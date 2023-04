Mhoni Vidente: horóscopos de la semana del 17 al 20 de abril

Descubre qué te depara en el amor con las mejores predicciones de Mhoni Vidente, así sabrás cuáles son los ritos que debes seguir para que la fortuna te sonría. Conoce cuáles son tus números de la suerte para que los uses en los juegos de azar y descubre tu carta del tarot.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mago”, por lo que son tiempos de crecimiento en todas las formas de vida y deberás aplicarte para tener lo que deseas. Tu día mágico será el lunes, tu color de la abundancia el naranja y tus números de la suerte 06 y 11. Vendrán días para cerrar negocios nuevos y aventurarte a crear nuevos rumbos laborales. Recuerda que te sigue la buena suerte en todo lo económico, así que aprovecha y realízate más en cuestiones personales. Trata de decirle a esa persona tan especial lo que sientes y queden como amigos si ya no pueden ser pareja, verás que te quitarás un peso de encima. Acude con tu médico y quítate ese malestar de tu pierna o de neuralgia. A los Aries que están solteros les vendrá un amor nuevo del signo Géminis o Capricornio que será muy compatible, vivirán grandes momentos.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del “As de Bastos” en el horóscopo del tarot, por lo que deberás tomar las decisiones que te harán crecer en todo lo que deseas. Cuídate de problemas económicos, trata de ser más organizado en tus gastos. Tu mejor día será el martes, tus números mágicos 07 y 13, y tu color el azul fuerte. Serán días de mucho trabajo y estar en actualización en tu puesto, no debes estresarte o ponerte de mal humor. Terminarás una relación de pareja y decidirás estar un tiempo en soledad y crecer en lo personal. En tu trabajo y escuela vendrán algunos problemas de tus compañeros, pero nada fuerte, solo malentendidos. Tendrás una nueva oportunidad laboral y también suerte en juegos de azar. Cuídate de problemas de intestino y estómago, recuerda que nosotros somos lo que comemos, así que trata de tener una buena alimentación y ejercicio.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Torre”, por lo que es tiempo de construir un patrimonio para tu futuro y de organizar mejor tu tiempo. Cuidado con los chismes, sé más discreto en tu vida privada. Tu día mágico será el miércoles, tus números de la suerte 05 y 14, tu color de la abundancia es el rojo intenso. Serán días de estar con buenas noticias alrededor de tu trabajo y negocio, por fin reconocerán tu desempeño laboral. Pensarás mucho en alguien que se fue de tu lado y es normal, recuerda que tu signo es muy difícil que se desprenda de personas. Recibirás un dinero extra por tus utilidades o la venta de un coche, trata de invertir en tu casa o departamento, eso te servirá mucho en tu futuro. Recuerda que tu signo tiene los dos polos del cerebro muy abiertos y eso te vuelve una persona con mucha astucia.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Juicio” en el horóscopo del tarot, por lo que es tiempo de arreglar todos tus asuntos legales y personales. Te indica que no debes ser tan inmaduro en las relaciones de pareja y saber construir y no destruir a tu compañero sentimental. Vendrán días de buenas energías alrededor de tu signo, tendrás buena suerte en todo lo relacionado con cuestiones de firma de contratos nuevos. Recibirás una invitación para salir de viaje, harás el trámite de un crédito bancario para un departamento. Ten cuidado con los celos, trata de no controlar tanto a tu pareja para que después no caigas en pleitos sin razón. Para los Cáncer que están solteros vendrán días de conocer personas muy compatibles. Comenzarás una nueva etapa de estudios universitarios que te dará muchos triunfos en el futuro.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Sol”, en el horóscopo del tarot te indica que brillarás sin límites. Cuídate del mal de ojo y las brujerías, tu signo es uno de los más perseguidos por estos sentimientos. Tu mejor día será el lunes, tus números mágicos 01 y 23, y tu color de la abundancia el amarillo. Vendrán días de estar con muchas preocupaciones personales, recuerda que eres el segundo signo de fuego y eso te convierte en el pilar de tu casa, no caigas en estrés, recuerda que lo mejor que puede hacer tu signo para liberar las energías negativas es el ejercicio. En cuestiones amorosas, estarás de lo mejor con tu pareja, serán días de mucha compatibilidad y pasión. A los Leo que están solteros les vendrá alguien del signo Sagitario o Capricornio que hablará de formalidad. Deja atrás todo lo negativo para que llegue la abundancia.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “El Loco”, que sin duda es la mejor. Te llegará la abundancia en todos los sentidos, pero también te recomiendo no caer en situaciones de soberbia y ser más humilde. Tu día mágico será el lunes, tus números de la suerte 02 y 21, tus colores de la abundancia verde y rojo. En cuestiones de trabajo, vendrá una revisión laboral, así que trata de poner en orden todo lo que tengas pendiente. Recuerda que no debes confiar tanto en tus compañeros de trabajo porque tarde o temprano te van a traicionar. Serán días de recordar un amor del pasado, trata de quedar en paz y vuelve a enamorarte. No caigas en provocaciones de pleitos laborales, toma las cosas de quien viene. Trata de empezar un negocio propio y verás que te irá de lo mejor. Recibirás una papelería de residencia o visa americana.

