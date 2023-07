Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 21 al 23 de julio

Ya están aquí los horóscopos para la semana del 21 al 23 de julio, conoce qué puedes esperar en el amor, tus números de la suerte y los colores que harán que todo se te dé de la mejor manera.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La misión de este signo Aries es ser el iniciador por excelencia, es decir, su obligación ante todos los demás signos es ser un líder natural y llevar a cabo todo lo que se plantea en su vida. Es un signo con tendencia a lo positivo y tener el éxito en sus manos. Sus puntos débiles son la vista y la garganta, pues siempre debe cuidarse de esto para evitar que sufra de enfermedades y estar lo más sano posible. Vendrá un dinero extra por la venta de un bien material, recuerda que tu signo está en la etapa de remover energías y tener más fluidez económica. Te buscará un amor del pasado para volver, solo trata de saber a qué viene a tu vida. Tu golpe de suerte será con los números 07 y 13, tus colores rojo fuerte y verde. Tu día de abundancia será el domingo. Vendrá un fin de semana de trabajo extra.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La misión de este signo Tauro es el progreso en la vida y proporcionar la concordia y estabilidad emocional. Es un conciliador de todo lo que lo rodea, siempre va ser el mejor amigo que te dará el consejo ideal para estar en paz en tu vida. Tauro logrará una equidad para poder vivir en armonía y abundancia. También, tus puntos débiles son los riñones y la parte de la espalda, por eso debes quitarte tensiones y seguir siempre con un régimen de ejercicio. Tus colores de la abundancia son azul oscuro y claro, tu mejor día el viernes y tus números mágicos 09 y 17. En el amor seguirás buscando a la persona ideal, recuerda que el amor siempre llega solo es cuestión de tiempo. Te invitarán a salir de viaje para finales de este mes. Trata de buscar siempre la naturaleza para que tu energía positiva crezca más fuerte.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La misión de Géminis es crear y estimular la abundancia. Este signo está para dar el paso correcto en la vida con esa forma de ser tan creativo y de estimular a los demás para que hagan un mejor desempeño en su ambiente laboral. Son grandes empresarios y líderes sociales que siempre tendrán la respuesta correcta ante los problemas. Su punto débil son los pulmones y el olfato, por eso no deben consumir tanto cigarro y alcohol que eso hace que la vida del Géminis se destruya poco a poco. Son de espíritu libre, por eso casi siempre se separan de su pareja y familia. Tu mejor día será el sábado, tus números mágicos 06 y 50, tu color favorito el blanco. Ten cuidado con los chismes en tu ambiente laboral, recuerda que tu tienes luz propia y eso les molesta a los demás, así que trata de ser prudente.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para el signo Cáncer su misión es la prudencia y el amor a los demás; serán, sin duda, su fuerza para ejercer su misión en la vida. Ayudará a la humanidad entera a entender que no hay que ser egoístas y el signo Cáncer contribuirá a esa felicidad que tanto desea en su vivir. Como es un signo de comunicación, es muy importante que mantenga la prudencia o sea no platicar lo que no le incumbe y tener la destreza de resolver con rapidez y eficacia todo los problemas. Este signo es uno de los mejores compañeros sentimentales. Seguirás de fiesta y recibirás varios regalos importantes para ti. Ten cuidado con lo que comes, trata de seguir con la dieta. Tu mejor será el viernes con los números mágicos 12 y 77, tus colores verde y blanco. Recuerda que tu signo es la célula de la sociedad, por eso su importancia en el mundo de la astrología.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La misión del signo Leo se basa en ser impulsor, es decir, aprender de todo lo que hace para enseñar a los demás cómo vivir en bienestar y que casi siempre son maestros de la vida urbana. Son muy hábiles para poder desarrollarse en cualquier campo laboral y siempre su tendencia es positiva para tener el éxito que desean. Pero deben cuidarse de ellos mismos porque el signo tiende a sabotearse con malas compañías y vicios que lo hacen destruirse. Debe entender que su vida no será fácil y por eso tendrá que poner toda su destreza y habilidad para ser grande en la vida laboral. El signo Leo significa el saber y actuar, tu mejor día de la semana será el domingo, tus colores mágicos serán naranja y amarillo. Tus números de la suerte serán 02 y 33. Tus puntos débiles serán la presión alta y el corazón.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para el signo Virgo su misión es la purificación del cuerpo y del espíritu. Las personas de este signo son seres que siempre van a ayudar a los demás a crecer en todo lo espiritual para que puedan llevar una mejor vida. Las personas Virgo son un pilar de la familia que siempre encontrarán la fuerza suficiente para salir de cualquier problema y ayudarse a sí mismos para tener el triunfo en todo lo que desean, así como siempre tener a su lado la pareja ideal. Su punto débil son los nervios y la migraña, la impotencia sexual y el plexo solar, por eso deben siempre mantenerse sanos en cuestión de su mentalidad y una dieta saludable. Tu mejor día será el sábado, tus números mágicos son 04 y 16, tus colores blanco y rojo. Sabrás de una sorpresa por parte de alguien de fuera del país.