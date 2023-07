Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 07 al 09 de julio

Conoce las recomendaciones que Mhoni Vidente trae para tu horóscopo este fin de semana del 07 al 09 de julio, en sus predicciones te dice lo que puedes esperar en el amor, tus números de la suerte para los juegos del azar, tus colores de la abundancia para que la prosperidad esté contigo, además de algunos rituales para aumentar tu suerte.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “Los Enamorados”, significa que pasarás un fin de semana de reconciliación amorosa y de muchas alegrías. Recuerda que a veces tu carácter te hace pasar malos momentos, así que aprende a ser más tolerante con las personas que te quieren. Será un viernes de estar con mucho trabajo. Llegará un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 07 y 21, y trata de comprarla el día domingo, que será tu día de suerte. Usa más el color rojo para cortar lo negativo. Te invitarán a realizar un viaje para descansar. A los Aries que están solteros les vendrá un amor del signo de Leo o Capricornio que va a ser muy compatible. Serán tres días de muchos cambios radicales en tu forma de ser. Ten cuidado al tratar de dar una opinión, recuerda que no todos lo reciben de la mejor manera.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Sol” en el horóscopo del tarot, por lo que trata de depurar todo lo negativo que te rodea y deja los rencores atrás, más en lo sentimental. Recuerda que los Tauro son muy tercos en sus relaciones amorosas que no funcionan, es mejor tomar decisiones fuertes para estar mejor en lo personal. También el tarot te indica que debes salir a caminar por las noches para tratar de sanar tu mente de situaciones que no vas a poder controlar, así que deja que todo fluya para que no te cause daño. Otra de las recomendaciones es que ya trabajes por tu cuenta y que pongas ese negocio que tanto deseas, recuerda que el Tauro siempre busca el bienestar económico y es tu momento de lograrlo. Tus números de la suerte son 07 y 09, compra los billetes de lotería y verás que la suerte te llegará. Usa más el color naranja de la buena suerte.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “La Estrella” en el horóscopo del tarot, lo que significa que ya no le digas “no” a la suerte y no llenes tu mente con pensamientos negativos, es decir, no te autosabotees. Estos tres días serán de abundancia y sorpresas agradables y va a regresar el amor que se fue; tu signo sufre mucho en lo amoroso por su condición de ser muy controlador, así que trata de relajarte y de disfrutar de tu pareja. Sigue con la dieta y el ejercicio, que ya te estás viendo de lo mejor. También la carta de “La Estrella” te indica que te llegará un negocio nuevo los fines de semana. Conocerás a alguien compatible de los signos Libra o Acuario para hablar de compromiso formal. Tu color de la suerte será el rojo, y tus números 01 y 23. Te invitarán a salir de viaje con tus amigos. Cuidado con tus gastos, trata de no comprar artículos innecesarios.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Seguirás de fiesta, recuerda que a tu signo le encanta festejar y este fin de semana será el ideal para llevar a cabo tu celebración. En el horóscopo del tarot te salió la carta del “As de Oros”, por lo que este 07 de julio la buena suerte vendrá a ti con mucha fuerza y debes vestirte de colores fuertes y ponerte mucho perfume para que esas buenas energías del dinero se queden contigo y le saques provecho. En cuestiones del amor, el tarot te dice que ni todo el dinero ni todo el amor, necesitas entender que tu pareja debe estar contigo por amor, no por interés y mejor busca personas más compatibles con tus ideales de vida. Te invitarán a salir de viaje en estos días y va a ser con tu familia. La suerte llegará en la lotería con los números 02 y 37, y trata de jugarla este viernes y usar más los colores verde y amarillo para tener fortuna.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu energía positiva empezará a crecer más y el motivo es que ya se acerca tu etapa de cumpleaños, así que no lo dudes y pon en práctica todo lo que deseas para tu bienestar familiar. Trata de reinventarte en todos los sentidos para tener una mejor actitud y un mejor desempeño laboral. Obtuviste la carta de “La Torre”, la cual significa que eres el pilar de tu casa. Deberás estar en paz con todos los que te rodean y darte baños de agua bendita, pues estos tres días serán muy místicos. Te invitarán a salir de viaje con tu familia. También, el tarot te indica que deberás tener cuidado con problemas de infección de piel. En cuestión del amor, seguirás muy estable con tu pareja y a los Leo solteros les vendrá un amor del signo de Sagitario o Aries. Tus números de la suerte serán 11 y 29; intenta jugar lotería este sábado y usar el color naranja.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vivirás un viernes de estar con mucho trabajo atrasado, recuerda que debes administrar mejor tu tiempo para que después no te veas tan presionado. Cuidado, en el trabajo un compañero está hablando mal de ti porque te tiene envidia. Obtuviste la carta de “El Mago”, la cual significa que por fin saldrás de todos los problemas económicos que te rodeaban y que la suerte empezará a cambiar para bien el día 07 de julio, en el que tendrás que prender una veladora blanca. Tienes que mover tus espejos de lugar para que las energías no se estanquen en tu casa. Tendrás una sorpresa económica el día sábado con los números 20 y 99. En el amor te recomienda el tarot que aprendas a no ser tan rencoroso, pues en estos días regresará un amor del signo de Piscis o Aries y será para quedarse. Te entregarán el fondo de ahorro o tu prima vacacional.