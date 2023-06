Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 26 al 30 de junio

Estamos en la última semana de junio; y sin falta, Mhoni Vidente te dice qué le depara a tu signo. Así que, prepara un café y lee cuál es la carta del tarot que te guiará, los signos con los que serás compatible, tus números de la suerte, y otros consejos que te ayudarán en tu vida personal y profesional.

En esta semana, la carta del tarot que te guiará es “La Rueda de la Fortuna”, la cual indica que son tiempos de estar arriba y empezar a crecer más en lo económico. Los signos compatibles para ti serán Cáncer y Capricornio, los cuales serán tu pareja ideal. Tus números de la suerte son 07 y 18, tus colores de la abundancia amarillo y rojo y tu mejor día el lunes. Vendrán días de continuidad con tus proyectos a futuro. Recuerda que lo mejor que tiene tu signo es la fuerza para salir adelante y terminar cualquier proyecto que tengas en mente, así que no te estreses demasiado y verás cómo lo vas a lograr. A veces tu signo es muy impulsivo y controlador con su pareja, pero debes de empezar a controlar todo ese temperamento y aprender a ser feliz. A los que tienen pareja, vendrán días complicados de pleitos y rencores; debes aprender a pedir perdón.

Obtuviste la carta de “El Diablo”, que indica que debes de tener cuidado con las personas que te rodean y no son de confianza; protégete del mal de ojo y las envidias para repeler todas las energías negativas. Vendrá un cambio positivo en cuestión de trabajo, tus números mágicos son 09 y 27, tu color es el naranja y tu mejor día el miércoles. Tus signos más compatibles serán Acuario y Libra. Vivirás días de cierre de mes y auditoría en tu trabajo, además de exámenes en tu escuela; trata de estar un poco más atento y concentrado en todas tus labores. Ten cuidado con los fraudes o problemas bancarios, siempre ponte muy atento con lo que realizás. Ya no seas tan terco en unas situaciones, recuerda que a veces las cosas se dan por sí solas y es mejor avanzar.

Te salió el “As de Oros” en el horóscopo del tarot, lo que indica que la buena suerte estará en tus manos y que vas a poder lograr lo que tanto deseas. Tus números mágicos serán 02 y 06, tus colores verde y amarillo, tu mejor día el martes. Tus signos compatibles serán Escorpión y Acuario. Tendrás días de realizar operaciones de compra o venta que te dejarán un dinero extra, recuerda que tu signo es muy bueno para ese tipo de comercio. Semana de aprovechar todo tu tiempo en cuestiones de trabajo, recuerda que tu signo es muy cumplido con sus tareas o pendientes, por eso siempre es el jefe de su área laboral. Te arrepentirás por haber alejado a un amor de tu vida, pero recuerda que todo tiene solución, solo trata de hablar y quedar en paz con esa persona. Saldrás de viaje por cuestiones de trabajo o visitar a un familiar.

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Templanza” que, sin duda, te indica calma y que todo se dará en su momento. Deberás resolver los problemas que tengas con personas del pasado, es mejor tener menos drama en tu vida y más felicidad. Tus números mágicos son 10 y 33, tu mejor día el jueves, tus colores de la abundancia rojo y verde. Tus signos más compatibles serán Aries y Leo, con los que formarás tu pareja ideal. Vivirás días de festejos en tu vida, recuerda que cada vez que cumples años las energías se renuevan y te haces más fuerte, trata de ya cumplir todas tus metas y organizar más tu tiempo. Semana de estar analizando un cambio en tu vida laboral y empezar ya tu propio negocio, recuerda que estás en esa época de crecer en lo profesional. Recuerda que tu signo es agua y siempre busca una relación formal o casarse.

Obtuviste la carta de “El Loco” en el horóscopo del tarot, lo que indica que la madurez como persona llegó a tu vida y debes darle más prioridad a tus metas y así realizarlas. Tendrás una recompensa económica en juegos de azar y lotería con los números 01 y 20, tus colores son azul y blanco, tu mejor día será el miércoles. Tus signos más compatibles son Virgo y Sagitario que serán tu pareja ideal. Tendrás días de reflexionar y tratar de entender lo que estás viviendo en cuestiones amorosas, necesitas crecer ya como persona y dejar a un lado esa época de diversión sin control. Eres el más encantador y sociable de los signos del zodiaco y por eso siempre te toca organizar las reuniones de tu familia. Date baños de agua bendita y esencia de flores el día martes para alejar esas malas vibras de tu vida.

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “El Sol”, lo que significa que brillarás más que nunca en todo lo que tengas que realizar, es decir, el éxito y triunfos los tendrás en las manos. Tus números mágicos serán 22 y 31, tus colores blanco y verde, tu mejor día el martes. Alcanzarás tus metas mientras te relacionas con personas importantes. Vendrán días de tener muchos compromisos familiares y hacer tus compras de regalos, recuerda que tu signo es muy detallista y siempre le gusta quedar bien con todos. Recibirás un bono en tu trabajo y te pagarán un dinero que te debían. Te buscará un amor del pasado para volver en esta semana, trata ya de quedar claro en tus asuntos amorosos, pero trata de cerrar círculos y comenzar a conocer personas más afines a tu signo. Ten cuidado con problemas de piel o infecciones de tipo sexual.

