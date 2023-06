Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 23 al 25 de junio

Para este fin de semana Mhoni Vidente te dice en los horóscopos cuáles serán tus colores de la abundancia, números de la fortuna para los juegos del azar, así como los signos que son más compatibles con el tuyo para encontrar el amor verdadero o qué esperar de tu relación de pareja.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20.

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Torre”, la cual significa que tu signo pasará por decisiones complicadas que debes enfrentar para cambiar tu destino. Esta carta te recomienda que no tengas miedo, pues la fuerza espiritual estará de tu lado en todo momento para superar cualquier dificultad. Es el momento de tomar más fuerza en el ámbito laboral y comenzar ese proyecto que tienes en puerta. En cuestiones amorosas, seguirás con tu pareja muy estable y te buscará un amor del pasado, pero trata de ya cerrar ese ciclo y estar bien en tu presente. Yo sé que es difícil para los Aries cortar definitivamente con amores del pasado, pero son tiempos de madurar. Recibirás un dinero extra con los números 21 y 30. Trata de usar mucho los colores blanco y rojo para que la abundancia llegue a ti.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21.

Obtuviste la carta de “La Estrella” en el horóscopo del tarot, esto significa que seguirás con suerte en todos los sentidos y controlar tu carácter en las situaciones más complicadas te ha convertido en una mejor persona. Recuerda que tu signo es tierra y eso provoca que siempre avances paso a paso; esta carta también te dice que tendrás la oportunidad de un mejor trabajo bien pagado, solo trata de aplicar en los días viernes o lunes para que la suerte esté de tu lado. Debes tener una relación más formal en tu vida y dejar a un lado eso de estar saliendo con varios a la vez; es tiempo de tener un compromiso más firme. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 67, no dudes en jugar la lotería. Trata de usar más el color rojo y azul en todo, sobre todo en tu vestimenta, para atraer la suerte.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “El Mago”, por lo cual seguirás con tu buena racha en lo económico, pero deberás tener paciencia para que llegue tu recompensa por tanto esfuerzo. Cuídate de las envidias y el mal de ojo, recuerda que por ser el gemelo te conviertes en preso, por eso te recomiendo que cargues algo de plata para que cortes todo lo negativo. Es momento de empezar ese negocio que tienes en puerta o cambies de trabajo, pero no descuides tu relación de pareja, que es la base de tu vida; recuerda que tu signo son dos a la vez y siempre necesitarás una pareja a tu lado. Recibirás una invitación a una fiesta en estos días. Te comprarás ropa y cambiarás tu look. Tendrás una sorpresa económica con los números 13 y 40. Trata de usar mucho los colores amarillo y verde para que tengas protección.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22

Obtuviste la carta de “La Templanza” en el horóscopo del tarot, lo que significa que debes darle prioridad a todo lo que tienes en planes y no dejarte vencer por cualquier comentario que hagan sobre ti. Recuerda que el signo de Cáncer es agua y eso te vuelve demasiado sentimental. Es momento de conseguir grandes logros en tu vida personal y laboral, pues todo lo que realices te va a salir bien. Los malos momentos quedaron atrás, pero debes inyectarle más fuerza a tu trabajo y verás cómo vas a avanzar. Te llegará un bono o un aumento de sueldo este viernes. También, la carta de “La Templanza” te indica que el amor estará en tu puerta para ya formalizar; no lo dejes pasar, es tu tiempo de vivir en pareja. Tendrás un golpe de suerte con los números 23 y 77, trata de usar más el color azul fuerte para atraer la suerte en tu vida.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22

En el Horóscopo del tarot te salió la carta de “Los Enamorados”, eso significa que son tiempos de dejar atrás ese mal amor y amistades que solo vieron interés en ti, ahora decidirás ser feliz. Recuerda que es mejor que te quieran a querer, y esta carta te indica que tendrás el poder suficiente para enfrentar todos tus miedos y salir avante de cualquier situación. Si tienes un problema legal, saldrás victorioso. En el amor, vendrá a ti alguien con mucha luz en tu vida que te llenará de paz y eso lo debes valorar, pues tu signo Leo es demasiado sexual y a veces no aprecias realmente quién te ama. Es tiempo de estudiar otra vez y tomar un curso de ventas o administración. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 88, trata de usar más los colores rojo o gris, que te atraerán más suerte. Trata de dormir más, es lo que necesita tu cuerpo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22

Obtuviste la carta del “As de Oros” en el horóscopo del tarot, lo que significa que tendrás suerte en todos los juegos de azar y vendrá un dinero por parte de una deuda del pasado. Esta carta también te avisa que es el tiempo de tomar la riendas de tu vida en todo lo que se refiere a tu relación de pareja, así que trata de saber con quién tener esa convivencia y deja que todo fluya en tu vida amorosa. Tendrás una ayuda divina por parte de alguien que ya está con Dios, solo pídelo, que se te dará. También, mandarás a arreglar tu coche o decidirás cambiarlo. Tendrás un golpe de suerte con los números 11 y 20, trata de usar más los colores rojo y verde intenso para atraer la suerte. No hagas tanto caso a lo que dicen de ti, recuerda que tu signo atrae mucho las envidias, y tú no hagas más grande esa fuerza negativa.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22.

