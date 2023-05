Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 12 al 14 de mayo

Para este fin de semana, Mhoni Vidente te dice qué puedes esperar para tu trabajo, también quién será tu amor más compatible de los signos del zodiaco. Además sabrás cuáles son tus números de la fortuna y la carta del tarot que regirá tu destino.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Gozarás de un fin de semana de reconciliación con tu pareja, a tu signo lo domina la pasión sexual y eso te hace reinventarte, así que evita pensar tanto lo negativo de tu relación sentimental y resalta los mejores momentos. Viernes de junta laboral para cambios de puestos. Trata de siempre decir la verdad, recuerda que la mentira dura mientras la verdad llega. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 02 y 19. Usa más el color amarillo para atraer la abundancia. En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “El Sol”, significa que la suerte sigue de tu lado, debes empezar eso que tanto deseas, como un negocio. Trata de protegerte con un listón rojo amarrado y tres nudos en el tobillo derecho. Te llegará un amor del signo Capricornio o Leo que será muy apasionado, date una oportunidad.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vivirás un análisis de los cambios positivos que necesitas para avanzar en tu vida laboral y seguir con tus estudios universitarios. Acudes a juntas de trabajo y enfrentas muchas presiones, pero recuerda que tu signo es de tierra y es muy seguro en todo lo que realiza, por eso no temas arriesgarte y triunfar. No te involucres en polémicas o problemas. Si estás soltero, tendrás un amor fugaz y apasionado el fin de semana. Este domingo te recomiendo prender una vela blanca y pedir a tu ángel de la guarda que te ilumine para que sigas cosechando éxitos. Tus números de la suerte serán 07 y 55, trata de usar mucho perfume para que atraigas más abundancia. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mago”, esto da como resultado la abundancia que atraviesa tu signo, por lo que tendrás días de sorpresas agradables.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No dejes para después lo que puedes hacer hoy, así que administra más tu tiempo y resuelve todo lo que tienes pendiente. Harás unos pagos atrasados este viernes. Te buscará un amor para volver a estar contigo, recuerda que lo que no fue, ya no será, así que hablen claro y terminen esa relación amorosa. Realizarás unos cambios de muebles en tu casa o decidirás pintarla, recuerda que Géminis es el diseñador del Zodiaco y siempre le gusta vivir bien. Este domingo sal a caminar al aire libre para que tu energía positiva crezca. Tus números de la suerte serán 00, 19 y 88, En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “La Justicia”, la cual te llenará de grandes logros en estos días. Cuídate de las malas amistades que solo quieren aprovecharse de ti en cuestiones de dinero y los amores interesados; el cariño y amor no se compra, se da.

Cáncer

Este viernes tendrás resentimiento contigo mismo por no hacer lo necesario para crecer en tu vida profesional, recuerda que tu signo es agua y siempre busca ser alguien en la vida, así que no entres en estrés e inyecta ánimo a estos tres días para que estés de lo mejor. Recibirás una invitación a una fiesta este fin de semana. Cuídate de dolores de espalda y cuello, trata de ir con tu médico para que te dé un buen medicamento. Ya no publiques tantas cosas personales en tus redes sociales, trata de ser más reservado en tu vida. Recibirás un premio en la lotería con los números 09 y 33. Si eres Cáncer casado o comprometido, te recomiendo no discutir en estos días, después será más fuerte el pleito y no regresarán. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Estrella”, por lo que serán días de logros personales, no tengas miedo al futuro.

