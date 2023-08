Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 18 al 20 de agosto

Para este fin de semana que va del 18 al 20 de agosto, llegan los horóscopos de Mhoni Vidente, revisa cuál es tu frase de poder para estos días, que en combinación con tu planeta, te ayudarán a estar de lo mejor.

Mhoni Vidente te dice además cuáles serán tus mejores días, números de la suerte y los colores que atraerán la fortuna a tu vida.

En sus predicciones, te comparte los consejos par este fin se semana que viene del 18 al 20 de agosto de 2023 que te ayudarán a salir de situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para encontrar el amor verdadero, mantener tu salud y mejorar tus condiciones en el trabajo.

Conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente de tu signo y de las personas que te rodean, para que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Aries, este fin de semana tendrás que tomar decisiones importantes para tu vida personal. Tu signo estará atravesando por fuertes energías encontradas en tu vida amorosa, así que deberás analizar bien lo que es mejor para ti y tomar la decisión con qué pareja quedarte para ser feliz. Tus signos más compatibles son Capricornio, Géminis y Leo. Recuerda que tu signo siempre estará acompañado. El viernes tendrás juntas de trabajo para reacomodar tus proyectos. Trata de quitarte el estrés y concentrarte en lo que necesitas para realizarte y tener éxito. Te viene un contrato nuevo y mejor pagado. También, harás pagos de tu tarjeta de crédito. Recibirás una invitación para salir de viaje en estos días. Trata de cuidarte de las envidias y el mal de ojo. Sé más cuidadoso con tus compras. Tu golpe de suerte vendrá con los números 07 y 16.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para el signo Tauro, este fin de semana enfrentarás cambios en tu vida laboral. Tu signo es muy fuerte y casi nunca demuestra que tiene problemas, pero es hora de que te des cuenta de que no estás en el lugar correcto. Busca un trabajo que te valore más como persona. Este viernes tendrás suerte laboral y la aplicación que realices surtirá efecto. No dudes en buscar un mejor trabajo. Un amor del pasado te busca para platicar. Recuerda que todos cometemos errores y es bueno ratificar tus decisiones. Ten cuidado con tu carácter. Es mejor no opinar y mantenerse al margen de las situaciones complicadas. El sábado y domingo vas de visita con tu familia. Haces limpia de tu closet y empiezas una rutina de ejercicio y dieta para verte de lo mejor. Tus números de la suerte son 09 y 17. Trata de jugarlos el día domingo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un fin de semana lleno de presión, tanto en el trabajo como en tu vida personal. Tu signo es muy aprensivo y le cuesta trabajo desligarse de situaciones complicadas. Por eso te recomiendo que analices bien todo lo que tienes en planes y en las discusiones no te alteres. Recuerda que los Géminis siempre van a salir victoriosos de cualquier problema. El viernes saldrás de viaje para visitar a un familiar. También decidirás remodelar tu casa y comprarle muebles. Cuida tu piel y evita hacerte tratamientos estéticos que puedan causarte complicaciones. Te viene un dinero extra gracias a tus números de la suerte, que son 03 y 21. Trata de jugarlos en estos días. Trata de cuidar más tu dinero y no compres cosas que no vas a utilizar. Te regalan un perfume y decides ponerte un tatuaje.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cáncer, este fin de semana reinará la energía positiva. Es un buen momento para empezar ese negocio que tienes en mente. Sin embargo, debes ser discreto con tus planes, para que no atraigas envidias. También, cuida tus cosas y no prestes tu tarjeta de crédito. Un amigo te invita a ir de vacaciones. Si estás soltero, te llegará un amor nuevo y apasionado del signo de Escorpión o Piscis. Si estás en pareja, tu relación mejorará. Decide estudiar algo de arte o diseño. Esto te dará mucha satisfacción.Ya no busques en otras personas lo que necesitas. Apoyate en tu familia y tu pareja. Ellos siempre estarán ahí para ti. Tus números de la suerte son 11 y 24. El domingo recibirás un golpe de suerte. Respira profundo y relájate cuando te sientas abrumado. Habla con alguien de confianza sobre tus preocupaciones.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Complicaciones en tu trabajo y problemas personales vivirás este fin de semana. El viernes será un día de energías muy revueltas, por eso se te recomienda que no trates de hacer ningún cambio laboral o sacar ningún crédito hasta que pase este día. Recuerda que a tu signo lo rige el fuego y eso te hace ser muy sensible a todo lo que lo rodea. Sin embargo, el fin de semana también estará lleno de oportunidades de relajación y diversión. Pasarás tiempo con tu familia y seres queridos, y recibirás un regalo que te va a gustar mucho. También harás algunos cambios en tu casa y cuarto para sentirte más a gusto en tu hogar. Tus padres te buscan para invitarte a una fiesta familiar, y tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 49. Trata de jugarlos este domingo. Sigue con el ejercicio y la dieta, y trata de no tomar mucho alcohol.