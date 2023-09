Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 08 al 10 de septiembre

Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 08 al 10 de septiembre de 2023 ya están aquí, revisa cuál es tu día de la fortuna y los colores que te traerán abundancia.

Mhoni Vidente te dice en sus predicciones los signos con los que tienes mayor compatibilidad y cómo te irá en el amor; además te da algunas recomendaciones para que triunfes profesionalmente y alcances tus objetivos en la vida.

En sus predicciones, te comparte los consejos para el fin de semana del 08 al 10 de septiembre de 2023 ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para cuidar tu salud y puntos débiles.

Revisa las recomendaciones de Mhoni Vidente para tu signo y de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás tres días de buena suerte, especialmente en el amor, ya que tu signo se beneficia de las relaciones, y este es el momento ideal para sentirte enamorado, lo cual te dará vitaminas para la vida. Trata de pagar tus deudas de la tarjeta de crédito para evitar problemas en el futuro. No le cuentes tus problemas a nadie, ya que a muchos les da gusto que te vaya mal; sé más discreto y aprende a seleccionar a tus amistades. Realizarás trámites para salir de viaje al extranjero con tu familia. El viernes comprarás ropa y cambiarás tu look. Recuerda no ser tan impulsivo y controlar tus pensamientos negativos. Los Aries casados pueden tener un embarazo inesperado. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 18, debes jugarlos el domingo. Tu color de la buena suerte es el rojo. Cuidado con los problemas con el alcohol, no bebas demasiado y ten medida.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes estarás muy positivo y con toda la energía para salir adelante. Tu signo siempre lucha por ser el mejor en todo, especialmente en el trabajo, así que trata de tomar un curso los fines de semana para especializarte más en tu carrera universitaria y brillar en tu desempeño. Te invitan a salir de viaje en los próximos días con tus amigos. Trata de no enamorarte demasiado si acabas de conocer a tu pareja, recuerda que la confianza se gana con el tiempo. Ten calma en tus relaciones amorosas. No olvides escuchar los consejos de tus padres, porque siempre quieren lo mejor para ti. En este fin de semana tendrás problemas de gastritis, recuerda que es tu punto débil, así que procura no tomar tanto alcohol. Vendrá un golpe de suerte este sábado con los números 09 y 17. Tu color es el azul fuerte. Trata de no mentir en ninguna relación de pareja.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vivirás un fin de semana para renovarte por completo, estás en tu mejor etapa de la vida y más saludable, lo que alimenta tus buenas energías, así que sigue con el ejercicio para verte de lo mejor y tener el modo positivo en todo lo que vayas a realizar. Trata de cuidarte de los robos, tu signo es muy confiado, así que sé más precavido en las calles. Tu coordinador o gerente te busca para pedirte una opinión sobre un proyecto nuevo; sigue haciendo méritos laborales y no comentes nada si no te lo piden. Deja de lado los chismes y resuelve la herencia de la mejor manera. Te busca un amor nuevo del signo de fuego que te hará vivir un fin de semana muy apasionado. Tendrás un golpe de suerte el domingo con tu signo y los números 02 y 33. Tu color de la prosperidad es el amarillo, trata de vestirte de este color para multiplicar tu buena energía.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Debes entender que las cosas te suceden porque te conviene, no te enojes contigo mismo, ya que las energías positivas se acomodan a tu favor. Este viernes, el astro rey te ayudará a quitarte esa racha negativa, solo sal a caminar y sonríele a la vida. También es un buen momento para que hagas arreglos en tu casa; si decides pintarla, recuerda que a tu signo le encanta vivir bien y en limpio. Recuerdas mucho a un amor del signo Aries o Libra que te marcó profundamente, pero mejor trata de cerrar ese círculo y avanzar con tu nueva pareja que te ama. El fin de semana te vendrá un trabajo extra, acéptalo, ya que un dinero extra te ayudará a mejorar tu economía. Recibirás un regalo inesperado de alguien que te quiere mucho, arreglarás bien tus papeles de crédito y pagos para sanar tu economía. Tus números de la suerte son 05 y 44. Usa más el blanco.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes será un buen día para que analices la posibilidad de un cambio de trabajo, ya que conseguirás uno mejor pagado; aprovecha la buena racha que trae tu signo en lo laboral y no te detengas por nada y lucha por superarte. Tu signo, cuando se siente agobiado en el amor, le da por irse lejos; trata de calmarte, que todo se arreglará en estos días y otra vez hablarás de planes a futuro con tu pareja. No seas tan intenso en las relaciones sentimentales y respeta las decisiones de los demás. Te invitan a irte de viaje con tus amigos a una playa, hazlo, eso te va a ayudar a renovar energías. Te llega un dinero que no esperabas por una deuda del pasado. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 77. Tus colores son el verde y el rojo. Pon atención a los sueños, que te vendrá un mensaje de un ser querido que ya está con Dios.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vivirás un fin de semana para planear un cambio de actitud y ver todo lo que te sucede como un aprendizaje en tu vida, aprovecha esa buena corriente de energía positiva de tu cumpleaños y ponte en modo positivo. Te busca un amor del signo de fuego para regresar; vuelve, todo el mundo merece una segunda oportunidad. Haces pagos de colegiaturas y tarjeta de crédito, pero trata de administrarte mejor en tu economía. Tendrás un viernes de mucho trabajo y cierre en lo administrativo. Trata de no buscar chismes en tu mundo laboral, sé más discreto. No olvides que tu signo es uno de los más fieles, pero a veces tu temperamento sexual te hace caer preso de las tentaciones. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 20. Tu colores son rojo y blanco, úsalos más. Asistirás a una fiesta el sábado en la que te vas a divertir mucho.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres conquistador y apasionado del sexo, eso hace que tengas amores nuevos, pero trata de tener una pareja formal y vivir más estable, ya que el sexo es una puerta a transferir energías, por eso busca personas positivas como tú. Pagas un viaje que vas a hacer en diciembre, y te buscan para invitarte a una fiesta este sábado. Trata de estudiar más para que pases todos tus exámenes y estés tranquilo este curso. Ya no comas tanto, sobre todo cuando es por nervios, recuerda que necesitas mantenerte sano y verte de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 99; ponte un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos para que te sirva de protección ante las malas energías. Ten cuidado con un expareja que quiere hacerte daño por despecho, cuídate de sus malas intenciones, recuerda que nunca se promete lo que no se va cumplir.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana estarás lleno de suerte y sorpresas porque los astros están de tu lado y te traerán grandes oportunidades; aprovecha la suerte que los astros te están regalando para hacer realidad tus sueños. Tendrás un golpe de suerte inesperado al recibir un aumento de sueldo. Tus números de la suerte son 08 y 27. Te recomiendo usar los colores naranja y amarillo para atraer la buena fortuna. En el amor, estás en un buen momento para conocer a alguien especial: si te encuentras soltero, podrás encontrar el amor en una fiesta, y si estás en pareja, disfrutarás de momentos de mucha pasión y complicidad. Tus signos más compatibles son Cáncer y Piscis. Intenta dormir más y relajarte; también es importante que te alimentes sanamente y hagas ejercicio regularmente. Estarás muy activo para hacer cambios en tu hogar y renovar energías.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

