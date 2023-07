Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 28 al 30 de julio

Los horóscopos de Mhoni Vidente te dicen cuál es la frase que dominará a tu signo este fin de semana, y te comparte los consejos que te harán alcanzar tus objetivos este fin de semana del 28 al 30 de julio.

Además, en sus predicciones te alerta lo que puede esperar tu signo en el amor, tus números de la suerte para jugar en la lotería, el día que te irá mejor, así como los colores que te ayudarán a atraer la abundancia y buenas vibras; ve cuál es el que te corresponde.

Revisa tu horóscopo de esta semana y el resto de predicciones que Mhoni Vidente trae para ti a partir de este 28 de julio.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu frase de estos días es “¡Quítense de mi camino, que ya estoy aquí!”, que sin duda dice que tu signo está preparado para ser grande en todo lo que se proponga, pero debes cuidarte de tu misma soberbia y no caer en delirios de grandeza; de ese modo tendrás asegurados los triunfos en lo que desees hacer. Vendrán días mágicos para tu signo en los que podrás sacar lo mejor de ti, más porque los astros están a tu favor, solo debes ser más discreto con tus éxitos para no despertar la envidia de los que te rodean. Es tiempo de madurar y empezar a ver por tu futuro personal, formar una familia y decidir cuál de tus amores es el correcto para pasar tu vida. Este 29 de julio será un día de buena suerte para tu signo con los números 13 y 30. Trata de usar más el color rojo, eso te atraerá más abundancia a tu vida. Será un fin de semana de salir de viaje.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás como frase para este fin de semana “¿Cuánto tengo y cuánto valgo!”, pues a tu signo se le relaciona con el dinero y su poder, por eso te recomiendo estimular más lo espiritual de tu vida y aprender que las personas valen por sus buenas acciones, no tanto por el dinero o los bienes materiales. Tu signo está en días de abundancia y estabilidad emocional, pero nunca debes confiarte de nada y de nadie para no atraer malas energías. Recibirás una invitación para salir de viaje con tus amigos, hazlo que eso te ayudará a renovar las energías. En el amor, trata de olvidarte de esa persona que no era para ti y más que es tiempo que tu signo tenga ya una estabilidad emocional. Tu mejor día será el 30 de julio con los números 07 y 66. Trata de usar más el color amarillo para atraer la abundancia a tu vida. Cuidado con problemas de riñón e infección.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu frase de este fin de semana es “¡Mírame, esto es el presente!”, palabras que llegarán mucho a tu signo Géminis y lo describirán muy bien, es decir, que siempre necesitas tener la aceptación de los demás y el reconocimiento de todo lo que realizas para sentirte grande. Vivirás un fin de semana de estar con muchas presiones familiares, pero evita caer en enojos y así mantente en una postura tranquila hasta salir del bache. Te pondrás a hacer ejercicio y tendrás una buena alimentación, eso te hará sentir de lo mejor en cuestión de salud. Ten cuidado con tu pareja, se están distanciando, trata de platicarlo y si ya no hay amor, es mejor darse un tiempo en la relación. Tu mejor día será el viernes con los números 09 y 77. Trata de usar más el color azul para atraer la abundancia en tu vida. Haz eso que tanto has estado pensando, la vida es para arriesgarse.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu frase de este fin de semana es “¡Reinvento mi cuerpo, equilibro mi espíritu y disfruto de la vida!”, lo que sin duda tendrás que poner en práctica para tener el mejor vivir y la serenidad que tu mente necesita. Equilibra tu ambición, es decir, no te veas atrapado en solo hacer dinero y dale importancia a tu vida sentimental, sobre todo a disfrutar de lo mejor que tienes que, sin duda, son tus seres queridos. Es momento de dejar lo negativo atrás y que te reinventes en mente y cuerpo. Vivirás un fin de semana de estar con algunos tropiezos en cuestión de escuela o proyectos profesionales, por eso te recomiendo que te concentres al 100% en todo lo que vayas a realizar. Si ese amor te dejó, ya no pidas volver, llénate de amor propio. Tu mejor día de la semana será el 30 de julio con los números 09 y 88, trata de usar más el color verde para atraer la abundancia.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La frase que regirá tu signo es “¡Aquí está su líder!”, sin duda estas palabras le caen como anillo al dedo a tu signo de fuego Leo, que es todo un ejemplo en toma de decisiones y los que te rodean siempre te ven como un maestro para poder seguirte y aprender de ti. Serán días de festejar y pasarla de lo mejor con tus seres queridos. Te invitarán a salir de viaje en este fin de semana y te divertirás mucho. Vendrán días de estar con buenas sorpresas económicas y más porque te pagarán un dinero que te debían y lo invertirás para empezar a incrementar tu patrimonio. Recibirás el amor verdadero de alguien del signo de tierra que será muy compatible contigo. Tu día de suerte será el 29 de julio con los números 07 y 51. Trata de usar más el color rojo para estimular la prosperidad. Usa ropa de color naranja para que llegue a ti la abundancia.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“Debo ser perfecto y no sabotear mi propia felicidad”, es la frase del fin de semana que regirá a tu signo, el cual siempre busca la perfección en todo lo que realiza y buscará el éxito en su vida. Enfrentarás un gran problema mental, es decir, cuando tienes la felicidad y el amor en tu vida, tú mismo se saboteas y no te crees merecedor de ello, por eso necesitas trabajar en tu mentalidad y ser menos dramático; acepta lo que viene. Te invitarán a salir de viaje y eso te hará sentir de lo mejor, solo evita los excesos. El amor por fin llegará a tu vida para quedarse y eso te dará la estabilidad que necesitas. Debes cuidarte de problemas de nervios y estrés, trata de seguir con el ejercicio y dormir más. El viernes será tu día de suerte con los números 02 y 31, especialmente en los juegos de azar. Trata de usar más el color naranja para estimular tu suerte.