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números de la suerte son 23, y 40 y tus colores de la fortuna el blanco y rojo. Días de mucho trabajo y presiones, tu signo es el encargado de mantener el orden de su ámbito laboral, trata de tener calma y hacer todo profesionalmente. En el tarot te salió la carta de “El Loco”, significa que seguirás con buena suerte en todo lo relacionado con el dinero, es momento para formar un patrimonio. A veces no controlas tu carácter y tienes problemas sin razón, debes pensar antes de actuar y verás que te llegarán cosas positivas a tu vida. Tu signo es muy rencoroso y eso le afecta mucho, aprende a vivir sin ataduras, este 07 de julio debes darte baños de flores para que la suerte reine en tu vida. No compres por nervios, eres es el más administrado, pero el más gastador cuando se trata de salir de una depresión, lo que genera problemas a tus finanzas.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana para estar con tu pareja o analizas salir de vacaciones con tu familia, eres el más divertido del Zodiaco y eso te hace disfrutar de la vida naturalmente. Tu carta es “La Luna”, por lo que tendrás días de mucha pasión, debes prepárate para vivir en pareja, estos tres días serán muy placenteros. Cuídate de las traiciones de tus compañeros de trabajo que se dicen tus amigos, debes aprender a no platicar tanto tus asuntos personales. Recibes una propuesta de un negocio para los fines de semana. Este 07 de julio tendrás suerte en los juegos de azar con los números 13 y 55, y trata de vestirte con colores fuertes para atraer la abundancia. Arreglas tu coche de los frenos y le das mantenimiento. Decides comprar ropa y zapatos, recuerda que debes gastar lo que se tiene y no usar mucho la tarjeta de crédito, son tiempos de ser administrado.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

En el amor debes aprender a no andar con dos a la vez, eso te puede provocar pleitos con justo motivo. Días de mucho trabajo y para poner en orden asuntos personales, eres el controlador de lo que lo rodea y te gusta la perfección. Te llega una invitación laboral para los fines de semana, acéptala porque te irá muy bien en lo económico. Te salió la carta de “La Justicia”, significa que tu temperamento te causa problemas por ser impulsivo, debes ser prudente con tus palabras y acciones. Este día 07 usa algo de plata para protección y ponte mucho perfume para que los caminos de la felicidad y prosperidad se abran en tu vida. Eres muy bueno para ser comunicólogo o artista, eres fuego y siempre buscas el reconocimiento de los demás. Tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 17 y 66, y usa más los colores rojo y verde.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes con buenas noticias y con mucha compatibilidad con tu pareja, este día 07 será mágico, así que aprovéchalo. Siempre buscas el éxito en todo lo que realizas, pero también eres el signo que tiene muchas envidias en su vida, trata este viernes de ponerte agua bendita en la frente para que tengas una protección divina. En el horóscopo del tarot te salió la carta “As de Bastos”, significa que debes tomar una decisión personal en cuestión de estudios relacionados con leyes o idiomas porque se te darán muy fácil y te harán crecer. En el amor no sabrás por quién decidirte, pero no debes martirizarte y conocer personas te harán decidir quién es la persona ideal para tu vida amorosa, así que tú sal con los que te inviten, solo no tengas ningún compromiso ni engañes a nadie. Tus números de la suerte son 27 y 60, y usa más los colores blanco y rojo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu carta del tarot es “El Emperador”, lo que implica que tendrás tres días de felicidad y abundancia económica. No tengas miedo a tomar decisiones de cambios en tu vida amorosa porque tendrás éxito en lo que decidas y escogerás a la persona ideal. Fin de semana de muchas ideas positivas y planear un negocio. A tu signo le gusta mucho la relación pública, por lo que trabajar los fines de semana hará que el dinero te llegue sin límites porque estás en tu etapa de abundancia, aprovecha lo que te viene. Te llega la invitación para salir de viaje con tus amigos. Este 07 de julio reinará en tu vida la suerte con los números 13 y 40. Debes cuidarte de un amor del pasado que se pondría a hablar mal de ti; trata de quedar en paz con todo mundo. Arreglas asuntos legales que saldrán a tu favor. Te invitan a una fiesta en la que te vas a divertir mucho.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana dedicado completamente a ti, empiezas dieta y régimen de ejercicio porque te gusta que te volteen a ver y son tiempos de reinventarse en lo personal, estás en etapa de vanidad y ego elevado. Tu carta es “El Ermitaño”, así que tienes protección divina muy fuerte, este 07 de julio sal a caminar con los primeros rayos del sol para que las energías positivas te ayuden a tomar decisiones correctas. Tendrás una sorpresa que no esperabas y que te hará muy feliz por parte de un amor nuevo. Cuídate de problemas de chismes con compañeros del trabajo. Tus números de la suerte son 18 y 31, usa los colores verde y rojo. Te invitan a salir de viaje a finales de mes. Haces compras para tu casa, pero lo mejor que puedes hacer es administrar mejor tu economía. Los Piscis que están solteros tendrán días de muchos amores nuevos.