En el ámbito amoroso, debes tener cuidado con alguien que quiere retomar la relación, pero recuerda que si ya te la hizo, te la va a volver a hacer, y es mejor que te alejes de esa persona y sigas adelante con tu vida. En la salud, debes tener cuidado con problemas de espalda y cuello, no cargues cosas pesadas y haz ejercicio con moderación. Este fin de semana será un momento de renovación y abundancia, los astros están de tu lado y te ayudarán a alcanzar tus metas. Tendrás oportunidad de crecer y ascender en tu carrera, aprovecha esta buena racha para demostrar tu talento y habilidades. Pero tienes que ser discreto con tus planes para que no te llenes de malas energías. Tus números de la suerte son 12 y 40, tus colores amarillo y rojo. Tu pareja te invitará a salir de viaje para el mes de diciembre, estarán muy felices juntos.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estos días te enfocarás en tu economía y vida amorosa, ya que los astros están de tu lado y te ayudarán a alcanzar tus metas. Pensarás cómo hacer dinero porque tu signo es el de las ventas y la administración, y tienes las habilidades necesarias para lograrlo; además, es un buen momento para poner un negocio o invertir en algo que te genere ganancias. Si estás en pareja, es posible que estés sufriendo una traición o un rompimiento, atraviesas por un momento difícil, pero debes ser fuerte y seguir adelante. Si estás soltero, podrías conocer a alguien del signo Aries o Virgo, esta persona se encuentra interesada en tener una relación formal. Debes cuidarte de los excesos de alcohol y comida, es importante que mantengas una dieta saludable y que hagas ejercicio regularmente. Tus números de la suerte son 21 y 30. Tus colores el naranja y rojo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el ámbito sentimental, debes tener cuidado con las personas que quieren cambiarte, no te empeñes en ser alguien que no eres. En general, este fin de semana será muy positivo para ti, aprovecha las buenas energías de los astros para disfrutar de la vida; estarás lleno de alegría y buenas energías. A tu corazón llegará un amor de fuera, esta persona te hará muy feliz y te ayudará a lograr tus objetivos en la vida, recuerda que tu signo siempre necesita de una pareja para sentirse completo y en armonía. Respecto a tu salud, debes tener cuidado con problemas de presión alta, no bebas mucho alcohol en este fin de semana y realiza ejercicio. Este fin de semana estarás muy ocupado paseando con tu pareja. En lo económico, te buscarán para invitarte a un negocio nuevo, esta es una gran oportunidad para ti, así que no la dejes pasar.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Si sientes que estás estancado, busca nuevos retos y desafíos, no te conformes con lo que tienes. Sé generoso con los demás y comparte tu buena fortuna. Este fin de semana estarás lleno de oportunidades, los astros están de tu lado y te ayudarán a alcanzar tus metas. Recibirás dinero extra por parte de deudas del pasado. Es un momento ideal para que sigas estudiando o emprendas un negocio, te irá bien. Debes cuidar tu relación actual y evita cometer los mismos errores del pasado, ya que el amor se debe disfrutar y tener confianza. Un amigo de Sagitario o Cáncer te invitará a un viaje en año nuevo, esa será una oportunidad para divertirte y relajarte. Tendrás un golpe de suerte con los números 18 y 37, tus colores son azul y verde. En tu casa debes mover los muebles y cambiar los espejos de sitio para que entre a tu vida más abundancia.