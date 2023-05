Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 29 de mayo al 02 de junio

Las cartas están echadas. Mhoni Vidente te dice qué carta te salió y lo que significa para tu salud, bienestar y amor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En esta semana, en el horóscopo del tarot te salió la carta del “As de Bastos”, la cual indica que la fuerza y determinación serán base para que tengas éxito en tus planes de trabajo. Gracias al buen carácter y carisma conseguirás lo que necesitas para estar mejor; no pelees y mantén constante diálogo con las personas que te rodean. Vendrá una propuesta de matrimonio o relación formal con alguien del signo Capricornio, Tauro o Virgo que será tu pareja ideal. Tu mejor día será el martes con los números mágicos 01 y 18, tus colores el amarillo y el rojo. Te buscará un amigo para invitarte a un negocio, acéptalo, te irá de lo mejor. Cuídate de las depresiones y alteración de nervios, recuerda ir con tu médico y checarte para que no tengas recaídas. Te invitarán a trabajar en gobierno o proyectos políticos. Ya no comas tanto, sigue con la dieta y el ejercicio.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Carruaje” en el horóscopo del tarot, la cual significa que estás en el proceso de no detenerte con tus proyectos de vida. Es el momento de tener un patrimonio y buscar una estabilidad amorosa con tu compatibilidad que es Acuario, Cáncer y Libra, los cuales son tu pareja ideal. Tu mejor día será el miércoles y tus números mágicos 08 y 11, tus colores son rojo y blanco. Tendrás una invitación para salir de viaje a visitar a tu familia. Recibirás un dinero que no esperabas por cuestiones de comisiones y ventas. Decidirás cambiarte de casa o departamento, yo sé que a veces se te hace muy difícil cambiar de trabajo, pero si no te valoran, es mejor buscar nuevos horizontes. Recuerda que tú eres muy perfeccionista en lo que haces y te mereces algo mejor en tu vida laboral.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta del “As de Oros”, es tu tiempo de buena suerte en todo lo que realices, como el cambio de trabajo, la solución a algún problema legal o de demandas. Encontrarás el verdadero amor con alguien del signo Sagitario, Aries y Escorpión. Te llegará la abundancia, así que trata de no sabotear tu felicidad. Tus números de la suerte son 02 y 21, tu color es el naranja y amarillo, tu mejor día es el jueves. Corta lo negativo que te rodea, así que a cambiar de amistades. Te buscará un amor que ya creías perdido para pedirte que vuelvan, recuerda que tu signo siempre dominará las situaciones amorosas. Recibirás una invitación para salir de viaje esta semana, aprovecha que necesitas festejar tu cumpleaños. Te buscarán para un trabajo nuevo y será de ingeniería o ventas, tu acéptalo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Mundo” en el horóscopo del tarot, lo que significa que es tu tiempo de conocer otras partes y relacionarte con personas extranjeras. Esta carta te ayudará a realizar proyectos que tengas en mente cómo construir un negocio, cambiarte de casa o buscar un trabajo nuevo. Tendrás una relación de pareja con alguien del signo Piscis, Escorpión o Capricornio. Tus números mágicos son 04 y 19, tus colores verde y amarillo, tu mejor día es el lunes. Sé más razonable en todo lo que vayas a decir o actuar. En el trabajo tendrás juntas para reacomodar puestos y jerarquías, recuerda que siempre tu signo es jefe o encargado de recursos humanos por lo comunicólogo. Te cambiarás de casa o decidirás irte a vivir un tiempo solo. A los Cáncer que están casados, les vendrá un problema por cuestiones de celos.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mago”, por lo que que tu buena suerte seguirá sin limites. Cuídate de chismes y malos comentarios que se están diciendo de ti entre tus compañeros de trabajo. Haz los cambios necesarios para tener más dinero en tu vida. Tu mejor día será el miércoles, tus números mágicos 03 y 06, tus colores azul y blanco. Vendrán emociones nuevas con tus signos compatibles Acuario, Aries y Libra. Comprarás ropa deportiva y tenis para hacer ejercicio. Recibirás la invitación de salir de viaje en esta semana, hazlo, a veces necesitas mover tus energías. Ten cuidado con problemas de accidentes o heridas, sé más precavido. Ya no insistas con esa persona que no te quiere, es mejor cerrar círculos y seguir avanzando. Tu signo es el más apasionado y por eso el más infiel, así que trata de no tener compromiso.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Juicio” en el horóscopo del tarot, por lo que es tiempo de madurar y de pensar qué harás para tu futuro. Soluciona cualquier problema legal que tengas o un asunto familiar. Tu mejor día será el martes, tus números mágicos 14 y 28, tus colores violeta y rojo. Tu amor compatible será con el signo Capricornio, Aries y Escorpión. Sé más sabio al contestar cualquier comentario, que no te ganen los impulsos. Harás el trámite de tu residencia o visa americana y te buscará un amigo para ofrecerte un negocio de venta de ropa o celulares. Recuerda que siempre tienes que estar actualizando tus estudios para mantenerte a la vanguardia, así que trata de tomar un curso o diplomado. Trata de diferenciar bien tus amistades y haz a un lado a los que solo quieren algo por interés.