Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 3 al 7 de julio

Descubre cuáles son los rituales que tu signo debe seguir este mes de julio con los horóscopos de Mhoni Vidente, quien también te dice qué puedes esperar del amor, tus números de la suerte para los juegos del azar, así como tus colores de la abundancia para que la prosperidad esté contigo. Revisa tu horóscopo semanal y el resto de predicciones que Mhoni Vidente trae para ti esta semana del 3 al 7 de julio.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20.

Tendrás buena suerte a lo largo de esta semana. Serás el líder indiscutible de casi todo lo que realices en tu vida y tendrás muchos logros económicos y nuevos proyectos de trabajo que te impulsarán como persona. Recuerda que los nacidos bajo el signo de Aries son muy impulsivos y, a veces, no controlan la pasión de su fuerza, sobre todo en cuestiones amorosas; tus signos más compatibles en el amor serán Capricornio, Virgo y Sagitario. Tu signo se caracteriza por ser idealista, orgulloso, soberbio, apasionado, líder natural y simplemente carismático, estas virtudes te llevarán a tener éxito constantemente, pero también despertarás muchas envidias y muchos deseos de corajes y odios sin razón. Ten cuidado esta semana con lo que pienses. Tus números de la suerte serán 03, 17, y 99 en juegos de azar. Te dominarán los colores amarillo y rojo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21.

Vivirás días de inquietud y desesperación por salir adelante de todas las situaciones que te rodean, recuerda que tu signo es fijo, por lo que es muy difícil que cambies de lugar y te vayas a vivir a otra parte. En esta semana, buscarás el éxito en todos los sentidos, sobre todo en tu profesión y negocios. Estudia todo lo referente a diseño gráfico o de modas, arquitectura, comercio internacional, idiomas o incluso medicina. En el amor, tendrás la oportunidad de poder cerrar círculos con exparejas o personas del pasado y así poder avanzar en tu vida sentimental, esto porque siempre tu signo de Tauro queda mal con las relaciones amorosas por el exceso de amor y pasión, así que acabas en pleitos y disgustos. Serán unos días de crecimiento en lo económico. Tus colores serán rojo y azul fuerte, y tus números de la buena suerte 21 y 33.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20

Esta semana te caracterizarás por ser muy comprensivo con los demás y hablarás mucho de ayudar a tu familia. Habrá cambios en el trabajo y proyectos nuevos que te harán crecer más en lo profesional, pero recuerda que tienes que cuidar mucho tu actitud hacia los demás. Habrá oportunidades en el extranjero y te invitarán a vivir en otra parte de la ciudad. No olvides que tu signo siempre se aburre muy fácil o estás en ese trance de enamoramiento, así que ya no estés con amores fugaces y prohibidos, trata de buscar ya una sola pareja, tus signos más compatibles serán Libra, Acuario y Aries. Recuerda que a tu signo lo domina el qué dirán, así que siempre buscarás verte bien. Tus colores de la suerte serán azul y verde fuerte, viste ropa que los combine. Tus números de la abundancia son 06, 13 y 88.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22

Tu signo Cáncer estará muy amoroso a lo largo de esta semana y con ganas de querer y ser querido; los signos con los que tendrás más compatibilidad en el amor serán Escorpión, Sagitario y Piscis, con los cuales te sentirás de lo mejor y sobre todo protegido. El elemento de tu signo es el agua, por lo que siempre tienes el lado creativo muy desarrollado, tendrás la oportunidad de trabajos en gobierno y conocerás a personas muy importantes en tu vida para crecer profesionalmente. Cuídate de problemas de salud, sobre todo en el intestino; lleva una dieta más saludable y haz ejercicio. Ya no extrañes a ese amor del pasado, no va a volver. Trata de cuidar a todas tus amistades porque cuando te llega el amor te olvidas de todo. Tus colores de la suerte serán blanco y naranja, tus números 07, 20 y 67, trata de jugarlos en la lotería.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22

Vivirás una semana de tomar decisiones fuertes que te harán cambiar tu vida para bien y estarás en tu momento de alejarte de todo lo negativo que te rodea. Por fin le dirás adiós a la soledad, pero no es bueno regresar con los amores del pasado, es mejor buscar personas nuevas y de los signos más compatibles contigo que son Aries, Libra y Sagitario. En cuestión de trabajo, deberás tener cuidado con las traiciones de compañeros, recuerda que tu signo es muy confiado y siempre abusan de tu virtud. Tendrás suerte en los juegos de azar con los números 01, 05, 66 y tus colores serán rojo y naranja. Buscarás cuidarte mucho el físico y ya dejar los antojos, es tiempo de que regreses al gimnasio. Deberás aprender en esta semana a escuchar y entender a los que están a tu lado. Irás a muchas fiestas y compromisos. Saldrás de viaje por cuestiones de trabajo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22

Mucho trabajo y pendientes de última hora tendrás esta semana, necesitas concentrarte más en todo lo que vayas a realizar para que después no tengas ninguna dificultad. Cuídate de problemas de hormonas y del sistema nervioso, pues es el punto débil de tu signo, así que trata de tomar un buen tratamiento médico para que te sientas mejor. Vendrán días de estar pleno en tu vida amorosa y sin ningún problema con tu pareja; a los que están solteros les vendrá un amor nuevo y apasionado del signo de Aries o Cáncer. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 09 y 17. Tus colores de la suerte serán azul y gris. Pensarás mucho en lo que no fue con una expareja, recuerda que solo te quita energía, así que trata de dejar ir esos recuerdos. Trata de enfocarte en tu vida actual. Mantén todos tus documentos importantes en orden.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22.