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La misión de Libra sin duda es equilibrar y armonizar todo lo que les rodea, por eso son grandes comunicólogos, diseñadores y sobre todo administradores de la vida misma. Siempre vas a encontrar el equilibro perfecto para que todo funcione de lo mejor y entender que la vida se vive una sola vez y tiene que ser de forma intensa, en armonía con todo tu entorno y así sentirte pleno y seguro. También posees la virtud de la justicia y el don del consejero, por eso eres tan buen amigo y compañero de trabajo, te recomiendo siempre dar la última opinión de los problemas. Tu mejor día será viernes, tus números mágicos el 07 y 66, tus colores el amarillo y azul. Te llega la invitación para salir de viaje en estos días. Tu punto débil los riñones y la espalda baja, trata de estar al pendiente de eso y acude al médico.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Como tu elemento es agua, tu misión es descubrir los misterios de la naturaleza, tienes interés por la ciencia para ayudar a que la humanidad viva mejor. Eres el ingeniero de la vida, siempre estás en constante progreso para ser fuerte y con gran poder sobre los demás. Posees la virtud de la pasión sexual y el deseo carnal, eso te ayuda a llevar una vida de intensidad en todo lo que realizas, si tu pareja no entiende ese aspecto, siempre buscarás otra persona igual de intensa. Pero tu punto débil son la hígado y los genitales, tienes que estar al pendiente de las hormonas y de infecciones. Tu mejor día será el domingo, tus colores son blanco y azul, tus números mágicos el 14 y 50. Será un fin de semana con muchos pendientes de última hora, debes organizar tu tiempo. Llega dinero extra por trabajos del pasado.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Este fin de semana será muy importante porque las energías cósmicas de la buena suerte estarán a tu alrededor. Como tu elemento es fuego, siempre retomas todo lo que construiste y lo que te faltó por hacer, por eso es importante hacer una lista de propósitos y empezar a realizarlos porque es tu tiempo de ser grande en todo lo que realices. Este viernes decides pagar tus deudas y empezar desde cero, recuerda que necesitas una buena economía para vivir en paz. Celebras el cumpleaños de un familiar, sales de viaje para estar con tu familia este fin de mes. Un amor de Aries o Virgo te habla de comprometerse en pareja. Tu mejor día será el domingo trata de jugar los números 19 y 67, tus colores de la fortuna son rojo y verde. Ten cuidado con tu dinero trata de no hacer ninguna inversión innecesaria y no prestarlo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana para sacar todas las frustraciones que te dejó la semana y llenarte de buenas energías para empezar con más fuerza y poder llevar acabo todo lo que desea en tu vida laboral y personal. Tu signo está en la época de madurar y dejar atrás las malas amistades, son tiempos de abundancia, así que aprovecha lo que está por venir. Haz una lista de tus logros y repítelos en voz alta para que tu mente asimile lo grande que eres para vencer todas las adversidades. Días de graduación y fiestas familiares. Tu signo es la cabra y eso te hace siempre ir para adelante sin darte por vencido. Haces unos pagos para sanar tu economía, como el elemento de tu signo es tierra, eres muy realistas y siempre busca el éxito en tu vida. Tu día de suerte es el viernes, tus números 21 y 30 y tus colores el azul y rojo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te llega dinero extra por cuestiones de lotería con los números 07 y 15, trata de jugarlos el domingo, tus colores de la fortuna son gris y azul. Tu misión es buscar y encontrar el conocimiento de la verdad. Eres el único signo del zodiaco en forma de ser humano por eso tienes una cualidad única para las relaciones públicas. Fin de semana de suerte y más el día 21 porque habrá conjunción de astros a tu favor, por eso trata de realizar todo lo que tienes planeado. Debes hacer que tu mente no sabotee tu felicidad en estos días, enumera los propósitos que te faltaron por realizar, escribe cada deseo siete veces para que las energías positivas te rodean con más fuerza. Días para arreglar papeles de un seguro de gastos médicos y de tu coche. En el amor seguirás con tu pareja actual y hablarás de comprometerte.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Días para analizar todo lo que has pasado en los últimos meses, recuerda que tu signo atraviesa por un momento de recomponer su vida y empezar a crecer en lo personal. Como tu elemento es agua, eres el más sentimental y apegado a la familia, por eso eres un muy buen padre, sientes impotencia cuando no puedes ayudar a los que te rodean, pero trata de entender que siempre hay momento para todo, deja que todo fluya. Te llegan unos pagos atrasados, pero podrás ponerte al corriente. Recibes una invitación para salir con un nuevo amor de Aries o Escorpión que será muy compatible contigo. Ya no te castigues a ti mismo, recuerda que hay situaciones que no las podemos controlar y solo hay que ser fuertes para sobrellevarlo. Tus números de la suerte son 03 y 11, juégalos el sábado, tus colores son el verde y naranja.