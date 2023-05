Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 5 al 7 de mayo

El fin de semana ya está aquí y Mhoni Vidente nos dice qué podemos esperar en el amor y la fortuna. Ella nos dirá cuáles son tus números de la suerte y colores de la abundancia para que reine la prosperidad. Nuestra vidente favorita también revelará cuál es nuestra carta del tarot para estos días.

Aries

Tu frase de este día es: “¡No me toquen ando chida/o!”, por lo que tu signo está preparado para ser grande en todo lo que se proponga, pero debe cuidarse de su soberbia y no caer en delirios de grandeza. Vendrán días mágicos para reinventarse y sacar lo mejor de ti, más porque los astros estarán a tu favor, solo debes ser más discreto con tus éxitos para no despertar la envidia de los que te rodean. Es tiempo de madurar y empezar a ver por tu futuro personal, así como la disposición de formar una familia, decide cuál de tus amores es el correcto para tener un hogar y deja de aventurarte constantemente con más personas. El 7 de mayo será un día de buena suerte para tu signo con los números 23 y 40. Trata de usar más el color rojo, eso te traerá más abundancia en tu vida.

Tauro

“¡Cuánto tengo y cuánto valgo!”, es tu frase de este fin de semana. Recomiendo a los Tauro estimular más lo espiritual en su vida y aprender que las personas valen por sus buenas acciones. Sigues de cumpleaños y eso hace que las energías positivas te rodeen con más fuerza. Sin duda, tu signo está en unos días de abundancia y estabilidad emocional, pero nunca debes confiarte de nada. Recibirás la invitación para salir de viaje con tus amigos, hazlo, eso te ayudará a renovar las energías. En el amor, trata de olvidarte de esa persona que no era para tí, lo más importante es quererte primero a ti y así aprender a amar a alguien más. Tu mejor día será el 5 de mayo con los números 7 y 23. Usa más el color amarillo para que venga más abundancia a tu vida. No caigas en chismes y provocaciones de gente a tu alrededor.

Géminis

Tu frase de este día es: “¡Mírame, que estoy presente!” y te describe muy bien, tu signo siempre necesita la aceptación de los demás y el reconocimiento de todo lo que realiza para sentirse grande, pero te recomiendo no caer en este tipo de súper ego y estimular más la bondad y acciones positivas hacia los demás; de esta forma lograrás tener lo que tanto deseas: ser visto y reconocido por los que te rodean. Ten cuidado con tu pareja, se están distanciando, trata de platicar y si ya no hay amor, es mejor darse un tiempo y quererte más. Tu mejor día será el 6 de mayo con los números 19 y 30. Trata de usar más el color azul para atraer abundancia a tu vida. Vivirás un fin de semana de mucha diversión y estarás muy conquistador con amores nuevos, ábrete a nuevas oportunidades en cuestión de amor.

Cáncer

“¡Reinvento mi cuerpo, equilibro mi ambición y disfruto de la vida!”, es tu frase del día, tendrás que ponerla en práctica para tener el mejor vivir y la serenidad que tu mente necesita. Equilibra tu ambición para que no te veas envuelto en solo hacer dinero y tener reconocimiento, sin dejar a un lado tu vida sentimental y sobre todo disfrutar de lo mejor. Es momento de dejar lo negativo atrás y reinventarte en mente y cuerpo. Si ese amor te dejó, ya no pidas volver, llénate de amor propio que pronto vendrá una pareja que sea compatible contigo. Recuerda que las parejas son para construir, no para destruir. Tu mejor día será el 7 de mayo con los números 14 y 50. Trata de usar más el color verde, eso te traerá más abundancia en tu vida y arriésgate a jugar la lotería este fin de semana.

Leo

Tu frase de este día es: “¡Aquí está su líder, sabiduría ante todo lo que realice!” y, sin duda, estas palabras le caen como anillo al dedo a tu signo de fuego, pues eres todo un líder en toma de decisiones y siempre los que te rodean te ven como un maestro y un gran líder para seguirte. Tendrás que poner en práctica la sabiduría y siempre decir y hacer lo mejor para tu persona. Eres muy bueno en puestos políticos y de administración. Vendrán días de estar con buenas sorpresas económicas y más porque te pagarán un dinero que te debían. Llegará el amor verdadero del signo de aire, el cual será compatible contigo. Ten cuidado con los problemas de chismes con tus compañeros de trabajo. Tu día de la suerte será el 5 de mayo con los números 17 y 66. Trata de usar más el color rojo para estimular la prosperidad.

Virgo

“¡No debo sabotear mi propia felicidad!”, es la frase de tu signo, que siempre busca la perfección en todo lo que realiza y luchará por el éxito en la vida; por lógica siempre lo consigues, pero tienes un gran problema mental, es decir, cuando tienes la felicidad y el amor en tu vida, te autosaboteas y no te crees merecedor de ello. Necesitas trabajar en tu mentalidad y ser menos dramático. Acepta lo que viene. Te invitarán a salir de viaje y eso te hará sentir de lo mejor, el amor por fin llegará a quedarse en tu vida y eso te dará la estabilidad que necesitas. Cuídate de problemas de nervios y estrés, relájate y medita un poco. Deja de lado el celular y las redes sociales, que solo te quitan tu tiempo. Tu día de suerte será el 6 de mayo con los números 21 y 39. Usa más el color naranja para la abundancia.