Signo Leo

Vivirás un fin de semana de mucha diversión y sorpresas agradables, recuerda que tu energía positiva está muy fuerte y eso te hace sentir de lo mejor. Recibirás una invitación para salir a un día de campo y convivir con la naturaleza, recuerda que tú eres el león del Zodiaco y siempre necesitas sentirte libre para que fluyas más. Ya no seas tan coqueto en tu vida amorosa, si estás en pareja, trata de respetar la relación y si no puedes, es mejor que te separes. Este domingo te recomiendo que hagas limpia de tu closet y muevas tu cama de lugar. Tus números de la suerte son 17 y 88, tu color es el rojo intenso. En el horóscopo del tarot te salió la carta del “As de Oros”, que junto con tu signo indica el poder que tendrás en estos días para hacer los cambios necesarios y estar mejor.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes de estar con mucho trabajo y presiones de tus jefes, solo trata de hacer tu labor y no te metas en problemas con tus compañeros. Te buscará un amor que hace mucho no ves, recuerda que siempre vuelven a ti amores del pasado por tu forma de ser, únicamente trata de diferenciar quién te quiere. Cuídate de dolores de migraña, trata de relajarte con un buen baño en las noches. Recibirás un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 04 y 20. Si eres Virgo soltero, estos tres días serán de conocer personas muy afines a tu forma de ser. Cambiarás tu celular por uno más reciente. Tomarás un curso de idiomas los sábados. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Templanza”, por lo que seguirá tu buena racha en cuestiones de negocios y proyectos nuevos. Ten paz antes de tomar una decisión.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes tendrás muy buena energía a tu alrededor, por fin lograrás lo que tanto deseas, solo trata de no platicarlo tanto para que no te lleguen las envidias. Como eres el comunicador del Zodiaco se te hace muy difícil guardar los secretos. Te invitan a una fiesta este sábado en la que vas a brillar más que nunca, así que no dudes en ir y ponerte un color fuerte para atraer el amor. A tu signo le gusta cargarse de problemas de otros, ya no lo hagas para que estés más tranquilo. Tus números de la suerte son 08 y 77. Este viernes trata de ponerte agua bendita en la frente y toma mucha agua para que tu energía positiva se multiplique. En el horóscopo del Tarot te salió “La Torre”, significa que la justicia será tuya, no dudes ni un momento en hacer cambios en tu vida, porque los vas a conseguir.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes de juntas en tu trabajo y cambios de puesto, te va a ir muy bien solo no te enojes con tus compañeros y trata de estar con la mejor disposición. Ya no seas rencoroso y empieza a perdonar a ese familiar que te hizo daño. En el amor comenzarás a sentir algo por la pareja de un amigo, tienes que poner en orden tus sentimientos para no confundir la amistad con el amor. Tus números de la suerte son 13 y 29, tu color el amarillo. En la carta del tarot te salió “El Emperador”, significa que estás en el momento crucial de tu vida y crecerás en todas las formas, recuerda que eres el líder empresarial y político, tu signo es el que da comienzo a la renovación de la energía, este 15 de mayo será tu mejor día porque tendrás mucha suerte en todo lo que te propongas y realizarás tus sueños en cuestiones de negocios.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

En el horóscopo te salió la carta de “El Carro”, significa tu gran devoción por el arte y ser reconocido en todo lo que haces, recuerda que esta carta junto con tu signo manifiesta un gran cambio positivo en tu persona. Estás en el momento de salir adelante en todo lo que te propongas. En estos días despide a un ser querido o sabrás que alguien se va a vivir a otro país. Fin de semana de mucha convivencia, serán tres días con muy buena actitud, solo trata de evitar excesos con el alcohol y la comida para que después no tengas cruda moral. Te invitan a un evento en el que te vas a conocer personas más compatibles contigo, tu signo confunde mucho el sexo con el amor por ser fuego, pero siempre trata de convivir más con quien deseas que sea tu pareja. Tus números de la suerte son 12 y 44, tus colores son rojo y naranja.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin se semana conocerás a personas muy compatibles, el amor llegará a tu puerta y esta vez será para quedarse, solo trata de decirle sí a la felicidad y no llenar tu cabeza de ideas que no son. Este viernes te recomiendo que te cortes el cabello y vistas de colores fuertes para que atraigas a la abundancia; además pídele a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas. Tus números de la suerte son 05 y 30, tus colores son azul y verde. Alguien de Aries o Géminis te buscará para volver a ser una pareja estable. En el horóscopo te salió la carta de “El Loco”, esto significa que tu gran desempeño en lo laboral y en tus estudios, todo esto te ayudará mucho como persona y en lo económico. Tu signo es el más inteligente, pero también el más distraído, trata de poner más atención a todo lo que realizas.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 08 y 15, trata de usar más los colores verde y blanco. Un amor de Aries o Cáncer llegará a tu vida para quedarse. Fin de semana de poner en orden todo lo que te rodea, recuerda que tu signo es muy detallista, así que son tiempos de limpiar tu clóset y poner en orden tus pagos pendientes. Un amigo te pedirá dinero prestado, pero trata de no hacerlo para que no te robe la suerte. Extrañas mucho un amor que está lejos, trata de hablarle para que se acorte esa distancia. Sigues con el ejercicio y cambio de alimentación, a tu signo le gusta mucho el alcohol y las fiestas, por eso debes hacer cambios. En el horóscopo te salió la carta de “El Diablo”, significa que la suerte estará de tu lado para empezar el negocio que tienes en puerta.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Durante este viernes recordarás a alguien que ya no está contigo, recuerda amigo de Piscis que todos los tiempos son perfectos y si pasas por un rompimiento amoroso es porque vendrá a tu vida algo mejor, solo recuerda llenar tu vida de pensamientos positivos. Te buscan para trabajar fuera de tu ciudad. Cuídate de las traiciones de los amigos, ya no les platiques sobre tu vida personal. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 88, trata de usar mucho perfume para atraer la abundancia. Una expareja te busca para entregarte algunas cosas que son tuyas. En el horóscopo te salió la carta de “El Mundo”, son momentos de madurar y crecer como persona, recuerda que a tu signo le es muy difícil entender que la madurez es una etapa de la vida que se tiene que vivir, te recomiendo hacer este cambio positivo.