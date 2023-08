Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 11 al 13 de agosto

Mhoni Vidente llega con sus horóscopos para el fin de semana del 11 al 13 de agosto, revisa cuáles serán tus mejores días, números de la suerte y los colores que atraerán la fortuna a tu vida.

En sus predicciones, Mhoni Vidente te comparte los consejos que el fin de semana del 11 al 13 de agosto de 2023 para salir de situaciones difíciles y te da sus recomendaciones para el amor, la salud y el trabajo.

Revisa si es tu momento para jugar en la lotería, así como los consejos para alejar las malas energías de tu vida.

Ve cuáles signos más compatibles con tu signo y conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente para que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes será un día de suerte para ti. El Sol —que es tu astro regente— estará en una posición favorable, lo que te ayudará a lograr tus objetivos. Recibirás una sorpresa económica que te alegrará el día. También te llegará un contrato que deberás leer con atención antes de firmarlo. En el amor, te rodea un aura de sensualidad y pasión. Te encuentras a punto de iniciar una relación muy formal con alguien que te corresponderá de forma amorosa y apasionada. No sabotees tu propia felicidad y deja que el amor fluya libremente.Con tu familia, trata de dejar de lado los rencores y las peleas del pasado. Busca un momento para reunirte con ellos y pasar tiempo de calidad. El domingo será un día de descanso y reflexión. Aprovecha para meditar, hablar con Dios y poner en orden tu vida. También puedes jugar a la lotería con los números 09 y 17.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tauro, este fin de semana será un momento de mucho trabajo y esfuerzo, pero también de grandes recompensas; recuerda que tu signo es muy trabajador e impaciente, así que trata de ir paso a paso y no te apresures. El viernes recibirás una sorpresa amorosa. Alguien te invitará a salir a cenar y te hará pasar una noche inolvidable. No tengas miedo de dejarte querer y vivir la vida. En el ámbito laboral, tendrás la oportunidad de resolver algunos problemas legales a tu favor. Recuerda que tienes que lograr tus objetivos personales y profesionales. Enumera tus metas y trabaja para alcanzarlas. Ten cuidado con los dolores de estómago e intestino, cuida tu alimentación. Un amor nuevo estará muy presente en estos días, será alguien del signo de Escorpio o Capricornio. Tus números de la suerte son 09 y 18, y tu color de la abundancia, el rojo intenso.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes será un día de cambios muy positivos para tu signo, sentirás que todo empieza a fluir y que estás en el camino correcto, pero recuerda que no debes platicarlo con nadie, ya que esto podría arruinar tu suerte. Cuida tu piel y trata de protegerte del Sol, ya que tu punto débil es la piel, así que debes tener cuidado para evitar quemaduras solares. Estás empezando a enamorarte de alguien que no esperabas; el amor es así, a veces llega cuando menos lo tenías planeado. Disfruta de este nuevo amor y no tengas miedo de ser tú mismo. Tus signos compatibles en cuestiones de hacer dinero y negocios son Aries y Sagitario. Tendrás un golpe de suerte el viernes con los números 06 y 14. Una expareja te busca para volver o reclamarte una situación muy dolorosa, pero trata de cerrar ese círculo y seguir avanzando; no mires hacia atrás.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A lo largo de este fin de semana estarás lleno de buena actitud y optimismo, sentirás que puedes salir adelante de cualquier problema que se te presente. Recibirás una noticia de un familiar que se casa, lo cual te dará mucho gusto. Cuida tu salud y trata de hacer ejercicio con más tranquilidad. En el amor, la suerte te sonríe de nuevo, pues es tiempo de vivir en pareja y saber que el amor siempre llega en su momento. Tramitas tu papelería de visa y pasaporte para irte de viaje con tus amigos. Tendrás un golpe de suerte el viernes con los números 00 y 23. Trata de usar más el color naranja, que es tu color más positivo. Te llega una nueva propuesta de trabajo extra que te dejará un dinero adicional. Tendrás tres días de mucha diversión y fiestas; si te sientes cansado, tómate unas vitaminas y sentirás que tienes ánimo para ir a todas partes.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para tu signo Leo, este fin de semana estará lleno de compromisos familiares y festejos con amigos, pero recuerda que debes moderar tu consumo de alcohol y comida para no sentirte mal después. Recibirás muchos regalos que no esperabas. El viernes estarás de compras y renovarás tu look; recuerda que tú eres el sol del Zodiaco y siempre las miradas estarán sobre ti. El domingo tendrás un golpe de suerte con amores nuevos y personas muy compatibles contigo, tu signo es el más apasionado del zodiaco y siempre necesita estar en pareja para ser feliz. Te invitan a salir de viaje para el mes de septiembre, ve preparando tu maleta. Los Leo que están casados, traten de no pelear, recuerda que en una relación no se puede ser tan posesivo; de ser necesario, deben darse espacio. Tus números de la suerte son 13 y 40. Tu color de la suerte es el azul intenso.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Virgo, este viernes será un día mágico para ti, los números de la suerte para tu signo son 07 y 20, y en este día tendrás la oportunidad de crecer económicamente y sacarte un premio en la lotería nacional. También vendrán situaciones más positivas para ti. En el ámbito profesional, si tienes la oportunidad, trata de buscar otro trabajo con mejores ingresos, se te va a dar. Ten cuidado con los problemas económicos y trata de pagar tus deudas, eso te ayudará a vivir sin preocupaciones. Estás pensando en casarte o tener un compromiso formal. Recuerda primero tu estabilidad económica y después el amor. El sábado y domingo saldrás a la naturaleza, es decir, irás a un día de campo. Te llegará una sorpresa que no esperabas en este fin de semana, el cual te pondrá muy feliz. Ten cuidado con los dolores de cabeza y cuello, es por tanto estrés.