Signo Libra

En el horóscopo te salió la carta de “El Emperador”, significa que eres el más calificado para crecer en lo profesional, toma el control de todo lo que quieres realizar y verás que tendrás grandes oportunidades y más ingresos. Tu mejor día será el martes, tus números mágicos el 04 y 33, tus colores el blanco y azul fuerte. Vienen en puerta buenos proyectos y cierre de contratos, la abundancia tocará tu puerta. Ya no extrañes el amor, si realmente lo quieres, búscalo; el orgullo a veces no es tan bueno y necesitas quedar en paz contigo mismo. Libra es el más buscando porque es una buena pareja y representa la estabilidad. Arreglas asuntos legales, eso te ayudará a estar más tranquilo. Ya no seas tan determinante con tus amistades, recuerda que ser amigo es incondicional y no se pueden poner condiciones.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para esta semana tu carta es “La Estrella”, lo que te augura oportunidades para tener el triunfo en tus manos, pero deberás ser discreto para que no te llenes de energías negativas y puedas lograrlo. Tu mejor día será el miércoles, tus números de la suerte son 08 y 60, tus colores de la abundancia el verde y amarillo. Tendrás dinero extra para pagar tu tarjeta de crédito. Te sientes impotente cuando no puedes hacer las cosas como tú quieres y empiezas a sentirte mal, una de tus debilidades es ser controlador, así que relájate. Tu compatibilidad en el amor será con Cáncer, Aries y Piscis. Conseguirás negocios que te dejarán mayor prosperidad, lo negativo es que debes tener cuidado en cuestiones de robos o perdidas, te recomiendo tener más cautela en las calles. Cuídate de problemas de infección de ojos u oídos.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tu día mágico será el jueves, tus colores amarillo y verde, y tus números mágicos el 19 y 66. Tu carta es el “As de Oros”, significa que la suerte es tuya. No trates de cambiar o controlar a las personas, ya no seas tan intenso. Ten cuidado con los chismes en tu trabajo, protégete con un limón en tu bolsa. Te llegará un amor de Aries o Leo y hablará de darte mucha seguridad y protección. Te llega un bono por ventas o las utilidades. Un amor del pasado te extraña, trata de hablar y cerrar ese círculo. Viene una gran sorpresa laboral estos días. Cuida mucho a tu familia, recuerda que eres uno de sus pilares. Hablas con un médico para una operación estética que saldrá de lo mejor, la mejor inversión es uno mismo. Te compras ropa y zapatos, y cambias tu celular y el plan de pagos por uno más económico.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo te tocó la carta de “El Ermitaño”, así que son tiempos de madurar para que no te dejes llevar por tus impulsos que alejen a las personas que te quieren. Trata de adminístrate mejor y sigue adelante con tus proyectos. Tus números de la suerte son 09 y 30, tus colores café y azul, y tu día mágico es el viernes. Cruzas por una etapa de inestabilidad, necesitas tener paciencia ya que estas energías encontradas pasarán y volverás a ser el mismo. Recibes el pago de tus utilidades o te dan un bono. Sigues arreglando tu casa y comprando muebles para remodelarla. Pagas deudas de tu tarjeta y te pones al corriente en tu economía. Te compras ropa y tenis para seguir con tu rutina de ejercicio. Sabrás del divorcio de un familiar y lo apoyarás en este proceso. Un amor regresa a ti, y eso te dará mucha felicidad.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te llega dinero extra por utilidades y comisiones, trata de ahórralo. Eres el consejero del Zodiaco y eso hace que siempre te pidan opinión sobre problemas amorosos. En el horóscopo te salió la carta de “El Mundo”, significa que te debes preparar para conquistar lo que deseas. Es momento de viajar y cambiarte de lugar de residencia para que muevas tus energías. Solo ten paciencia que todo se dará, trata de ser constante. Tu día mágico es el miércoles, tus números de la fortuna el 15 y 31, y tus colores naranja y blanco. Días de mucho trabajo y juntas con tus jefes para hacer cambios en tu entorno laboral. Un amor resentido te busca para quedar en paz contigo. Cambias de trabajo, son tiempos de crecer profesionalmente. Esta es tu mejor época del año, si tienes oportunidad, ve a la playa para que renueves tus energías.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo te salió la carta “La Templanza”, esto implica que no dejes volar tu imaginación porque a veces piensas lo que no es. Si tienes dudas del trabajo o en el amor, enfrenta la situación y pon en claro lo que sientes. Días de mucho trabajo y juntas para nuevos proyectos, solo ten cuidado con tus compañeros que te tienen envidia. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 18 y 55, y tus colores rojo y azul. Piscis sufre mucho de depresiones por ser el signo más sentimental. Ya no pelees con tu pareja, pero recuerden darse un espacio para que no se sientan presionados. Será una semana de amores nuevos y compatibles, recuerda que siempre te llega el amor sin buscarlo. Te busca un amigo para invitarte a un negocio que te va a dejar más ingresos, recuerda que el amor no se compra, se da, y amistad es incondicional.