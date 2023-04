Mhoni Vidente: horóscopos del fin de semana del 21 al 23 de abril

Para este fin de semana, Mhoni Vidente te dice qué puedes esperar para tu trabajo, también quién será tu amor más compatible de los signos del zodiaco. Además sabrás cuáles son tus números de la fortuna y los mejores rituales que puedes seguir.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En este fin de semana, con la influencia del eclipse solar del día 21 de abril, habrá muchas energías encontradas, es decir, debes tener cautela en todo lo que realices. Recuerda que a tu signo lo domina lo impulsivo y eso te hace más vulnerable ante los demás, pero este eclipse te traerá abundancia económica y nuevas relaciones de pareja. Vístete de colores fuertes como naranja y rojo. Recuerda que no debes de caer preso de las envidias y chismes que te rodean. Te buscará un amor del signo Capricornio o Géminis, así que trata de quedar en paz. Tus números de la suerte serán 07 y 13, el viernes trata de usar ropa de color fuerte y mucho perfume. No caigas preso de los vicios o el alcohol, trata de controlar todo en tu vida y mejor practica ejercicio y aplícate para los buenos hábitos.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El eclipse solar del 21 de abril incide en que es tiempo de llevar a cabo todo lo que deseas para tu futuro, solo trata de ser constante y nunca olvides que hay ser humildes y no caer en la soberbia que envenena tu espíritu. Tendrás grandes regalos por tu cumpleaños y te reunirás con tu familia para festejar. Te recomiendo que este día prendas una vela blanca y te pongas mucho perfume en la nuca para que te protejas de cualquier problema. Cuídate de problemas de nervios y estrés, trata de seguir con el ejercicio al aire libre, eso te ayudará a estar más tranquilo. Tus números de la suerte serán 05 y 31. A los Tauro que están en pareja, se darán un espacio en la relación para que puedan autosanar de todos sus problemas del pasado. A los Tauro que están solteros, serán días de muchos amores nuevos y compatibles con tu signo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Son tiempos de crecer en cuestión de tu patrimonio y economía, de acuerdo con el eclipse solar del día 21 de abril, solo trata de ser más discreto en todo lo que vayas a realizar y no cargues con problemas que no son tuyos. También, este eclipse puede afectar a tu signo en el sistema nervioso y en tu salud, es decir, deberás estar atento a las molestias de tu cuerpo para que no te enfermes. Vendrá un amor del signo Escorpión o Piscis que será muy compatible contigo, así que no desaproveches la oportunidad de enamorarte. Los Géminis que están en pareja deberán tener paciencia y confianza. Tendrás un golpe de suerte el día 23 con los números 14 y 23. No platiques todo lo que tienes en planes, recuerda que Géminis tiene el coraje y audacia de siempre llegar a las metas que se propone en la vida.

