Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 07 al 10 de agosto

Llegan los horóscopos de Mhoni Vidente para el primer fin de semana de agosto, revisa cuáles serán tus mejores días, números de la suerte y colores que atraerán la fortuna a tu vida.

En la entrega de esta semana, Mhoni Vidente te comparte los consejos para esta semana que va del 07 al 10 de agosto de 2023 que te ayudarán a salir de situaciones difíciles y te da sus recomendaciones para el amor y salud.

Sus horóscopos te anticipan tus números de la suerte para jugar en la lotería; revisa cuáles te podrían dar fortuna, así como los consejos para alejar las malas energías de tu vida.

Revisa tu horóscopo y entérate cómo le irá a las personas que te rodean, Mhoni Vidente los trae para ti.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20.

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mago” que significa fuerza y poder en todo lo que vayas a realizar. Son tiempos de enfrentar las situaciones adversas que puedas tener y saldrás victorioso, solo cuídate de las mentiras de las personas que te rodean. Tus números mágicos son 01 y 29, tus colores naranja y rojo, tu día mágico de la semana el miércoles, y tus signos compatibles son Capricornio, Géminis y Sagitario. Entrarás en un periodo crucial de tu existencia, te reinventas en muchos sentidos y empiezas un nuevo ciclo laboral. El Aries está en su mejor momento, pero eso sí, tiene que confiar en mí mismo para poder lograr lo que tanto desea. Seguirás con tu pareja estable, pero un amor del pasado del signo de Acuario o Géminis te va a buscar para estar otra vez en una relación de pareja.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21.

Obtuviste la carta del “As de Oros” en el horóscopo del tarot que representa nuevos comienzos, oportunidades y abundancia. Es un momento para tomar riesgos y perseguir tus sueños. Los próximos días serán un momento de buena suerte para ti, Tauro. Tendrás la oportunidad de emprender nuevos proyectos personales y laborales que serán muy exitosos. Busca siempre el equilibrio en tu ritmo de vida. Siente que una corriente de energía positiva y de ilusión llega a ti. Deja a un lado a las personas tóxicas, es un momento muy favorable para el enamoramiento, pero no busques el amor, deja que solo llegue a ti. Cuidado con las traiciones de compañeros de trabajo. Sé más cauteloso en tus comentarios. Tus números mágicos son 05 y 08, tus colores de la suerte amarillo y rojo y tu día de la semana el martes.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20

Te salió la carta de “El carruaje” en el horóscopo del tarot. Esto es una señal de que estás en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Eres un signo de aire, lo que significa que eres inteligente, curioso y adaptable. También eres un comunicador natural. En las próximas semanas, estarás ocupado con el trabajo y la escuela. Sin embargo, también tendrás mucho tiempo para socializar y divertirte. En el amor, estarás abierto a nuevas experiencias. Podrías encontrar a la persona perfecta para ti, o podrías decidir estar soltero por un tiempo. Lo que sea que elijas, estarás feliz y satisfecho. En cuanto a tu salud, tendrás que cuidarte. Asegúrate de dormir lo suficiente, comer sano y hacer ejercicio regularmente. Si te enfermas, busca atención médica de inmediato. Tus colores de la suerte son verde y naranja, tus números 03 y 11.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22

Te salió la carta de “La Estrella” en el horóscopo del tarot, lo que significa que vas a seguir brillando en todo lo relacionado con tu trabajo. Estás en tu tiempo de crecer más, así que no lo descuides. Sin embargo, ten precaución con las envidias que te rodean. No caigas en demasiada confianza con los demás y cuídate de problemas de fraudes. Siempre revisa bien lo que vas a firmar. Tus números mágicos son 07 y 15. Tus colores son el blanco y el naranja. Tu día especial es el miércoles. Tus signos compatibles son Piscis, Aries y Escorpión. Estos serán días de cambios interiores y de sacar de tu vida esos periodos de turbulencias que te venían agobiando. Cuidado con problemas de estómago y úlceras. Sé un poco más consciente con tu alimentación. Sé que recuerdas mucho ese amor que se fue, pero si no te valoró no era para ti.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22

La carta de “El Loco” es señal de que es hora de vivir mejor y dejar atrás esos tropiezos con amigos y amores que solo te quitaban tiempo. Es hora de madurar en tus relaciones personales. La carta también te dice que el dinero llegará sin límites y que tendrás la suerte de hacerte de un patrimonio para tu futuro. Tus números mágicos son 02 y 17. Tus signos compatibles son Acuario, Aries y Sagitario. Tu mejor día es el jueves. Tu recompensa llegará en estos días. Tu energía se está adentrando en un ciclo que te puede ayudar a crecer en todos los sentidos, especialmente en el ámbito laboral. Tu creatividad, tu valor como persona y, sobre todo, esa personalidad magnética que posee el signo de Leo, estarán en una etapa espectacular. Si estás cambiando de casa, trata de buscar primero lo mejor para tu actitud aventurera.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22

Obtuviste la carta de “El Mundo” en el horóscopo del tarot, pues eres el mejor para hacer cierres de negocios y trabajar en situaciones de administración. No dejes pasar las oportunidades que se te presenten para triunfar sin límites. La carta también te invita a salir de viaje y conocer otros lugares para que tus pensamientos sean más fuertes. Tus números mágicos son 09 y 21. Tus signos compatibles son Piscis, Aries y Escorpio. No tengas miedo de volar. Sin duda van a ser unos buenos días para el signo de Virgo. Se te invita a no tener esos límites en tu vida para que puedas crecer en todos los sentidos. Sin embargo, debes ser más prudente para no atraer situaciones negativas en tu vida. Enfócate en todo lo positivo para estar mejor. Debes tener confianza en ti mismo y elevar la fe a lo que deseas tener.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22.