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La frase de tu signo es, “Tomaré la decisión adecuada y lograré mi éxito”, el cual es un gran mensaje para que puedas lograr lo que tanto deseas, como el reconocimiento de los demás y sobre todo tener una pareja porque a tu signo se le dificulta el amor o las relaciones duraderas. Tendrás la solución a todos los problemas que se te presentan, eres el mejor abogado y psicólogo porque siempre tienes la respuesta adecuada a todas las preguntas y consejos que te pidan. Fin de semana con dudas sobre si te quedas con tu pareja, son momentos de mover energías y tomar retos para salir adelante. Ten cuidado con problemas de salud, es importante mantenerte saludable. Un amor de Aries o Géminis te buscará para tener una relación estable. Tus números de la suerte son 18 y 77, usa más los colores azul y rojo, te ayudarán a estimular la suerte.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“Aprenderé los valores del amor y del dinero, mi mente será mi equilibro”, esa es tu frase para este fin de semana. Eres de los grandes pensadores del Zodiaco y siempre buscarás el bienestar propio y de los que te rodean, pero tu terquedad en algunas situaciones te hace ser una persona intolerante y eso te hacer ver como alguien carente de valores. Debes aprender a tener equilibro mental para no caer en la ambición desmedida del poder y el dinero, definirás tus ideales para tener el éxito que mereces. Eres una personas muy sensual que antepones el sexo antes que el amor, por eso debes ser más sentimental y buscar una pareja que te haga sentir pleno. Cuida tu salud y no caigas en excesos de alcohol y comida. Tu mejor día será el 30 de julio con los números 05 y 40, usa más los colores gris y blanco porque te traerán más suerte a tu vida.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tu mejor día será el 28 de julio, tus números de la surte 23 y 50, y tus colores de la abundancia rojo y amarillo. Te llega un amor muy apasionado para este fin de semana y te regalan una mascota que te hará muy feliz. “Reconozco mis errores y aprendo de ellos” es tu frase, ya que te cuesta reconocer cuando te equivocas y siempre buscas hacer problemas donde no los hay. Debes ser humilde y más contigo mismo, aprende de todo lo bueno y malo que te puede pasar. Tendrás que cambiar de actitud estos días y ser menos soberbio en tu vida diaria. Te pones a dieta y te reinventas en cuestión de físico, tu elemento es fuego y eso te vuelve vanidoso. Te hacen una propuesta para irte a vivir a otro país o cuidad, acepta porque te irá muy bien. Un amor del pasado se hará presente para pedirte perdón por irse sin haberte dado una explicación.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para este fin de semana, amigo de Capricornio, tu frase es: “Estoy seguro que me merezco lo que doy a cambio y quiero lo mejor”, y estas son las palabras que esperabas porque siempre buscas el triunfo y das lo mejor de ti para apoyar a los demás. Mereces lo que das, cuando las personas no lo hacen es momento para cambiar de lugar y buscar a seres recíprocos para tener lo mejor de la vida, como el dinero y estabilidad emocional. Eres muy determinante en tus acciones, si te traicionan ya no regresas, pero también eres muy compartido y te gusta ayudar a los demás en lo que necesiten. Sales de viaje por cuestión de pareja y te la vas a pasar de lo mejor, se afianzará la relación. En el amor seguirás estable con esa persona que tanto te quiere. Tu día de la suerte es el 29 con los números 21 y 30, usa más los colores amarillo y naranja para estimular la suerte.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerda Acuario que si hablan de ti es porque estás logrando lo que deseas en tu ser. Te llega una invitación para salir de viaje con tu pareja en el que la pasarás de lo mejor. Trata de cuidarte y dormir tus horas para que puedas tener equilibro mental. Te busca un amigo para pedirte un consejo amoroso porque eres el psicólogo del Zodiaco. Tu mejor día será el viernes con los números 15 y 19, usa los colores naranja y negro para tener suerte. Disfruta a tu familia en este fin de semana. Tu frase es “No temeré al qué dirán y seré seguro conmigo mismo”, esta afirmación es lo que esperabas porque eres autentico, fuerte y carismático. Estás viviendo el momento para enfrentar habladurías y envidias de personas que te rodean y vas a poder salir triunfante de esos malos comentarios. Tendrás un amor fugaz, pero apasionado, con alguien del signo Leo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“Ya llegué y tomo la decisión de ser fuerte”, es tu frase para el fin de semana, y como tu elemento es agua, eres muy sentimental y de grandes valores, pero tienes un problema de autoestima, por lo que esta frase es sin duda la mejor en este momento que debes ser fuerte para mantenerte en el lugar que quieres estar, no tenerle miedo al éxito y mover las energías positivas a tu favor, es decir, si ya no quieres ese trabajo, busca otro mejor en el que muestres todo tu potencial. Si tu pareja amorosa ya no siente nada por ti, es el momento de ser fuerte y cortar esas relaciones tóxicas, sobre todo para que no te cierres la puerta de la felicidad. Viene un amor nuevo de Aries, Libra o Escorpión que será muy compatible contigo. Tu día de la suerte es el 30 de julio con los números 08 y 70, te recomiendo usar los colores morado y banco para estimular la suerte.