a estar mejor en cuestión de ánimo. Tu mejor compatibilidad para el amor será con los signos Aries, Virgo y Escorpión, con los que encontrarás el amor verdadero. Trata de quitar de tu vida los vicios y el alcohol. Empezarás un régimen de ejercicio y alimentación para que te veas de lo mejor. Vendrá un golpe de suerte con los números 06 y 14. Trata de usar más el color blanco, estimulará tu suerte.

Cáncer

Tres días de suerte para tu signo, así que no dudes en jugar los números mágicos que son 07 y 21. Usa más los colores amarillo y azul, eso te ayudará a tener grandes premios en la lotería y juegos de azar. Viernes de estar reacomodando todo lo que tienes en planes y saber que vas a reinventarte. Tu signo es el viajero del Zodiaco y después de la pandemia empezarás a viajar otra vez. Recuerda que tu signo necesita de una buena administración de su tiempo para que puedas realizar todo lo que necesitas en tu ambiente de trabajo y estar mejor. Recibirás una invitación por parte de un amor nuevo y recuerda que tu mejor compatibilidad será con Aries, Leo y Capricornio, así que no lo dudes y deja entrar el amor a tu vida. Domingo de actualizar tu papelería de impuestos y pagos.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de estar con mucha fuerza interior para salir adelante de cualquier contingencia, recuerda que tu signo tiene de elemento el fuego y eso te vuelve un luchador incansable de la vida. Vendrá una propuesta de negocio, acéptala, te irá de lo mejor. Recuerda que el amor se da sin límites y no tienes que comprarlo, así que no te dé miedo estar un tiempo solo y deja esa pareja que no es para ti. Ten en mente que te mereces la persona ideal en tu vida amorosa, por eso ábrete a conocer nuevas personas. Comienza a tomar un curso de idiomas. Te vendrá un golpe de suerte este sábado con los números 15 y 30, recuerda que el signo Leo vino a este mundo a proporcionar bienestar y ser un líder empresarial. Evita los chismes o confrontaciones en tu ambiente de trabajo, es mejor que te desarrolles en un ambiente de armonía.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un viernes de reacomodar tu casa y papelería personal, recuerda que el signo se caracteriza por ser muy ordenado y siempre estar al día con sus pendientes. Habrá una junta laboral para cambios de proyectos, será un día muy intenso y con energías cruzadas, así que evita pelear. Te invitarán a una cena y cumpleaños de un amigo, asiste, te vas a divertir y recuerda que en la vida no todo es trabajo y también necesitas quitarte el estrés. Sábado de tomar un curso de superación personal y en el amor conocerás personas muy compatibles con tu signo. Un familiar te buscará para pedirte un favor económico. Vivirás un golpe de suerte el domingo con los números 02 y 23, recuerda que tu signo tiene un don especial para hacer dinero y buen ojo para los negocios. Tendrás un fin de semana para reacomodar tus sentimientos

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana para dejar a un lado el estrés y pasarla de lo mejor con tus seres queridos. Viernes con complicaciones en el trabajo, trata de relajarte y no caer en provocaciones de tus jefes, recuerda que Libra tiene la mecha corta y eso te hace explotar muy rápido. Es mejor pensar dos veces lo que vayas a decir. Cuídate de problemas de huesos y caídas, debes ser más precavido. Te viene un golpe de suerte con los números 11 y 66, tus colores son blanco y azul. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un nuevo amor. Ya no te enojes por lo que dicen de ti, tu energía es muy fuerte y eso te ayuda a defenderte de las envidias. En el amor, seguirás soltero, solo conociendo personas, pero sin compromiso. La cualidad de tu signo es que eres el trabajador incansable, eso te ayuda a crecer económicamente.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes de cambios en tu trabajo, este mes es muy importante para tu futuro, por eso necesitas ordenar todo lo que tienes pendiente para estar al día. Tomas un curso en línea los fines de semana para estar actualizando de tus estudios universitarios. Cuídate de problemas de nervios, lo más importante en la vida es la salud. Tendrás dinero extra este sábado con los números 08 y 17, tus colores son verde y café. No platiques tanto tus logros para que no levantes envidias. Quienes tienen pareja pasarán unos días llenos de amor y estabilidad. El domingo te enfocarás en arreglar tu casa. Escorpión siempre tiene que ser libre en su vida, por eso ves el divorcio como una opción, pero si vives en pareja trata de no pelar y tener un poco de comprensión para arreglar todo a tiempo y evita el dolor de la separación.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Fin de semana con mucho trabajo y para arreglar asuntos personales, tu signo es el que siempre resolverá los problemas familiares. El viernes pondrás en orden todos tus papales del trabajo y aplicarás para un proyecto laboral nuevo. Recuerda que lo más importante en una entrevista es solo contestar lo que te pregunten y vestirte de colores fuertes. Haces trabajos por tu cuenta para tener dinero extra. Te viene un golpe de suerte con los números 17 y 29. Siempre quieres sentirte útil, cuando no puedes entras en una depresión muy fuerte, por eso tu signo necesita siempre estar activo, más en lo que gusta hacer, como trabajar en áreas de comunicación. Eres muy apasionado y sexual, pero con una disposición insegura y celosa, por eso necesitas tener a la pareja ideal a tu lado y mejor si es de Aries o Virgo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números de la suerte para este fin de semana son 21 y 33, tus colores de la fortuna: amarillo y rojo. Estos próximos días serán de muchas fiestas, trata de no excederte con el alcohol y comida para que después no tengas cruda moral o arrepentimientos. El viernes analizarás un cambio de actitud contigo mismo, no puedes pasar toda tu vida pensando en lo que pudieras haber hecho, es tiempo de poner más fuerza a tus proyectos y así lograr el éxito que te mereces. Discutirás con tu pareja y será por cuestiones económicas, trata que tu vida amorosa no se centre en eso y deja que fluya más el amor. Para limpiar tu alma te recomiendo ir a caminar, meditar y así recuperar tu tranquilidad emocional. Cuidado con los chismes entre amigos, recuerda no platicar todo y ser más discreto para que no te roben la energía.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes tendrás mucho trabajo y juntas de última hora porque habrá cambios muy importantes para la asignación de nuevos puestos. Con todo esto te irá muy bien, así que sigue con esa buena actitud y sé un profesional en todo lo que realizas porque ya te va a llegar tu recompensa. Recuerdas mucho a alguien que ya no está contigo, trata de cerrar ese círculo amoroso y avanza en tu vida sentimental. Te invitan a salir de viaje estos días. Eres muy bueno para hacer dinero, pero también para gastarlo, así que aprende a ahorrar para un futuro. Te busca un amigo para invitarte a una boda. Decides vender tu carro o cambiarlo por uno más reciente. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 01 y 25, tus colores son el negro y verde. No prometas lo que no vas a cumplir, sobre todo en cuestiones de pareja.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La buena energía alrededor se hará presente este fin de semana, por eso este sábado verás reflejada la abundancia, por eso te recomiendo que te pongas mucho perfume y algo de color rojo o morado para acrecentar la suerte. Serán días de mucha convivencia con tu pareja amorosa, por fin decides formalizar. Este viernes será de mucho trabajo y firmarás un nuevo contrato de trabajo que te dejará prosperidad, solo trata de cuidarte de los chismes y de no platicar tu vida privada. Tendrás un golpe de suerte y será con los números 16 y 22. Cuídate de problemas del riñón e infecciones, trata de ir con tu médico. No te aceleres tanto en tu vida, recuerda que tu signo siempre quiere todo al instante, no olvides que todo llega en su momento, así que ten calma. Sábado para tomar un curso de idiomas o administración.