Libra

Tu frase para este fin de semana es: “Tomaré la decisión adecuada y lograre mi éxito”. Para tu signo este es un gran mensaje para que puedas lograr lo que tanto deseas, como el reconocimiento de los demás y tener una pareja estable para tu vida sentimental, porque esto se te dificulta. En estos días te llegará una solución a todos los problemas que se te presenten. Sin duda eres el mejor abogado y psicólogo porque siempre tienes la respuesta adecuada a todas las preguntas y consejos que te piden. Ten cuidado con problemas de salud, recuerda que es importante mantenerte saludable en todo momento. Un amor de Aries o Géminis te buscará para tener una relación sentimental estable. Tus números de la suerte son 7 y 22, tu mejor día el 5 de mayo. Trata de usar más el azul y rojo, eso ayudará a estimular la suerte.

Escorpión

“Aprenderé los valores del amor y del dinero, mi mente será mi equilibro”, esa es tu frase para estos días. Eres uno de los grandes pensadores del Zodiaco y siempre vas a buscar el bienestar propio y de los que te rodean. Pero tu terquedad en situaciones perdidas te hacen a veces ser una persona intolerante y sin valores, por eso esta frase te dice qué hacer y cómo desarrollar tu vida y sobre todo tener equilibro mental para no caer en la ambición desmedida del poder. Sin duda, eres un signo sexual que antepone el placer al amor, por eso debes ser más sentimental y buscar una pareja que te haga sentir pleno. Si planeas irte a vivir solo, eso te ayudará a sentirte pleno en tu entorno. Tu mejor día será el 7 con los números 23 y 40, tus colores de la fortuna son verde y blanco.

Sagitario

Tu mejor día será el 5 de mayo con los números 20 y 77, te recomiendo que uses más el rojo y amarillo para estimular tu suerte. Fin de semana de trabajo extra y estar con muchas tareas pendientes. “Reconozco mis errores y aprendo de ellos” es tu frase porque a veces no reconoces tus equivocaciones y buscas problemas donde no los hay. Tienes que aprender a ser humilde contigo mismo, de lo bueno y malo que puede pasarte, así que deberás cambiar de actitud en estos días y ser menos soberbio. Te pones a dieta y buscas reinventarte físicamente, recuerda que tu elemento es el fuego y eso te hace ser vanidoso. Te llegará la propuesta de irte a vivir a otro país o cuidad, debes aceptar porque te irá muy bien. Conocerás a alguien de Géminis o Cáncer que te jurará fidelidad y será tu amor verdadero.

Capricornio

Tu frase para estos días es: “Estoy seguro que me merezco lo que doy a cambio y quiero lo mejor”, sin duda son las palabras que estabas esperando. No olvides que eres el fuerte del Zodiaco y siempre buscas el triunfo y das lo mejor de ti para los demás. Eres determinante en tus acciones cuando te traicionan; en contraste, eres muy compartido y te gusta ayudar a los demás en todo lo que necesiten. Sales de viaje para visitar a unos familiares. Ten en cuenta que tus estudios son los que te ayudarán a ser grande en el futuro, así que aplícate más en los exámenes. En el amor seguirás estable con esa persona que tanto te quiere. Tu día de la suerte es el 7 de mayo con los números 4 y 55. Usa los colores amarillo y naranja para estimular la suerte. Fin de semana de estar muy enamorado con tu pareja.

Acuario

Este fin de semana te corresponde la frase: “No temeré al qué dirán y estaré seguro conmigo mismo”. Amigo de Acuario, te recuerdo que eres auténtico, fuerte y sobre todo carismático, por eso estás viviendo un momento de fortaleza para enfrentar las habladurías y envidias de las personas que te rodean. Como siempre, podrás salir triunfante de esos malos comentarios. Es momento de defender el amor de esa persona que tanto te gusta y estar seguro de tus ideales en la vida. Te invitarán a salir de viaje con tu pareja, trata de cuidarte más en cuestión de dormir tus horas para que puedas tener equilibro mental. Te busca un amigo para pedirte un consejo amoroso, ya que eres el psicólogo del Zodiaco. Tu mejor día será el 5 con los números 15 y 45. Tus colores de la suerte son naranja y negro.

Piscis

Durante este fin de semana tu día de la suerte será el 6 con los números 1 y 88, te recomiendo usar más los colores rojo y blanco para estimular la suerte. “Ya llegué y tomo la decisión de ser fuerte” es tu frase motivacional. Como tu elemento es el agua, eres una persona muy sentimental, tu gran problema es la autoestima, por eso estas son las mejores palabras para ti en este momento que debes ser fuerte. Intenta estar en el lugar que quieres y sobre todo no le tengas miedo al éxito y mueve las energías positivas a tu favor. Si tu pareja amorosa ya no siente nada por ti, es el momento de ser fuerte y cortar esas relaciones tóxicas. Fin de semana para salir de viaje y recibir una sorpresa. Vendrá a ti un amor de Libra o Sagitario que será muy compatible contigo, así que ten listo tu corazón para estar en plenitud.