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes, los Libra estarán enfrentando algunos problemas en el trabajo, tienes que estar alerta porque habrá malos comentarios entre tus compañeros y esto te hará sentir incómodo. Es importante que no le des ningún valor a esas personas y mejor concéntrate en tu trabajo. No olvides ser paciente y que no tienes que alterarte fácilmente. Este sábado tendrás una invitación para una fiesta, será una gran oportunidad para divertirte y conocer nuevas personas; es importante que aproveches para relajarte y pasar un buen rato. La pasión amorosa se hará presente el domingo con personas nuevas pero en relaciones fugaces. Es importante que disfrutes de este momento para que ya no pienses en personas del pasado que se aprovecharon de ti, tus números de la suerte son 06, 51 y 77, y tus colores de la fortuna el negro y azul.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes analizarás un cambio de trabajo porque sientes que ya no te valoran y solo te dan falsas promesas; no olvides que lo peor que le pueden hacer a Escorpión es decirle mentiras, trata de hablar con tu jefe y si no te da un mejor puesto, busca en otro lugar donde te sientas más valorado. Tu signo tendrá muchas oportunidades de progreso en compañías de la industria textil o alimentos, toma la mejor. Este fin de semana te vas de viaje por cuestiones familiares y decides tomarte unos días de descanso. Hablas con un abogado por cuestiones de un divorcio. Eres el mejor platicador, por eso te conviertes en el alma de las fiestas, solo ten cuidado de no beber en exceso para evitar la cruda moral. Tus números de la suerte son 04, 21 y 33, tus colores de la fortuna el azul y el blanco, y tus signos más compatibles para el amor Piscis, Leo y Cáncer.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tendrás un cambio de suerte para bien el viernes porque será un día de muy buena suerte en juegos de azar con tus números 08 y 19, tus colores de la fortuna el rosa y el verde. Tendrás un fin de semana con presiones personales, ya que sientes que tu pareja dejó de quererte y por eso se está alejando; recuerda que no debes sentirte tan seguro de tu relación amorosa y menos descuidarla. Eres fuego y eso hace que seas muy determinante en tu vida, así que siempre que vayas a tomar una decisión, analízalo dos veces. Ten cuidado con los chismes o las intrigas en tu trabajo, porque empezarán a decir que tienes una relación con alguien de la oficina que está casado, lo que implica que tienes que ser discreto con tu vida personal. Te busca un amor nuevo y será del signo de Aries o Leo que hablará de estar muy en serio contigo. Realiza ejercicio.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuídate de dolores de nuca y cabeza porque estás cargando mucha energía negativa, trata de darte baños de agua bendita para que puedas repeler toda esas envidias. Fin de semana en el que estarás con mucho ánimo para salir adelante en todos los sentidos. Empiezas a sentir la buena vibra de los días 11 y 13 de agosto, pero debes tener cuidado con amores del pasado que te estarán buscando solo para molestarte o intentan volver para irse de nuevo, recuerda que es mejor cerrar círculos. Sin embargo, en estos días vendrá un amor del signo de fuego que será muy compatible contigo. Toma decisiones y acciones que cambien para bien tu vida laboral, no esperes lo que no va a llegar y trata de buscar mejores oportunidades de trabajo. En cuestiones de dinero, terminas de hacer tus pagos y te pones al corriente, con lo que retomas la tranquilidad.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tienes que ser positivo y optimista en todo lo que te propongas para que puedas lograrlo. Este fin de semana estarás con muchos problemas en tu vida sentimental y te sentirás desanimado. Tu signo siempre tiene que estar en busca del verdadero amor y dejar que los malos momentos queden en el pasado, evita los rencores. Los días 11 y 13 de agosto trata de buscar otros proyectos que sean mejor pagados y con mejor puesto porque la buena suerte estará de tu lado. Habrá muchos cambios en tu casa y comprarás muebles para decorarla a tu gusto porque a tu signo le encanta vivir bien. Un amigo tendrá una pérdida familiar y te dedicarás a darle mucho apoyo moral para que no se deprima. Empiezas ahorrar para irte de viaje o salir de vacaciones para finales de agosto. Tus números de la suerte son 03 y 15, y tus color es el verde y amarillo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Aprovecharás estos días para empezar ese proyecto que tanto deseas en cuestiones de un negocio propio, no dejes pasar el tiempo ya que es tu oportunidad de crecer económicamente porque además este fin de semana estarás rodeado de energías positivas. Recuerda que a veces uno no puede controlar los sentimientos de los demás ni obligar a alguien a que te quieran, así que si la relación con esa persona no se da, es mejor no perder tiempo y cortar de tajo; mira hacia adelante y no pienses en lo que no fue. Tendrás que seguir ahorrando para comprarte un carro o irte de viaje. Cuida tu salud y tus problemas de sobrepeso, continúa con el ejercicio. Te compras ropa para un evento laboral muy importante en donde se hablará de la oportunidad de ascender. Tus números de la suerte son 08, 99, y tus colores de la fortuna el naranja y el negro.