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu carta para esta semana es “La Rueda de la Fortuna”, son tiempos para que crezca tu patrimonio, por eso tendrás sorpresas económicas muy bondadosas. Debes darle vuelta a la página en situaciones con amores que no eran para ti, ya que alguien de Acuario, Piscis o Aries serán tu pareja ideal, así que a cambiar de rumbos en el amor. Te recomiendo que termines todo lo que empiezas y seas más constante en tu vida. Tu mejor día será el martes, tus números mágicos son 15 y 20 y tus colores el azul y naranja. Te busca un amor del pasado para volver, tu signo es muy buena persona y siempre le ven la cara, es mejor cortar con ese amor y cambiar de pareja. No te enojes sin razón, ten más calma en todo lo que realizas porque tú mismo ayudas a calmar a las personas que te quieren, aprende a mediar tu carácter.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo te salió la carta de “El Loco”, te recomienda que aprendas a tener buenas amistades y te separes de las personas tóxicas. Te llegará dinero que no esperabas, inviértelo de la mejor manera. Esta carta indica nuevos comienzos en cuestión de trabajo y negocios, no tengas miedo porque te irá de lo mejor. Tu día mágico es el jueves, tus números son 07 y 10 y tus colores azul y amarillo. Tus signos compatibles en el amor son Piscis, Cáncer y Leo, tendrás una propuesta de amor verdadero. En el amor te sientes utilizado y piensas que tu pareja está por interés, analiza tu situación sentimental y pide consejo a tus padres. Recibes una buena noticia sobre un trabajo nuevo y mejor pagado. La noche se hizo para dormir, deja a un lado el celular y los pensamientos negativos para que puedas rendir en el día.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tu mejor día será el lunes, tus números mágicos son 13 y 29, tus colores el morado y rojo. Tu compatibilidad en el amor será con Aries, Géminis y Cáncer. En el horóscopo te salió la carta de “La Templanza”, debes tener calma, todo lo malo siempre pasa, pero debes aprender a ser paciente en muchas situaciones. Días para empezar un nuevo reto en tu vida profesional, este cambio viene en tu mejor época y las energías positivas estarán de tu lado y te ayudarán a crecer en lo económico, no dudes y acepta esta propuesta. Te invitan a un bautizo, primera comunión o fiesta familiar. Decides irte de viaje en julio con tu familia. Trata de madurar en tu relación amorosa, recuerda que no siempre te van a perdonar todo lo que haces a los demás. A los Sagitario que están casados les viene un embarazo en puerta.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu carta es “El Sol”, debes cortar todo lo negativo que cargas para aprender a relacionarte con personas positivas. Esta carta te dice que prepares un viaje a la playa para que te diviertas mucho. Vienen cambios importantes en el trabajo, trata de ver más opciones de ámbito laboral. Tu mejor día será el lunes, tus números mágicos son 05 y 23, tus colores el naranja y amarillo. Aries Géminis y Virgo son tu mejor compatibilidad en el amor. Te llega dinero que no esperabas por la venta de una propiedad, úsalo para pagar deudas y así sanar tu economía. Ten cuidado con los enojos en el trabajo, es mejor no ponerle atención a personas que buscan solo molestarte, tu signo atrae mucho las envidias. Ya no juegues con el amor, es mejor ser sincero, si ya no quieres a tu pareja es mejor darse un tiempo o decir adiós.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estos días te sentirás nervioso porque no sabes cómo cortar una amistad o un amor pasajero, lo mejor es hablar con la verdad y quedar en paz. En el horóscopo te salió la carta de “La Estrella”, es momento de brillar sin límites porque estás en tu etapa de buena suerte y deberás aprovecharla en todos los sentidos. Limpia tu cerebro de malos recuerdos y sácalos de tu mente para que no te vuelvan a lastimar. Te recomiendo que inicies un negocio porque te irá muy bien. En el amor tendrás suerte con Tauro, Géminis y Libra para tener una pareja estable. Tu mejor día será el miércoles, tus números mágicos son 09 y 17, tus colores plateado y dorado. Tienes que ser cauteloso con tus compañeros de trabajo. Analiza tus gastos y pagos, necesitas administrarte para que no tengas apuros de dinero o deudas atrasadas.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu carta es el “As de Copas”, es tiempo para cambiarte de casa y buscar estabilidad amorosa porque se te dará sin problema con Capricornio, Aries y Cáncer. Esta carta te ayudará a sanar cualquier dificultad de salud que tengas.Tu mejor día será el martes, tus números de la suerte son 22 y 27 y tus colores el blanco y azul. Días para cambios radicales, te llega la propuesta de un trabajo nuevo y mejor pagado. Ya no seas tan miedoso para los cambios y enfrenta nuevos retos. Te entregan un dinero que te debían y los inviertes en tu casa. Organizas un evento para tu trabajo y empiezas a conocer personas nuevas e interesantes. No pierdas tu tiempo en encuentros amorosos en páginas web, ese tipo de relaciones solo buscan diversión. Una energía negativa está cerca de ti y es en tu trabajo, recuerda no confiar tanto.