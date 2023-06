Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 5 al 9 de junio

Una semana más y Mhoni Vidente te da sus consejos para que esta semana estés en sintonía con tus pensamientos, tu bienestar y tu transformación personal.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El mensaje de los astros para ti es: “Siempre sé el mejor y el líder”. Tu signo atravesará esta semana por una etapa de energías de renovación total. Recuerda que eres el líder y todos los signos necesitan de ti, por eso es muy importante tu labor humanitaria. Ten cuidado con las envidias de tus compañeros de trabajo, estarás brillando demasiado y tus superiores se fijarán en ti para darte un puesto mejor y mayor sueldo, así que trata de mantenerte en bajo perfil y no comentes nada de lo que tienes en planes para tu futuro. Un amor del signo Capricornio o Leo entrará en tu vida para que te sientas pleno y enamorado. Tu golpe de suerte será el día 7 de junio con los números 01 y 27. Tu color de la suerte es el amarillo. Comprarás un boleto de avión para salir de viaje en estos días y harás unos pagos pendientes de tus impuestos.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El mensaje de los astros para tu signo es: “Determinación y poder”, esas palabras te dominarán a lo largo de la semana. Estás en momento de reinventarte y sacar lo mejor de ti, recuerda que lo primordial es la fuerza que tendrás para enfrentar los problemas y el poder de decisión para continuar en tu meta hacia el éxito. No retrocedas y siempre sigue adelante. Será una semana de revisar tu salud y mantenerte lo más saludable posible para que puedas llevar a cabo todas tus actividades. Trata de dormir tus horas y no te desveles con tu celular, después no rindes en el día. No le hagas caso a los chismes y al ‘qué dirán’. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 19, y será el día 6 de junio. Tu color de la suerte es el rojo, viste más de este color para que llegue la abundancia a tu vida.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El mensaje de los astros para tu signo es: “Felicidad y prosperidad”, significa que la buena suerte estará de tu lado y debes aprovechar esta racha de buena abundancia y hacer los cambios necesarios en tu vida para brillar más. El signo Géminis siempre busca vivir bien y alcanzar el reconocimiento de los demás, por eso debes seguir adelante y no confiar en personas que solo quieren robarte tu energía. Recibirás unos regalos que no esperabas, pero estarás muy estresado por situaciones que no puedes controlar. Ten cuidado con el amor porque esa persona que se dice tu pareja te está traicionando; trata de hablar claro y mejor dense un tiempo. Llegará a tu vida un amor del signo de elemento fuego que será muy compatible contigo. Tendrás un golpe de suerte el 05 de junio con los números 29 y 33.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El mensaje de los astros para tu signo es: “Madurez y metamorfosis”, así que acepta tus errores y empieza a retomar el camino hacia el éxito, pues tu mejor transformación será en tu interior, deja atrás esos miedos. Trata de transformar todo lo que te rodea y busca personas más compatibles y positivas en tu vida, con eso te llegará la felicidad que te mereces. Será una semana de tener unos cambios fuertes en tu trabajo. Intenta no decir excusas o mentiras a tu pareja, si ya no se quieren, es mejor darse un tiempo y seguir avanzando en la vida. Saldrás de viaje por cuestiones de trabajo, así que trata de estar muy concentrado en todo lo que vayas a realizar. Recibirás un dinero extra por tus utilidades, invierte en tu persona. Tendrás un golpe de suerte el día 9 de junio con los números 07 y 66, tu color es el verde.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El mensaje de los astros para tu signo es: “Autocontrol y paciencia”, pues siempre quieres soluciones de inmediato, es el momento de tener madurez, ya llegará eso que tanto deseas para vivir en paz y, sobre todo, la abundancia que necesita el signo Leo para siempre sentirse admirado y deseado por los demás. Recuerda que estás en una etapa de aprender y valorar a las personas que te rodean, son tiempos de madurez mental. Vivirás una semana de altibajos en cuestión de tu trabajo y vida personal, pero no les des tanta importancia, tu elemento es el fuego y eso hace que siempre te quites envidias a tu alrededor. Te pagarán una deuda del pasado. Recibirás una invitación a salir con un amor nuevo. Trata de llegar a un acuerdo saludable en tu divorcio. Tu golpe de suerte será el día 7 de junio, con los números 00 y 21.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El mensaje de los astros es: “Pienso y después actúo”, lo que, sin duda, para tu signo será muy importante. Antes de tomar una decisión, sea cual sea, como el cambio de trabajo o el rompimiento de tu pareja, trata de pensarlo dos veces y busca un consejo sabio de alguien en quien puedas confiar, eso te ayudará mucho para que puedas superar todas las adversidades que enfrentes. Recuerda que el signo Virgo siempre busca una estabilidad emocional y económica en su vida para estar pleno, por eso necesitas estar siempre analizando qué vas a hacer en tu futuro. Será una semana de grandes retos laborales, te harán sacar lo mejor de tu persona, pero evita involucrarte en chismes. Cuidado con las traiciones de supuestos amigos. Tu golpe de suerte será el 09 de junio con los números 04 y 33, y tu color es el azul fuerte.