En el horóscopo te salió la carta de “El Emperador”, significa que tu fuerza como persona se elevará al máximo estos días, podrás tomar la decisión indicada en tu vida personal para avanzar en todo lo laboral, solo trata de no platicar tus planes para que no te los echen a perder. Aunque eres my comunicativo, te sugiero que guardes la discreción para que no te metas en problemas con los demás. En cuestiones de salud, esta carta te recomienda acudir con tu médico para revisarte problemas de presión alta o de las hormonas. Realizas pagos que tenías pendientes y sanarás tu economía. No tengas miedo a ese amor del pasado, si te busca es porque todavía te desea, trata de volver para vivir enamorado de nuevo. Tendrás un golpe de suerte con los números 12 y 65, y trata de usar el amarillo y azul para tener abundancia.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21

Tu carta para este fin de semana es “La Luna”, en definitiva este es tu mejor mes. Será una nueva etapa en tu vida sentimental y de estar muy enamorado con tu pareja. A los Escorpión que están solteros les vendrá un amor formal, solo recuerda hacer todo con calma porque tu deseo sexual es muy fuerte y eso hace a veces que tus relaciones no prosperen, dale tiempo al tiempo. Es el momento de hacer más amistades o que entres a un club para socializar más. Te invitan a un cumpleaños en el que te vas a divertir mucho, solo trata de no tomar mucho alcohol o comer demasiado. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 48, te recomiendo usar los colores amarillo y azul para que tengas suerte. Deja el drama en tu vida diaria, tu signo es agua y eso te vuelve así, pero dale un cambio positivo a esa situación.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21

“La Justicia” es tu carta del tarot, significa que son tiempos para cambiar tu forma de pensar y dejar atrás los rencores para que puedas disfrutar de tu vida en este momento. Si estás atravesando por una crisis de pareja, te recomiendo que pidas un consejo antes de tomar una decisión. Esta carta te avisa de cualquier asunto que quieran hacer contra ti. Te llega un bono en tu trabajo o te pagan una deuda. Tendrás un golpe de suerte con los números 15 y 66, trata de usar más los colores blanco y naranja, eso te ayudará a tener más fuerza espiritual. Te invitan a un día de campo este domingo con la familia. Trata de tomar vitaminas para que no te sientas tan cansado. En cuestiones de pareja, vas a andar soltero un tiempo, así que sal con todos, que eso te ayudará a escoger al mejor para tener una relación.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20.

Formalizas una relación con un amor del signo de fuego. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 30, tus colores de la fortuna son azul y blanco. Sigue con la dieta y el ejercicio que ya que te estás viendo de lo mejor, será una etapa de reinventarse en todos los sentidos. En el tarot te salió la carta de “El Diablo”, significa que debes tomar los problemas con más seriedad y no dejar para después lo mas importante. Habrá un cambio positivo en tu vida, así que debes aprovechar para estar de lo mejor y recibirlo. Ya no te involucres con personas tóxicas que solo afectan tu carácter. Te recomiendo darte tiempo para ti y salir más porque eso le ayuda mucho a tu signo a renovar energías. En tu casa tendrás situaciones de conflicto por cuestiones económicas, trata de no darle tanta importancia y avanzar.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18

Este fin de semana vendrá a tu vida un amor del elemento de tierra que será muy correspondido y duradero, solo trata de no sabotear la relación amorosa. En el horóscopo te salió la carta de “La Sacerdotisa”, significa que la luz espiritual estará de tu lado en todo lo que emprendas. Por lo que todo se te dará de la mejor manera, solo trata de guardar tus éxitos y logros para que no tengas problemas de envidias o mal de ojo. En cuestiones de trabajo, trata de no discutir con tus superiores para que después no tengas represalias. Pides unos días de vacaciones para salir de viaje con tu pareja en el mes de julio. Te llega un regalo que no esperabas que te dará mucha alegría. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 15, y trata de usar mucho los colores naranja y blanco para que llegue la abundancia a tu vida.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20

Tu carta del tarot es “El Loco”, significa que ya no debes decirle que no a la suerte y no te sabotees tú mismo con pensamientos negativos. Son tiempos de superarse y tener lo que tanto deseas. Este fin de semana date tiempo para ti y vete de viaje para limpiar tu energía. Esta carta te dice que debes enfrentar las situaciones amorosas y que no tengas miedo al qué dirán, tu signo es muy fuerte y es tiempo de quedarte con esa persona que te hace feliz, recuerda que tus signos más compatibles son Cáncer y Libra. Te proponen poner un negocio, debes aceptar para que tengas más ingresos los fines de semana. En los juegos de azar tus números de la fortuna son 09 y 21, y tus colores el verde y rojo. Empezarás una nueva etapa de tu vida en todos los sentidos, debes aprender a ser positivo ante todos los cambios.