Cáncer

Este eclipse solar del día 21 de abril ayudará a sanar las heridas del corazón y te llenarás de energías positivas para poder reinventarse y por fin dejar lo negativo atrás. Son tiempos de cambios en lo laboral, eso te ayudará a sentirte con más fuerza económica. El eclipse solar marcará en tu vida el inicio de una nueva etapa de prosperidad y abundancia, por eso te recomiendo prender una vela amarilla y usar algo de oro para atraer más la suerte. Ya no busques el amor, deja que el amor te encuentre a ti que estos días serán de mucha convivencia con personas nuevas y compatibles, así que trata de vestirte de rojo y usar mucho perfume para decirle sí al amor. Tendrás un golpe de suerte el día 23 de abril con los números 03 y 71, no dudes en jugar la lotería.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El eclipse solar te indica que ayudará a que te paguen el dinero que te debían y el cierre de contratos nuevos que te dejarán más abundancia. También, te recomienda hacer una dieta y ejercicio para que te veas de lo mejor, en este tiempo te funcionará muy bien, solo ten cuidado con los fraudes y cheques que firmarás. Te recomiendo prender una vela blanca el día 21 y usar algo de plata para cortar esa corriente de energía que te pueda rodear. En el amor, serán unos días de mucha pasión y te enamorarás de tu pareja. Para los Leo que están solteros, serán unos días de amores apasionados y fugaces. Tendrás un golpe de suerte el día 22 con los números 08 y 21. Ten cuidado con los accidentes, sé más precavido en las calles. Un compañero de trabajo te tiene mala fe y envidia, trata de cuidar bien tu desempeño laboral.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El eclipse solar del día 21 de abril te ayudará a tomar decisiones importantes que te harán crecer más en lo profesional, así que no dudes en hacer los cambios que tengas en planes para progresar, se te dará muy fácil. Recuerda que este eclipse dará un efecto de tristeza a tu signo, por eso te recomiendo prender una vela de color rojo y usar agua bendita en la nuca hasta que esta energía negativa pase. Por eso, debes mantenerte con toda la buena actitud en todo lo que realices. Ten cuidado con las caídas o accidentes, sé más precavido. Tendrás un golpe de suerte el día 23 con los números 07 y 20. El signo Virgo es uno de los más compasivos y tiernos del zodiaco, su amor a la vida los hace ser grandes líderes y con dones de admiración a la belleza humana, por eso casi siempre Virgo busca el amor verdadero.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El efecto del eclipse solar indica que tu signo entrará a una etapa de realización en cuestión de desarrollo personal, son tiempos de poner un negocio propio y crecer en tu economía. Este eclipse también te traerá la curación de cualquier enfermedad que padezcas en estos momentos, por eso te recomiendo ponerte un listón rojo en la muñeca izquierda amarrado con tres nudos y prender una vela blanca para cortar todo lo negativo. Tendrás muy buenas oportunidades de trabajo, así que si tienes necesidad de cambiarte debes hacerlo o puedes pedir un aumento de salario porque lo vas a conseguir. En cuestión amorosa, serán días de cerrar círculos con amores del pasado y abrir las puertas a tu vida. Sigues con la dieta y ejercicio que hace que te veas de lo mejor, tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 16.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Son tiempos para la llegada de dinero a tu vida por medio de juegos de azar o la venta de algún bien, como una casa o coche. Debes de aprovechar esa corriente de abundancia y así hacer unos cambios importantes para estar mejor. Te recomiendo que prendas una vela amarilla este 21 y te pongas ropa nueva o estrenes zapatos, ya que eso te ayudará a que la abundancia esté más tiempo contigo. Días de estar con mucho trabajo y nuevos proyectos laborales. Te viene un golpe de suerte el día 23 con los números 06 y 17. Los Escorpión que están solteros seguirán un tiempo sin pareja, pero saldrán mucho a divertirse, los que están casados estarán de lo más estable en su vida de pareja. Recuerda que estás lleno de vitalidad, eres dinámico y con tendencia a la acción y el deporte y tu mejor pasatiempo es salir de viaje.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Este fin de semana tendrás mucha estabilidad emocional por fin, encuentras a la persona indicada para ser feliz y los que están en pareja tomarán la decisión de procrear. Te recomiendo que prendas una vela amarilla y te pongas mucho perfume este día 21 para así cortar las energías negativas. Decides cambiarte de casa o irte a vivir a otra cuidad para iniciar de nuevo. Preparas una clase para tu carrera universitaria. Te regalan un perfume o reloj, recuerda que cualquier día es bueno para otorgar. El lema del sagitario es crecer y saber vivir en plenitud y tu personalidad es ser sencillo, emotivo y sensible, representa una vida sin tapujos y sin preocupaciones al qué dirán. Tu tendencia es ser natural y muy artístico, sabes pintar tu vida de imaginación y aventuras. Tus números de la suerte son 08 y 19.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El eclipse solar te afectará mucho en cuestiones amorosas y afectivas, ya que pelearás con tu pareja o personas muy cercanas. Por eso te recomiendo tener calma y paciencia porque también llegará la reconciliación con una persona especial y la llegada de un proyecto nuevo de trabajo que te dejará más ingresos económicos. Capricornio es la cabra del zodiaco y esto te hace estar constantemente a la defensiva ante los demás, pero con el eclipse será más notoria tu forma de ser. Días de pagos de colegiaturas o tarjeta de crédito. Tendrás un golpe de suerte el día 23 con los números 00 y 27. Tienes una mentalidad abierta y vanguardista, tu carácter tan fuerte te hace valiente para enfrentar los problemas, por tu gran sentido del humor eres el mejor amigo y sin duda el mejor amante de tus parejas sentimentales.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana vendes tu coche o decides mandarlo arreglar. Cuida lo que comes, recuerda que tu punto débil es el estómago. Los Acuario que están en pareja tendrán problemas de celos o infidelidades. Te invitan a salir de viaje estos días. Tus números de la suerte son 15 y 40 y tus colores el azul y blanco. El eclipse solar dice que no tengas miedo al qué dirán, sigue así de autentico y nunca dudes en encontrar la felicidad. El día 21 de abril habrá un cambio positivo en lo laboral, son tiempos de mover la energías hacia la prosperidad, recuerda que la decisión está en ti, es muy importante enfocarte en todo lo positivo que quieres realizar y no dejar que los rencores llenen tu vida. Te recomiendo ponerte un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos y dejarlo allí hasta que se caiga solo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estás en una etapa de transformación hacia lo positivo, vendrán nuevos pensamientos y cambios de actitud. Recibes una sorpresa económica y la invitación de salir de viaje por parte de un amor nuevo. Este eclipse solar traerá para la buena fortuna. Les recomiendo que se corten el cabello el día 21 y usen mucho perfume para que corten cualquier energía negativa que los rodea. Piscis es el signo más místico e intuitivo del zodiaco y todos los fenómenos naturales le afectan mucho para bien o mal. Quienes están en pareja tendrán unos días de mucha comprensión y estabilidad emocional. Los soltero encontrarán personas muy compatibles. Haces unos pagos de tarjeta de crédito y de coche. Tendrás un golpe de suerte el día 23 con los números 08 y 29. Te llega una propuesta de negocio, acéptala porque te irá muy bien.