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mensaje de los astros es “Busca la balanza en tu vida”. Libra se caracteriza por su forma de entablar conversaciones y ser muy carismático con todos quienes lo rodean, pero también son de espíritu aventurero, cuando encuentran el amor les da miedo comprometerse. Su gran problema de salud son los riñones y los nervios, tienen que meditar y hacer ejercicio para calmarse y tomar muchos líquidos. Son días para que madures y tomes decisiones para que sepas qué es lo que quieres hacer con tu futuro. Semana muy buena en cuestión de cierres de contratos y cambios positivos de trabajo. Sigue con tu dieta, recuerda que como te ven, te tratan. Te invitan a un congreso para saber más de tu carrera universitaria. El día 06 tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 23, tus colores de la abundancia son naranja y verde.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para esta semana tu mensaje de los astros es “La decisión de enfrentar tus retos en la vida”, por eso atravesarás por un momento difícil en tu vida personal, y debes tener carácter para enfrentar lo que se avecina para que no caigas en depresiones ni angustias. Escorpión es un signo de carácter, pero a veces le gana lo sentimental y lo hace caer en problemas de vicios, como drogas, alcohol y deudas de dinero. Eres una persona hogareña, por eso prefieres estar en compañía de tu familia que de una pareja sentimental, además de que siempre te gusta vivir bien. Aunque las personas de Escorpión son muy buenos amantes, son malos proveedores y solo ven por ellos mismos; debes remediar esa actitud. Tu golpe de suerte será el 07 de junio con los números 13 y 40, y tus colores de la abundancia son azul y rojo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tendrás un golpe de suerte el 08 de junio con los números 24 y 50, tus colores de la fortuna son amarillo y morado. Disminuye tu ego, mejor busca la humildad, eso será básico para que tengas la felicidad que deseas. “Tener el triunfo en tus manos” es tu mensaje de los astros, por eso el éxito te rodea. Tu intuición te llevará a altos niveles de prosperidad porque tu interior te dirá qué necesitas para ser feliz y tener abundancia. La palabra triunfo es básica en tu signo de fuego para entender a qué vienes a este plano terrenal. Semana con juntas de trabajo y cambios de proyectos, aún así serían unos días de gran provecho. Empiezas con la dieta y el ejercicio, trata de ser constante para que veas los resultados. Les da mucho por sufrir con personas que no son para ellos y se aferran con amores prohibidos.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El martes tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 30, tus colores de la fortuna son rojo y blanco. Trata de cuidar tu dinero y no gastar en cosas que no necesitas, es mejor el ahorro. Tu mensaje de los astros es “Reinventarse y dejar los rencores atrás”. Tendrás una racha de madurez mental para crecer en todos los aspectos de tu vida, pero más en lo sentimental. Tendrás muchas oportunidades para cambiar a un mejor trabajo y descubrirás quién es tu amigo y dirás adiós a falsas amistades. Como eres muy fuerte de mente, esto te convierte en un gran líder social, pero tienes un gran defecto y es la soberbia, por eso casi nunca te dejas aconsejar por nadie y tratas de imponer tus ideas a los demás. Sin embargo, te dejas llevar mucho por tus parejas amorosas y por eso casi no crees en el divorcio.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mensaje de los astros es “Comprender lo que pasa en tu vida”, esta es una muy buena frase para que aprendas a valorar todo lo bueno que te rodea y no dejarte llevar por amigos y amores que solo quieren un interés económico. Serán días de madurez para enfrentar todo y defender tu felicidad. No siempre vas a tener contentos a los demás, deja que hablen y tú sé feliz. Semana de tomar decisiones importantes para crecer en lo laboral, atravesarás por una etapa de prosperidad. Los Acuario que están solteros tendrán un amor que les ayudará a crecer en lo profesional. Sabrás de la enfermad de un familiar al que le darás todo el apoyo. Cuidado con problemas de la piel, te encanta el Sol, pero trata de ser más precavido. Tu golpe de suerte es el 09 de junio con los números 20 y 40, tus colores son blanco y azul.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de cambios en tu entorno laboral, serán días de transformación, debes ser más prudente de todo lo que vayas a comentar con tus compañeros para que no tengas después dificultades con tus jefes, deja a un lado los chismes. Tu mensaje de los astros es “Tener la seguridad de tus acciones”; para eso es básico dejar las indecisiones. Es definitivo el crecimiento económico en tu vida, por eso ya no te sabotees con pensamientos negativos. Piscis es muy sufrido, pero por situaciones que él mismo se hace. Esta semana haz caso a ese llamado a la prosperidad y deja atrás las inseguridades, sobre todo en el amor, date oportunidad de amar de nuevo y ser feliz. Te invitan a un negocio de compra y venta, acepta porque te irá muy bien. Tu golpe de suerte es el 07 de junio con los números 12 y 39, tus colores son amarillo y rojo.