Te dedicarás a arreglar asuntos de trabajo y escuela, recuerda que necesitas tener en orden todos tus documentos personales y no dejarlos para después. Eres la balanza para todos los problemas y la justicia siempre estará de tu lado. Te haces una cirugía estética, la mejor inversión es uno mismo, así que adelante porque todo te saldrá de lo mejor. Pides un aumento de sueldo o un cambio positivo para tu mejor desempeño, pero guárdate tus asuntos personales para que no te llenes de envidias y malos deseos. Un amor de Tauro o Acuario te rondará en estos días. Tus amigos te invitan a salir de viaje para mejorar su relación. Tendrás un golpe de suerte con los números 20, 21, 45, tu mejor día será el miércoles porque las energías positivas estarán muy fuertes, te recomiendo ponerte algo de plata para tu buena racha que duren más tiempo.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21

Semana con muchas preocupaciones sobre tu vida personal, recuerda que tu signo es el agua y eso te hace tomar decisiones que no son las adecuadas para tu vida amorosa, por eso debes aprender a concentrarte en lo que quieres para tu futuro. Recibes una oferta de trabajo que no esperabas, acéptala porque te irá de lo mejor y te llegará la prosperidad económica. Recibes un premio en la lotería con los números 03, 29 y 78, tus colores de la fortuna son verde y amarillo. Cuidado con los accidentes y trata de manejar con más precaución. Te invitan a salir de viaje con tus amigos, hazlo porque ya necesitas un poco de diversión en tu vida. Debes aprender a perdonar y soltar lo que ya no es para ti, recuerda que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve en otra persona, así que trata de cuidar siempre tus relaciones afectivas.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21

Para esta semana tus números de la suerte son 04, 15 y 40. Ya necesitas establecer una relación estable y formar un hogar, mereces sentirte feliz y pleno en todo lo que realizas. Tendrás una semana de mucho trabajo y problemas personales, serán días de muchas energías cruzadas, trata de mantenerte atento a todas las situaciones y evita caer en pleitos sin razón. Tu signo es fuego y eso te hace ser impulsivo y controlador, piensas que siempre tienes la razón, analiza bien todo lo que vayas a decir y hacer. Recibes dinero que no esperabas por el pago de tu prima vacacional. Sagitario es el signo más viajero, no te límites y cada que puedas trata de salir, eso te ayudará mucho a crecer como persona. En el amor tendrás que decidir con quién quedarte, eso hace que sigas con dos personas, así que trata de poner en claro tus sentimientos.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20.

Semana para avanzar en tu carrera profesional, tu signo domina todo lo relacionado con los temas de comercio internacional y derecho, pero trata de enfocarte más y no dejes que tu mente se distraiga para conseguir el éxito deseado. Te darán un regalo sorpresa por parte de un nuevo amor, serán días de muchas sorpresas agradables. Te llega un bono por unas ventas y fondo de ahorro. Tus números de la suerte son 07, 21 y 30, para esta semana tus colores son blanco y naranja. Tienes que ser cauteloso con todo lo que firmas de contratos o créditos. Un amor del pasado te extraña y quiere volver, trata de hablar en paz y te recomiendo que cierres pronto ese círculo. Siempre vas a tener éxito en todo lo que realices, solo trata de ser más discreto porque, a partir de este momento, tu signo entrará en una renovación total para estar mejor.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18

Te llegará dinero extra y será por cuestiones de lotería con los números 12, 33 y 89, y tus colores de la fortuna son azul y blanco. Semana de mucho trabajo y auditoría, recuerda que tu signo es muy dedicado con sus asuntos laborales y eso hará que tengas una semana de muchas tensiones, mantente tranquilo y solo da tu opinión cuando te la soliciten para que no te metas en problemas que no son tuyos. Estás en tu tiempo de crecer y salir adelante en cuestiones de proyectos y negocios propios. A los Acuario que están solteros les llegará un amor del signo de Tauro o Libra que les hablará de establecer una relación formal. Cuídate de dolores de espalda y cuello, sigue con el ejercicio que eso te ayudará a sentirte mejor. Tienes que ver con ojos de sinceridad a las personas que se acercan a ti en cuestión amorosa para ser feliz.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20

Semana con mucha energía positiva para crecer profesional y económicamente, se te presentarán más oportunidad de trabajos, recuerda que este mes será muy bueno para ti, así que trata de mentalizarte para que todas las energías positivas fluyan a tu alrededor. Ten cuidado con problemas de enojos, a veces dices palabras que lastiman, tienes que medirte y tener prudencia, ya no soluciones la vida de los demás. Te pones a dieta y comienzas a hacer ejercicio, ya que buscas mantenerte en forma para que puedas lucir ese cuerpo en estas vacaciones. Te vas de viaje y compras boletos de avión para finales de mes. Un amor sincero tocará a tu puerta, eres místico y siempre tendrás revelaciones, nunca dudes de tus mensajes divinos. Te llega dinero extra por juegos de azar con los números 08, 19 y 23, tus colores son morado y rojo.