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Virgo, prepárate que las buenas noticias llegarán a tu vida este fin de semana. Las energías positivas de tu vida se renovarán por completo, y tendrás más fuerza espiritual. Aprovecha esta oportunidad para hacer los cambios necesarios para estar mejor en todos los sentidos. El viernes recibirás un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo. No busques pretextos para no dejarse querer. Es el momento de volver a enamorarse. Tus signos más compatibles son Aries, Capricornio y Piscis. Recibirás un dinero extra por lotería con los números 08 y 20. Trata de jugarlos este domingo. Cuidado con lo que vayas a comer este fin de semana. Recuerda que uno de tus puntos débiles es el intestino y el estómago. Trata de ser más cuidadoso con tu alimentación. Decides cambiar el plan de tu celular por uno más económico.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de buena suerte para que encuentres el amor verdadero, tienes el potencial necesario para encontrar a la pareja ideal, sobre todo con alguien de Acuario, Aries o Géminis. Recuerda ser abierto a la posibilidad del amor y no ponerte muchas barreras. En cuanto a tu dinero, es momento para pagar tus deudas. Si tienes tarjeta de crédito, trata de pagarla lo antes posible para evitar intereses y no olvides ser más discreto con tus finanzas para que no te llenes de envidias. En el trabajo, ten cuidado con tu temperamento, si te enojas corres el riesgo de cometer errores, tienes que ser paciente y comprensivo con tus compañeros. No olvides jugar los números 15 y 66, puedes hacerlo este domingo en la lotería. Saldrás de paseo para tomar aire fresco y provocar que tu energía positiva se multiplique.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Trata de no mentir porque tarde o temprano sale a relucir la verdad. Empiezas un negocio los fines de semana para ganar dinero extra, ten cuidado con el coraje de un amor del pasado, es mejor quedar en paz. Disfrutarás de un fin de semana lleno de pasión y romance. Si estás soltero es posible que se enamoren de alguien que los conquiste con su inteligencia y misterio. Si estás en pareja, disfrutarás momentos íntimos y especiales. Serán días de mucho ajetreo en el trabajo, por eso mismo tendrás más oportunidades de hacer buenos negocios y de ganar dinero. Sin embargo, es importante que seas cuidadoso con tus gastos y que no te dejes llevar por los caprichos. Estarás llenos de energía y de vitalidad, pero es importante que no descuides descanso y relajación. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 18.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tendrás un fin de semana de mucha actividad y trabajo por todas tus tareas pendientes, por eso tendrás que organizarte bien para no quedarte sin hacer nada. Sin embargo, también tendrás suerte en el amor, si estás soltero, es posible que conozcas a alguien de Leo o Acuario que será muy compatible. Esta persona te conquistará con su inteligencia y humor. Si estás en pareja, disfrutarás de una cita romántica. En el dinero, recibirás un ingreso extra por un trabajo que hiciste hace unos días, este dinero te ayudará a pagar algunas deudas o a ahorrar para un viaje. Tus números de la suerte para que los juegues este fin de semana en la lotería son 26 y 70. Estarás muy pensativo por un amor del pasado, pero recuerda que no debes volver con quien te traicionó, es mejor conocer a otra persona que te ofrezca felicidad.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás dinero extra con los números 10 y 96 en la lotería, solo debes tener cuidado con las envidias de compañeros del trabajo, por eso debes ser más discreto con tus asuntos personales. Fin de semana con muchas conquistas, pues te caracterizas por ser muy tenaz en todo lo que quieres realizan y alcanzar el reconocimiento de los demás. En cuestión amorosa eres muy celoso, pero también dominas una gran pasión por el sexo y eres discreto como amante porque no te gustas los escándalos de ningún tipo. Tu mejor día será el viernes, por eso eres muy social y el alma de las fiestas. Tienes que controlar tu carácter para que no te lleve a ningún problema sin razón, ya no peles con tu pareja, trata de estar más amoroso para que pases un fin de semana de lo mejor. Saldrás con tus amigos de paseo al bosque.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres el signo más fuerte y carismático porque tu elemento es el aire, estás regido por la mente, fuerza y habilidad de palabra que causa que siempre tengas éxito, siempre serás el conciliador de los problemas, esto te hace ser un gran líder social. Aunque tu mente es fuerte y tiene un poder sobrehumano, tienes un problema porque te saboteas y a veces no puedes creer que eres feliz y triunfador. Fin de semana de estar con mucho ánimos de empezar un régimen de ejercicio y dieta, trata de no tomar pastillas que te dejen sin comer, eso solo te ocasionará problemas. Te invitan a una fiesta en la que te vas a divertir. Trata de no pelear con tu pareja, no todos son como tú de detallistas, disfruta del amor en estos días. Te sacas un premio en la lotería con los números 13 y 15, trata de jugarlo este domingo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres un signo de amor puro por ser el tercero de agua, por eso eres la mejor pareja y siempre buscas ayudar a los demás. Tu mejor vocación es como líder social o religioso. Como siempre encuentran la felicidad en los detalles, son los mejores padres y quieren reunir a la familia. En cuestión de dinero sabes cómo ganarlo, pero también cómo gastarlo, como eres muy desprendido de los bienes materiales casi siempre te llega más abundancia. Eres el más fiel del zodiaco. Fin de semana para analizar un cambio de casa y trabajo, recuerda que siempre tu signo se aburre fácil de todo lo que lo rodea, por eso los cambios que hagas serán muy benéficos para tu vida. Ya no trates de aparentar lo que no eres, sigue con tu originalidad que eso te llevará al éxito y amor verdadero. Tus números de la suerte son 08 y 77.