Obtuviste la carta de “El Mago” en el horóscopo del tarot, lo que te dice que la fortuna y la riqueza llegarán a tu vida para quedarse, es decir, debes aprovechar esta buena racha y hacer los cambios que necesitas para estar mejor, como comprar una casa. Tus números de la suerte son 03 y 30, tu color mágico es el plata, tu mejor día es el lunes. Dile “no” al estancamiento y expande todo lo que realizas en tu vida. Tus signos más compatibles son Acuario y Sagitario, con los que podrás formar tu pareja ideal. Tendrás días de pensar qué hacer con dos amores a la vez o ya tomar una decisión con quién quieres formar una pareja. Recuerda que a tu signo no le gusta estar solo y por eso ya necesita tomar más enserio su vida amorosa. Cuídate de problemas de estrés e intestino, trata de ir con tu médico para una revisión.

Te salió la carta de “El Emperador” en el horóscopo del tarot, lo que indica que es tiempo de ser más fuerte en tomar las decisiones que cambien tu vida para bien. Sé que tomar decisiones no es fácil, pero es la única forma que la buena suerte y felicidad lleguen a tu existencia. Tus números mágicos son 11 y 27, tus colores son azul y rojo intenso. Tus signos compatibles serán Piscis y Leo para formar tu pareja ideal. Vendrán días de tener muchos compromisos personales y de trabajo; serán días de muchas energías cruzadas y de problemas, así que trata de tener la mejor actitud para que puedas resolver tus asuntos. Cuídate de dolores de espalda o cuello, recuerda que ese es tu punto débil, allí se guardan las energías, así que trata de salirte a caminar para que te relajes. Aprovecha la oportunidad para que recibas abundancia en tu vida.

En horóscopo del tarot obtuviste la carta de “El Mundo” y significa que tendrás a tus pies a todos los que te rodean; tus energías positivas se elevarán en estos días para que puedas realizarte en tus tareas pendientes y no olvidarte que tu vida es mejor viajando, así que a preparar la maleta. Tus números mágicos son 15 y 26, tus colores son amarillo y naranja. Tus signos más compatibles serán Acuario y Aries para formar tu pareja ideal. Que las palabras y promesas no se queden en eso, busca la manera de realizar todos tus objetivos y convertirlos en tu éxito. Tendrás un golpe de suerte y será en cuestiones de conocer amores verdaderos, ya es tiempo de tener pareja, recuerda que tu signo lo domina mucho el sentirse amado. Te comprarás ropa y te cambiarás de look , son tiempos de gastar en ti, recuerda que la mejor inversión es uno mismo.

Obtuviste la carta de el “As de Espadas” en el horóscopo del tarot, la cual significa que saldrás triunfante de cualquier problema. No debes jugar con dos amores a la vez o no llevar una doble vida porque tendrás problemas. Te invitarán a trabajar en una empresa internacional que será bien pagado. Controla tu temperamento, es el tiempo de madurar. Tus números mágicos son 14 y 26, tus colores de la abundancia son azul y verde, tu mejor día es el martes. Tus signos compatibles serán Aries y Géminis para formar tu pareja ideal. Te recomiendo que en estos días te concentres en tus prioridades de vida y ya trates de estar en paz con todo lo que te rodea. Recuerda que tu carácter te hace hacer cosas de las que después te arrepientes, así que a vivir más plenamente y ser feliz. Ten cuidado con problemas de estómago y úlceras.

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Carruaje”, que indica que no te detengas, sigue adelante y verás cómo la buena suerte te sonríe. Quita las malas amistades que te rodean y solo te restan tu tiempo. Recibirás una propuesta de un negocio propio, trata de tomarlo que te va a ir muy bien. Tus números mágicos son 08 y 19, tus colores de la abundancia rojo y azul , tu mejor día es el miércoles. Tus signos compatibles serán Tauro y Escorpión para formar tu pareja ideal. Tendrás días de estar con buenas energías, recuerda los meses del verano son tu mejor época y eso hace que tu cuerpo y mente se sientan muy bien, solo trata de no ser preso de los nervios y problemas en el trabajo. Recibirás un dinero extra por un pago por tus comisiones o vacaciones. Te hablarán de una propuesta muy buena de un negocio.

Obtuviste la carta de “La Estrella” en el horóscopo del tarot, por lo que son momentos de tomar la mejor decisión de cambiarte de trabajo, ya que la buena fortuna te sonríe. Esta carta de la estrella te pide que termines lo que empieces y seas constante, pues eso te llevará al éxito. Vendrán cambios de casa y ciudad en los próximos días. Tus números mágicos son 13 y 24, tus colores blanco y azul, tu mejor dia es el lunes. Trata de medir tus palabras entre tus compañeros de trabajo, que no todos lo toman a bien. Tendrás días de analizar cambios en tu comportamiento y ser más profesional en todo lo que realizas. Recuerda que tu signo tiene el potencial de hacer lo que desea en su vida, solo se tiene que enfocar. Trata de no caer en provocaciones laborales y no estés a la defensiva de cualquier opinión.