Te salió la carta de “El Juicio” en el horóscopo, esta carta representa crecimiento y cambio. Será un momento para resolver asuntos legales o familiares que están pendientes. Vendrá la época ideal para cambiar de trabajo o asumir nuevas responsabilidades. Tus números mágicos son 10 y 19, tu mejor día el martes y tus colores de la abundancia el verde y amarillo. Para el amor, tus signos más compatibles son Sagitario, Acuario y Géminis. La conjunción de todas las energías positivas estarán en alineación, esta semana será un momento decisivo para reestructurar tu vida en todos los sentidos. Será un momento para crecer en lo económico, por eso saldrás de viaje por trabajo, también asumirás responsabilidades amorosas. Este es un momento de grandes cambios para ti, para tomar riesgos y perseguir tus sueños.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21

La carta de “El Emperador” dice que recibirás propuestas de trabajo que serán buenas para ti, te permitirán crecer profesionalmente y ganar más dinero. Recibirás dinero extra que te ayudará a mejorar tu situación económica. Esta carta representa poder, autoridad y éxito. Es un buen augurio para ti, indica que estás en camino al éxito en todos los ámbitos de tu vida. Tus números mágicos son 14 y 25, tu mejor día será el lunes y los colores de la abundancia son azul y rosa. Piscis, Tauro y Cáncer son los signos más compatibles para buscar el amor. Es un buen momento para fortalecer tus vínculos amorosos y renovar tus emociones. Cuida lo que comentas de los demás, no te metas en chismes. Te busca un amor nuevo que te hará muy feliz. Te invitan a salir de viaje, debes cuidarte de las personas con las que vas.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21

Para esta semana tu carta es el “As de Bastos”, representa nuevos comienzos, oportunidades y crecimiento. Por eso me indica que estás en camino a grandes cosas en todos los ámbitos de tu vida. Por si esto fuera poco, recibirás una propuesta de amor verdadero o de matrimonio, esto te permitirá encontrar la felicidad y la realización de tu vida amorosa. Tus números mágicos son 16 y 23, tus colores de la fortuna el azul y blanco. Tus signos más compatibles son Aries, Leo y Virgo y tu mejor día será el miércoles. Es buen momento para buscar el poder y la sabiduría, por eso tomas un curso de estudios, que te permitirán tomar puestos con mayor jerarquía o viajar a nuevos lugares. Estás en la época de renovación de tu espíritu aventurero. Trata siempre de estar con la mira hacia adelante y buscar tu progreso.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20.

Debes controlar tu temperamento y no explotar por situaciones que no puedes controlar. Ten paciencia, tu sexto sentido estará muy elevado, te ayudará a saber en quién puedes confiar y en quién no. Tu carta del tarot es “El Sol”, representa alegría, felicidad y éxito, por eso estás en camino a grandes cosas en todos los ámbitos, es tu momento de brillar y sentirte pleno en todas tus acciones. No te engañes a ti mismo con situaciones que no son buenas en tu vida, debes enfrentarlas. Esto puede ser doloroso, pero es importante recordar que no todo el mundo es digno de tu confianza. Tus números mágicos son 18 y 30, tu mejor día será el martes, tus signos compatibles Aries, Cáncer y Leo y tus colores de la fortuna el azul y amarillo. Aprovecha esta semana para estar en casa y terminar todo lo que tienes pendiente.

Acuario

Esta semana será muy importante para ti, enfrentarás los retos más duros de la vida y así sabrás de qué estás hecho. Por eso te recomiendo mucha fe y estar en constante movimiento para que las energías no se estanquen y puedas salir adelante de todo conflicto. “La Rueda de la Fortuna” es tu carta del horóscopo, representa cambio, suerte y fortuna. Es tu momento para estar arriba y no volver a mirar atrás. Estás en pleno crecimiento profesional, enfócate en lo que deseas para tu futuro. Tauro, Géminis y Libra son los signos más compatibles para tu vida amorosa, tus números mágicos 13 y 27, tus colores de la fortuna blanco y rojo y tu mejor día será el lunes. Recibirás la recompensa económica que esperabas, esto te ayudará a estar mejor en tu vida. Ten cuidado con los problemas familiares, no discutas de más.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20

Esta es una semana emocionante para ti, aprovecha las oportunidades que se presentan y disfruta de la buena suerte que tienes. “Los Amantes” es tu carta del tarot, representa amor, pasión y elección, indica que estás en camino a grandes cosas. Por fin tendrás ese amor verdadero que esperabas. Si estás en pareja, te llegará una propuesta de matrimonio que te permitirá encontrar la felicidad y la realización de tu vida amorosa. Cuídate de los problemas de riñón e hígado, acude con tu médico si tienes algún síntoma. Tus números mágicos son 26 y 28, tus colores de la fortuna son el verde y amarillo, tus signos compatibles son Piscis, Cáncer y Virgo. Esta semana será de viajes por trabajo y placer. Tus energías estarán en constante movimiento. Será un momento de hacer cambios radicales en tu ambiente laboral.